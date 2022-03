Uitikon Weil der alt Gemeinderat keinen Nachmieter finden konnte: Altes Gib-Solutions-Gebäude wird zum Wohnhaus Peter Fromm kann sein Bürohaus im Uitiker Zentrum nicht mehr vermieten. Deshalb will er das Gebäude an der Zürcherstrasse 42 nun zu einem Haus mit sechs neuen Wohnungen umbauen. Lukas Elser 02.03.2022, 05.00 Uhr

Das Haus an der Zürcherstrasse 42 im Uitiker Zentrum steht leer. Deshalb soll es jetzt umgebaut werden. Virginia Kamm

Im Zentrum von Uitikon sollen sechs neue Wohnungen entstehen. Der Uitiker alt Gemeinderat Peter Fromm will sein Haus im Zentrum neben dem Volg umbauen. Bis vor einem Jahr sei seine Liegenschaft an der Zürcherstrasse 42 noch ein Bürohaus gewesen. Dann aber ist das IT-Unternehmen Gib-Solutions AG, das Fromm vor Jahren als Eigentümer und Verwaltungsratspräsident führte, 2021 nach Schlieren gezogen – die 2001 gegründete Firma ist nun in Schlieren an der Ifangstrasse 8 domiziliert.