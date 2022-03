Waldegg-Bühne Uitikon spielte Erziehungskomödie "Super Theo"

Uitikon Erfrischende Erziehungskomödie: Die Waldegg-Bühne lieferte ein starkes Comeback Mit dem Stück «Super Theo» wagte die Waldegg-Bühne einen Neuanfang. Nach einer zweijährigen Pause stand das Uitiker Ensemble erstmals wieder auf der Bühne im Üdiker-Huus. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 13.03.2022, 19.56 Uhr

Im neusten Stück der Waldegg-Bühne wird auf amüsante Art und Weise die Schweizer Leistungsgesellschaft und absurde Frühförderung kritisiert. Von links nach rechts: Jenny Rüttimann, Dominic Steigmeier, Sabine Steigmeier. Alex Spichale Yves (gespielt von Dominic Steigmeier) und Jasmin Bindschweiler (Jenny Rüttimann) geben alles: Die Förderung beginnt für ihren «Super Theo» bereits, bevor er das Licht der Welt erblickt. Alex Spichale Nicht einmal vermeintlich entspannendes Schwangerschafts-Yoga vermag die hysterische Schwangere Jasmin (rechts) zu beruhigen. Von links nach rechts: Monika Widmer, Maria Oliveri, Jenny Rüttimann. Alex Spichale Als der IQ ihres Theos unterdurchschnittlich ausfällt, sind die Eltern Jasmin und Yves (rechts) zutiefst schockiert. Von links nach rechts: Sabine Steigmeier, Käthi Schaffhauser, Tobias Steigmeier, Roland Wismer, Jenny Rüttimann, Dominic Steigmeier. Alex Spichale Die beiden meinen es besser zu wissen als die von ihnen bestellten Hochbegabungsexperten und machen einen dramatischen Abgang. Alex Spichale

Das junge Paar Jasmin (gespielt von Jenny Rüttimann) und Yves (Dominic Steigmeier) Bindschweiler kann es kaum glauben, als ihr Sohn Theo in der Spielgruppe noch nicht von den Kaulquappen zu den Fröschen aufsteigen darf. So wird bereits in der ersten Szene des neusten Stücks der Waldegg-Bühne Uitikon auf amüsante Art und Weise das leistungsorientierte Denken und das Streben nach Perfektion kritisiert.

Im Laufe des Stücks stellt sich heraus, dass der Förderungswahn der hysterischen Eltern bereits während der Schwangerschaft begann, als sie ihrem ungeborenen Kind in einer Reihe sinnfreier Aktionen unter anderem aus dicken Wälzern auf Englisch vorlesen. Mit der Nachricht, dass ihr «Wunderkind» trotz aller Frühförderung in der 1. Klasse keine Hochintelligenz diagnostiziert bekommt, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Doch aufgeben wollen sie nicht. So verfolgt das Publikum die anstrengende Mission der Eltern, ihrem Theo zu Erfolg zu verhelfen.

Während der Erzähler auf seine Einsätze wartete, vergnügte er das Publikum mit nonverbaler Komik. Alex Spichale

Mithilfe überspitzter Darstellung übte «Super Theo» gekonnt Kritik an der Leistungsgesellschaft. Spielerisch zieht sich diese Sozialkritik durch die ganze Inszenierung, in der verschiedenste Lebenssituationen des verzweifelten jungen Paares in Mundart dargestellt werden. Obschon die hartnäckigen Versuche, Theo in ein akademisches Genie zu verwandeln, misslingen, kommt es mit einem überraschenden Lauf der Dinge doch noch zu einem Happy-End.

Kreative Kulisse prägte das Bühnenbild

Das Bühnenbild lief ganz nach dem Motto «weniger ist mehr». Geschickt wurde an Requisiten gespart, indem das jeweilige Setting in der Form von Bildern an die Wand im Hintergrund projiziert wurde. Regisseur Jürg Maier hatte die Idee, als er sah, dass im Üdiker-Huus ein Beamer zur Verfügung stand.

«Es hat mir Spass gemacht, mit der Waldegg-Bühne zu proben», sagt Regisseur Jürg Maier. Insbesondere schätze er, wie motiviert die Theatergruppe sei.

«Man merkt, dass ihr Hobby ihnen grosse Freude bereitet»,

fügt er hinzu. Tatsächlich war das Amateurtheater sehr selbstbewusst auf der Bühne unterwegs und konnte dem Publikum an der Erstaufführung mithilfe expressiver Komik viele Lacher entlocken. Maier sagt: «Es war toll, eine etwas alternative Komödie auf die Bühne zu bringen und etwas Neues zu wagen.»

Der Theaterverein wollte einen Tapetenwechsel

Nicht zum ersten Mal arbeitet der Regisseur und Schauspieltrainer Maier mit den Schauspielerinnen und Schauspielern des Uitiker Ensembles zusammen. Als die Waldegg-Bühne im März 2020 unter seiner Leitung «Mord on Backstage» spielte, kamen sie aber nur bis zur Premiere. Die weiteren Aufführungen fielen dem Lockdown zum Opfer. Maier ging deshalb zuerst davon aus, der Theaterverein wolle das Stück zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufführen. «Zu meiner Überraschung wollten sie aber alle etwas Neues», sagt Maier.

Die Waldegg-Bühne wollte nach «Mord on Backstage» einen Tapetenwechsel, auch wenn dieses Stück 2020 nur einmal aufgeführt worden war. Von links nach rechts: Roland Wismer, Jenny Rüttimann, Maria Oliveri, Eric Huber, Marcella Nocco, Sabine Steigmeier, Cony Seres und Dominic Steigmeier. Joël Decurtins (2020)

So schlug der Regisseur den Schauspielern Anfang 2021 «Super Theo» vor. Er hatte 15 Jahre zuvor eine Inszenierung des Stücks im Casinotheater Winterthur gesehen und war begeistert. Der Theaterverein habe sich seiner Begeisterung sofort angeschlossen, sagt Maier. Es sei eine Freude gewesen, dass sich die Schauspielerinnen und Schauspieler sofort mit dem Stück der Schweizer Autoren Katja Früh und Patrick Frey einverstanden erklärt hätten.

Der Hauptdarsteller fiel wegen Corona aus

Als jedoch klar wurde, dass auch 2021 keine Aufführungen stattfinden würden, fanden keine Proben mehr statt. Im November kam die Waldegg-Bühne schliesslich zum ersten Mal wieder zusammen und begann, zweimal pro Woche zu proben. Pech, dass der Hauptdarsteller Dominic Steigmeier kurz vor der Premiere, die für den 5. März geplant war, an Corona erkrankte. So musste die Premiere abgesagt werden. Nun wurde die Erstaufführung am vergangenen Freitag erfolgreich nachgeholt.

Am Samstag und am Sonntag folgten die Aufführungen Nummer 2 und 3. Die nächsten und letzten drei Aufführungen gehen am kommenden Mittwoch, Freitag und Samstag über die Bühne – jeweils um 20 Uhr.

