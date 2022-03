Uitikon Wachstumsstress in der «privilegierten Gemeinde»? Gemeinderatskandidierende antworten auf kritische Fragen Wie soll die Gemeinde Uitikon auf das starke Bevölkerungswachstum reagieren? Diesen und anderen Fragen stellten sich die neun Gemeinderatskandidierenden am Wahlpodium im Üdiker-Huus. Am 27. März wird gewählt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.05 Uhr

Auf dem Podium von links nach rechts: Caroline Cada (FDP), Michèle Rüegg (FDP), Ron Weinstock (parteilos), David Vetsch (GLP), Chris Linder (FDP), David Egger (Moderator), Markus Hoppler (Mitte), Walter Schelling (SVP), Daniel Schwendimann (FDP) und Markus Stäheli (SVP). Severin Bigler

Von allen Gemeinden im Bezirk verzeichnete Uitikon 2021 mit +4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr das stärkste Wachstum. Die Frage, wie die Gemeinde auf diese Bevölkerungsentwicklung reagieren soll, war denn auch das Hauptthema am Wahlpodium vom Mittwochabend im Üdiker-Huus. Ob bei der Schulinfrastruktur, im Bereich Verdichtung oder Verkehr, Moderator David Egger wollte von den Gemeinderatskandidierenden wissen, wie sie den Veränderungen, die das Dorf derzeit erfährt, begegnen wollen – falls sie am 27. März gewählt werden.

Sie kandidieren für den Gemeinderat: Michèle Rüegg (FDP, neu) ... Severin Bigler ... Walter Schelling (SVP, bisher) ... Severin Bigler ... Markus Hoppler (Mitte, bisher) ... Severin Bigler ... Markus Stäheli (SVP, bisher) ... Severin Bigler ... David Vetsch (GLP, neu) ... Severin Bigler ... Daniel Schwendimann (FDP, bisher) ... Severin Bigler ... und Ron Weinstock (parteilos, neu) ... Severin Bigler ... sowie Chris Linder (FDP, bisher). Der bisherige Gemeindepräsident kandidiert als einziger auch fürs Gemeindepräsidium. Severin Bigler Caroline Cada (FDP) kandidiert fürs Schulpräsidium. Severin Bigler André Müller (FDP, bisher) kandidiert wieder fürs Präsidium der Rechnungsprüfungskommission. Severin Bigler Sie kandidieren für die Schulpflege: Tamara Lehrmann (Mitte, bisher)... Severin Bigler ... Rebecca Krausse (Elternverein, neu) ... Severin Bigler ... Maximiliano Wepfer (Mitte, neu) ... Severin Bigler ... Sonja Geiger-Wunderlin (parteilos, bisher) ... Severin Bigler ... Sascha Ferg (FDP, neu) ... Severin Bigler ... und Esther Braun (Elternverein, neu). Severin Bigler Markus Bösiger, bis vor Kurzem Mitte-Ortsparteipräsident, eröffnete das Wahlpodium in Uitikon und begrüsste die vielen Gäste. Severin Bigler

Die acht Kandidierenden für die sieben normalen Gemeinderatssitze und Schulpräsidiumskandidatin Caroline Cada (FDP) mussten auf die Fragen des Chefredaktors der «Limmattaler Zeitung» antworten. Beispielsweise: Soll man beim Wachstum irgendwann eine Grenze ziehen? Zahlt sich das Wachstum für die Gemeinde überhaupt aus – oder geht die Gemeinde damit auch Risiken ein? Findet man genug gute Lehrperson für die neuen Schüler? Wie kann man die Neuzuzüger integrieren? Wird der 2017 eingeführte Probebetrieb der nach Schlieren erweiterten Buslinie 201 endlich zu einer dauerhaften ÖV-Verbindung?

Cada sieht dem Schulraumproblem entspannt entgegen

Auf die Lehrerfrage antwortete Schulpräsidiumskandidatin Cada: «Bis jetzt hatten wir zum Glück kein grosses Rekrutierungsproblem.» Ihrer Meinung nach liegt das an der attraktiven Infrastruktur, die die Schule Uitikon Schülern und Lehrern biete. Und was das Wachstum betreffe, so sei man gut vorbereitet.

«Wir müssen nicht mehr gross reagieren und können uns das Wachstum relativ entspannt anschauen.»

Denn die Gemeinde sei die Schulraumplanung «proaktiv» angegangen.

«Traurige» FC-Kabinen

Beim Thema Integration der Neuzuzüger betonte Ron Weinstock (parteilos, neu) die Wichtigkeit der Vereinsarbeit. Allerdings könne die Gemeinde hier noch mehr tun: «Die Umziehkabinen des FC sehen traurig aus», sagte der einstige Trainer des Vereins.

Aus Sicht von Gesundheitsvorstand Walter Andrea Schelling (SVP) soll die Gemeinde Rahmenbedingungen und Impulse für Zusammenkünfte setzen. Zum Beispiel indem sie bei Anlässen ihre Infrastruktur zur Verfügung stellt, wie an diesem Abend das Üdiker-Huus.

Man kann ruhig noch mehr bauen

Der amtierende Tiefbauvorstand Markus Stäheli (SVP) sieht im Wachstum als solchem kein Problem. Man könne ruhig noch weiter bauen, fand er. Er erwähnte in diesem Zusammenhang, dass er aus der Baubranche stamme und sagte scherzend: «Dort war man immer froh um neue Aufträge.» Er betonte aber auch, dass man nicht nur bauen könne, sondern auch Geld für den Unterhalt der Bauten bereitstellen müsse.

Dass man in Uitikon «privilegiert» sei, wurde an diesem Abend immer wieder gesagt. Nicht nur weil die Gemeinde «wunderschön» sei, sondern auch wegen ihrer herausragenden finanziellen Situation. So sagte der jetzige Finanzvorstand Markus Hoppler (Mitte):

«Selbst die Seegemeinden beneiden uns.»

So euphorisch, dass er seinen Wählern gleich noch eine Steuersenkung versprechen würde, wollte Hoppler dann aber doch nicht sein. Als ihm Egger eine Aussage zu diesem Thema entlocken wollte, sagte Hoppler nur, dass solche Versprechen «fahrlässig» seien. Stattdessen betonte er angesichts der über 60 Millionen Franken Investitionen, die auf die Gemeinde zukommen würden, die Wichtigkeit eines gesunden Finanzhaushalts.

Links FDP-Gemeindepräsident Chris Linder, rechts Moderator David Egger. Severin Bigler

Rüegg: «Nicht schleifen lassen»

Architektin Michèle Rüegg (FDP, neu) sagte: «Es ist wichtig, dass wir das Wachstum nicht schleifen lassen.» Wichtig sei eine gute Planung, damit die alten und neuen Quartiere zusammenwüchsen. Wichtig für die Integration seien aber auch soziale Treffpunkte und Fragen wie: «Wo brauchts noch Velowege?» Oder: «Wo können wir attraktive Zonen für Fussgänger schaffen?»

Die Besucher beobachten, wie gut die Kandidaten auf die Fragen reagieren. Severin Bigler

Was die fixe Busverbindung nach Schlieren betrifft, ist der wieder fürs Gemeindepräsidium kandidierende Chris Linder (FDP) positiv gestimmt: «Das muss übernommen werden vom ZVV.»

Schwendimann: «Auch in Uitikon gibt es Leute, denen es nicht so gut geht»

Sozialvorstand Daniel Schwendimann (FDP) betonte, dass in Uitikon auch noch andere Themen wichtig seien, die nicht unmittelbar mit dem Wachstum zusammenhingen. Ihm ist es wichtig, dass man sich auch um die sozial bedürftigen Menschen kümmert: «Auch in Uitikon gibt es Leute, denen es nicht so gut geht.»

Immobilien-Portfoliomanager David Vetsch (GLP, neu) wünschte sich derweil, dass die Gemeinde den CO 2 -Ausstoss ihrer Liegenschaften abklärt, damit Uitikon auf kommunaler Ebene zur Einhaltung der Klimaziele beitragen könne.

Am Schluss des insgesamt 90-minütigen offiziellen Teils war Gemeindepräsident Chris Linder mit der Veranstaltung, die die Ortsparteien Mitte, GLP, FDP und SVP organisiert hatten, sehr zufrieden:

«Es sind fast mehr Leute gekommen als an mancher Gemeindeversammlung»,

sagte er. Tatsächlich: Die zur Verfügung gestellten Plätze waren praktisch vollständig besetzt. An den Tischen wurden nach dem Podium Fleischkäse – der beste im Bezirk, sagen manche – und Kartoffelsalat serviert, und wer wollte, konnte dabei die Kandidierenden in gemütlicher Atmosphäre selber noch ins Kreuzverhör nehmen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Wahlpodium im Üdiker-Huus. Severin Bigler

Diese Kandidierenden präsentierten sich Neben den acht Kandidierenden für die sieben herkömmlichen Gemeinderatssitze und der Kandidatin für das Schulpräsidium, Caroline Cada (FDP, bisher), stellten sich am Mittwochabend im Üdiker-Huus auch die Kandidierenden für die Schulpflege, die Rechnungsprüfungskommission (RPK) und die Sozialbehörde in einminütigen Statements kurz vor. Schulpflege Bei der Schulpflege waren dies Esther Braun (Elternverein, neu), Schulpräsidiumskandidatin Caroline Cada (FDP, bisher), Sascha Ferg (FDP, neu), Sonja Geiger (parteilos, bisher), Rebecca Krausse (Elternverein, neu), Tamara Lehrmann (Mitte, bisher) und Maximiliano Wepfer (Mitte, neu). Für die fünfköpfige Schulpflege stellen sich sieben Personen zur Verfügung. Von Amtes wegen nimmt das Schulpräsidium in der nächsten Legislatur den achten Gemeinderatssitz ein. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Übergangsbestimmung. Nach der Amtsperiode 2022 bis 2026 wird der ums Schulpräsidium erweiterte Gemeinderat auf sieben Sitze reduziert. Rechnungsprüfungskommission (RPK) Bei der RPK waren es Christophe Banderet (Mitte, bisher), Arthur Blaser (FDP, neu), Ulrich Braun (GLP, neu), Balz Gut (FDP, neu) Roselien Huisman (FDP, bisher), Victor Meyer (Mitte, neu) und André Müller (FDP, bisher), der auch fürs Präsidium kandidiert. Eric Huber (SVP, neu) war krankheitsbedingt abwesend. Für die fünfköpfige RPK stellen sich acht Personen zur Verfügung. Sozialbehörde Bei der Sozialbehörde waren es Ursula Aebi (parteilos, bisher) Daniela Faoro (FDP, neu), Ursula Tobler (SVP, bisher), Philipp Uhlmann (parteilos, bisher) sowie Barbara Willimann (parteilos, neu). Für die vierköpfige Sozialbehörde stellen sich fünf Personen zur Verfügung. (lue)

