Uitikon Verzögerungen beim SZU-Projekt: Uitiker ÖV wird erst später für Rollstühle fit gemacht In Uitikon wird die Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr vorangetrieben. Beim Grossprojekt für einen behindertengerechten SZU-Bahnhof gibt es aber Verzögerungen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Die Kurve ist zu eng für einen barrierefreien Zugang. Deshalb muss der ganze Bahnhof Uitikon Waldegg jetzt verlängert werden. zvg

In Uitikon soll der öffentliche Verkehr barrierefrei werden. Nachdem der Gemeinderat am 22. September über die am 19. September erfolgten Bauarbeiten für zwei behindertengerechte Bushaltestellen Ringlikon Dorf mitsamt Strassensanierung informiert hatte, kommunizierte er kürzlich einen Teil der dafür ausgegebenen Kosten.

Für das Gesamtprojekt hatte der Gemeinderat einen Kredit von 415’000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Tiefbau- und Baumeisterarbeiten wurden für 277’000 Franken an die Keller-Frei AG Wallisellen vergeben. Es geht um bauliche Anpassungen am Trottoir, am Randstein sowie am Strassenbelag. Unabhängig von diesem Auftrag fallen weitere Kosten für verschiedene Nebenarbeiten an. Zum Beispiel für die Erstellung des Wartehäuschens, für Gärtner- und Zaunarbeiten, Markierungen sowie für die Projektierung.

Das am 1. Januar 2004 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, dass der öffentliche Verkehr in der Schweiz bis Ende 2023 barrierefrei wird. Davon betroffen sind sämtliche Haltestellen, Bahnhöfe und Fahrzeuge in der Schweiz. Die Gemeinde Uitikon hat im September 2021 bereits die Bushaltestelle beim Bahnhof Uitikon-Waldegg behindertengerecht umgebaut.

Bahnhof muss um 75 Meter verschoben werden

Aktuell laufen die Anpassungsarbeiten bei der Bushaltestelle Ringlikon Dorf. Konkret werden die Haltekanten und das Trottoir auf 22 Zentimeter angehoben. David Bodo, Leiter Tiefbau, rechnet mit einer Fertigstellung dieser Arbeiten bis Anfang November.

Noch nicht behindertengerecht ist derzeit der Bahnhof Uitikon-Waldegg der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU). Die Arbeiten, die hier vorgenommen werden müssen, damit der Bahnhof barrierefrei wird, sind komplizierter als andernorts. Während bei anderen Bahnhöfen bereits eine Erhöhung des bestehenden Perrons genügt, um ein barrierefreies Einsteigen zu erreichen, muss hier der derzeit 35 Meter lange Perronbereich um 75 Meter auf 110 Meter verlängert werden.

Lücken zwischen Perron und Trittbrett

Das Problem liegt an der jetzigen Lage des Bahnhofs, die gar keine barrierefreie Gestaltung ermöglicht: Der Bahnhof liegt nämlich in einer engen Kurve. Da die ausfahrbaren Trittbretter der Züge aber gerade sind, entstehen zwischen ihnen und dem Perronrand Lücken. Und diese sind gemäss den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes zu gross für Rollstühle und dergleichen. Also bleibt nichts anderes übrig, als die gesamte Anlage in Richtung Üetliberg zu verlängern, wo der Gleisradius, wie die Schienenkrümmung im Fachjargon heisst, geringer ausfällt.

Die Kurve ist so eng, dass zwischen Perronrand und Trittbrett Lücken entstehen: SZU-Fahrzeug im Bahnhof Uitikon-Waldegg. zvg

Um dieses Problem weiss man bei der SZU schon lange. Und eigentlich wollte die Bahnbetreiberin die Arbeiten fristgerecht bis Ende 2023 ausführen. Gemäss SZU-Sprecher Remo Lütolf werden die Arbeiten nun aber erst im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Dies, weil das Bundesamt für Verkehr (BAV) die Auflagen an barrierefreie Bahnhöfe verschärft habe, als sich das Projekt bereits in Planung befand, sagt Lütolf. Deshalb müsse das Vorhaben nun überarbeitet werden. Wie viel das Grossprojekt kosten wird, ist derzeit noch nicht klar. Immerhin steht aber fest, dass der Bund die Finanzierung übernehmen wird, so Lütolf.

Trotz dieser Verzögerungen werden Rollstuhlfahrer nicht vertröstet: Die SZU verspricht Ersatzmassnahmen spätestens per Ende 2023. Wie diese aussehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Etwas Spruchreifes gebe es noch nicht, sagt Lütolf. Sicher ist nur, dass sich der Hauptzugang des neuen Bahnhofs weiterhin talseitig auf Dorfseite befinden wird. Und klar ist auch schon, dass die bestehende Bushaltestelle nicht verschoben wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen