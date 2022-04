Uitikon Unter ihrem wachsamen Auge geniessen Hallenbad-Gäste die neuen Sprudeldüsen Im Team des Uitiker Hallenbads arbeiten seit dessen Wiedereröffnung Mitte Dezember zwei neue Badmeister und eine neue Badmeisterin. Sie sorgen dafür, dass sich die Besucherinnen und Besucher im sanierten Bad an die Regeln halten. Celia Büchi Jetzt kommentieren 17.04.2022, 05.00 Uhr

Iris Tiedeken und Matthias Bürgi sind als Badmeisterin und Badmeister im Uitiker Hallenbad unter anderem für die Wasseraufsicht zuständig. Aber auch das Instandhalten der Anlage und die Gästebetreuung gehören zu ihren Aufgaben. Valentin Hehli

Es ist friedlich im Uitiker Hallenbad. Dafür sorgen unter anderem Iris Tiedeken, Matthias Bürgi und Daniel Jakatics. Seit das Bad saniert und Mitte Dezember wiedereröffnet wurde, sind die Badmeisterin und die zwei Badmeister Teil des insgesamt siebenköpfigen Hallenbad-Teams.

Die «Limmattaler Zeitung» besuchte zwei der drei neuen Retter an ihrem Arbeitsort. Daniel Jakatics war nicht zugegen, er wollte nicht in die Zeitung.

Im Uitiker Hallenbad haben die 55-jährige Tiedeken und der 48-jährige Bürgi eine Vielfalt an Aufgaben. «Die Wasseraufsicht hat oberste Priorität», sagt Bürgi. Dabei müssten sie besonders den Sprungbereich im Auge behalten. «Prävention steht an erster Stelle», bestätigt Tiedeken. Mit ihrer Arbeit decken sie aber auch andere Bereiche ab. «Wir sorgen dafür, dass die Badeordnung eingehalten wird», sagt Bürgi. Immer wieder müssten sie Gäste ermahnen, keine Spielzeuge, etwa Wasserbälle, ins Schwimmerbecken zu nehmen oder sie daran erinnern, dass Nichtschwimmer nicht zu den Sprudeldüsen ins Schwimmerbecken dürften. Auch das Duschen sei regelmässig ein Thema, sagt Tiedeken.

«Es ist nicht so toll, wenn man mit dem Fitnessschweiss ins Becken springt.»

Ausserdem seien sie zuständig für das Instandhalten der Anlage, sagt Tiedeken. Dazu gehörten unter anderem die Reinigung sowie das regelmässige Testen der Wasserqualität. Auch die Gästebetreuung sei Teil ihres Jobs, sagt Bürgi. Der abwechslungsreiche und vielfältige Alltag sei toll, finden die neue Badmeisterin und der neue Badmeister.

Von der Versicherung wechselte sie in die Badi

Beide sind relativ frisch in ihrem Beruf und haben zuvor eine andere Ausbildung gemacht. Tiedeken arbeitete lange als Personalreferentin bei der Zürich Versicherung, bevor sie 2019 den Berufswechsel machte und als Badmeisterin in der Sportanlage Erlen in ihrem Wohnort Dielsdorf tätig wurde. Nach Uitikon gewechselt habe sie, weil sie hier nur noch 50 Prozent arbeite. So habe sie unter anderem mehr Zeit für ihr zweites Standbein als Personal- und Schwimmtrainerin, sagt sie.

Er wagte gleich zwei Neuanfänge

Bürgi hat rund 30 Jahre kaufmännischer Arbeit in der Reisebranche hinter sich.

«Vor zehn Jahren habe ich begonnen, einen Plan B für die Zeit ab 50 zu machen»,

sagt er. Neben ersten Vorbereitungen auf die Arbeit als Badmeister, habe er sich in Massage ausgebildet und das Massieren seither als Hobby gepflegt. In den letzten Jahren habe er sich weiter vorgetastet und während zweier Sommer die Wasseraufsicht im Flussbad Au-Höngg übernommen. Vor wenigen Monaten habe er schliesslich als Kaufmann gekündigt und sei in zwei neue Bereiche eingestiegen. Er wurde Badmeister im Hallenbad Uitikon und eröffnete eine Massagepraxis in seinem Wohnort Wollishofen.

Ironman und Ironwoman sind einsatzbereit

Tiedeken und Bürgi arbeiteten zwar lange Zeit im Büro, waren nebenbei aber stets sportlich aktiv. Sie seien schon von klein auf geschwommen, sagen sie. Beide haben schon an Ironman-Wettkämpfen teilgenommen und trainieren ausserhalb ihrer Dienste privat im Hallenbad. Wegen ihrer frühen Begeisterung fürs Schwimmen hätten sie die ersten Brevets der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) schon vor vielen Jahren gemacht und später für ihre Arbeit als Badmeisterin und Badmeister zusätzlich das Brevet Pro Pool absolviert.

Seit der Sanierung des Uitiker Hallenbads, die im Dezember 2021 abgeschlossen wurde, leuchten die Wände in Bordeauxrot. Das Becken ist jetzt aus Chromstahl, die Mosaiksteine des Bodens wurden ersetzt und es gibt neu zwei Wasserfall-Duschen und Sprudeldüsen. Sandra Ardizzone

In Uitikon haben sie die Übersicht

Ihr neues Revier, das erneuerte Hallenbad Uitikon, gefalle ihnen gut, sagen sie. «Es ist friedlich und familiär, die Gäste sind nett und das Kollegen-Team top», findet Tiedeken. «Mir gefällt, dass es ein modernes und sehr sauberes Hallenbad ist», sagt Bürgi. Das ruhige Bad ist etwas Neues für die beiden. Bei ihren vorherigen Jobs als Wasseraufsichten sei es anders zu und her gegangen. «Das Freibad in Dielsdorf ist riesig und stets überfüllt», sagt Tiedeken. «Da sieht man weder Wasser noch Grünfläche.» Im Uitiker Hallenbad sei die Lage übersichtlich und genügend Personal vorhanden. «Das macht es sicherer.»

