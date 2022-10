Uitikon spart Strom und stellt die ­Strassenlampen ab

Uitikon Uitikon spart Strom bei der Beleuchtung: Gemeinde stellt die ­Strassenlampen ab Die Strassenbeleuchtung in Uitikon wird künftig an Wochentagen von 24 Uhr bis 5 Uhr und an Wochenenden zwischen 1 und 5 Uhr abgeschaltet. LIZ 01.10.2022, 05.00 Uhr

Dunkle Gassen in der Nacht: Die Strassenbeleuchtung wird in Uitikon künftig an Wochentagen von 24 Uhr bis 5 Uhr und an Wochenenden zwischen 1 und 5 Uhr abgeschaltet. Gaetan Bally

Die europäische Energiesituation beschäftigt auch den Gemeinderat Uitikon. «Es braucht eine Vielzahl an Massnahmen, um im kommenden Winter eine Energiekrise zu vermeiden», hält er in einer Mitteilung fest. Der Gemeinderat habe daher verschiedene Massnahmen diskutiert, die die Gemeinde ergreifen könnte. Eine davon wird demnächst umgesetzt. Und zwar wird die Strassenbeleuchtung künftig an Wochentagen von 24 Uhr bis 5 Uhr und an Wochenenden zwischen 1 und 5 Uhr abgeschaltet.