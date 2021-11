Üdiker Schulpflege und Gemeinderat legen Budget 2022 vor

Uitikon Steuerfuss soll auf 80 Prozent bleiben – neue Entschädigungsverordnung wird für Diskussionen sorgen Der Uitiker Gemeinderat will die Steuerzahlenden nicht zusätzlich belasten. Er sagt, die Steuereinnahmen hätten sich besser entwickelt als erwartet. Die Rechnungsprüfungskommission zeigt sich mit dem Budget 2022 einverstanden – nicht aber mit der neuen Entschädigungsverordnung. Lukas Elser und David Egger Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

34 Prozent für die politische Gemeinde und 46 Prozent für die Schulgemeinde: Das sind die beantragten Uitiker Steuerfüsse für das Jahr 2022. Es sind die Gleichen wie 2021. Severin Bigler

An den Gemeindeversammlungen der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde Uitikon am Dienstag, 30. November, wird über Geld diskutiert. Die Stimmberechtigten stimmen über die beiden Voranschläge für das Jahr 2022 ab.

Das Budget der politischen Gemeinde sieht in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von rund 80'000 Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 40,62 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von rund 40,54 Millionen Franken vor.

Steuerfuss der politischen Gemeinde soll bei 34 Prozent bleiben

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss der politischen Gemeinde bei unveränderten 34 Prozent zu belassen. Seinen Antrag begründet der Gemeinderat so: «Für die einfache Staatssteuer treffen wir die Annahme, dass diese gegenüber dem Budget 2021 von 35 Millionen Franken auf 39 Millionen Franken ansteigen wird.»

Für die nächsten Jahre rechnet er mit einem dem Bevölkerungswachstum entsprechenden Anstieg der Steuererträge. Er ergänzt zudem, dass sich die Steuereinnahmen zuletzt erfreulicher entwickelt hätten als erwartet. Weiter erklärt der Gemeinderat, dass der Aufwandüberschuss eigentlich 1,78 Millionen Franken beträgt, dieser aber dank einer Entnahme von 1,7 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve geglättet wird, sodass er eben nur noch 80'000 Franken beträgt. Die finanzpolitische Reserve sinkt damit von 8,7 auf 7 Millionen Franken.

Der Gemeinderat erwähnt in seinen Ausführungen das «rasante Wachstum der Gemeinde», das zu Mehraufwänden führt. Zudem erfordere das Projekt Einheitsgemeinde eine neue Abteilung Liegenschaften, die sowohl die Schul- als auch die übrigen Liegenschaften der Gemeinde gemeinsam betreue. Das führe zu einem höheren Personalaufwand.

Der Souverän hat am 26. September grünes Licht für die Überführung von politischer und Schulgemeinde in eine Einheitsgemeinde gegeben. Diese soll per 1. Januar 2022 eingeführt werden. Wie der Gemeinderat schreibt, hat die Einheitsgemeinde keine «Vorwirkung». Deshalb gibt es für 2022 ein letztes Mal noch je ein separates Budget für die Schulgemeinde und die politische Gemeinde.

Das letzte Budget, das die Schulpflege vorlegen wird

Die Schulpflege legt für 2022 ein Budget vor, das einen Aufwandüberschuss von 1,22 Millionen Franken ausweist. Der Gesamtaufwand beträgt 21,68 Millionen Franken, der Gesamtertrag 20,46 Millionen Franken. Die Schulpflege sieht vor, den Steuerfuss bei unveränderten 46 Prozent zu belassen.

Gegenüber dem Budget 2021 fällt der Aufwandüberschuss um 69'000 Franken höher aus. Die Nettoinvestitionen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 8,44 Millionen Franken. Der Grossteil davon entfällt auf den Ersatzneubau des Schulhauses Allmend. Der Souverän hat dem Projekt am 26. September an der Urnenabstimmung zugestimmt.

Auf die baldige Einheitsgemeinde kommen Millionenbeträge zu

Für die Einheitsgemeinde bleibt damit der Gesamtsteuerfuss von 80 Prozent bestehen. Der totale Aufwandüberschuss von Schulgemeinde und politischer Gemeinde beträgt zusammen rund 1,3 Millionen Franken. Der Gemeinderat und die Schulpflege kündigen für die Einheitsgemeinde in den nächsten fünf Jahren Nettoinvestitionen von 68 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen an. 32 Millionen entfallen auf den Sektor Bildung. Den grössten Anteil macht der Neubau der Schulanlage Allmend aus.

Weitere Investitionen fallen zum Beispiel an für die Sanierung des Üdiker-Huus, das Hallenbad, das Veranstaltungs- und Jugendhaus Allmend und die zentrale Energieversorgung Allmend. Zu Buche schlagen auch die Verkehrsinfrastruktur, das Glasfasernetz sowie die Bereiche Abfall und Wasser sowie Abwasser.

Die Behörden warnen zudem, dass nur etwas mehr als ein Zehntel der Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden kann. Deshalb müsse man nun Gegensteuer geben. Unter anderem wurde festgelegt, die Nettoschuld pro Einwohner während der Finanzplanungsperiode 2021 bis 2025 auf 4000 Franken zu begrenzen. Von 2025 bis 2035 soll dann die Verschuldung reduziert und wieder ein Nettovermögen aufgebaut werden.

800'000 Franken für die Kanalisation und die WCs im Üdiker-Huus

Neben dem Budget stimmt die Gemeindeversammlung über einen Kredit in der Höhe von 800'000 Franken ab, um die veraltete Kanalisation und die Toilettenanlagen des Üdiker-Huus zu erneuern. Zudem wird die Versammlung einen Kreditantrag vorberaten, über den das Volk am 13. Februar 2022 abstimmen wird. Es geht um 1,92 Millionen Franken für den Ersatz der Lüftungsanlagen im Üdiker-Huus. Diese stammen noch aus den 1970er-Jahren.

Die Einheitsgemeinde macht zudem ein einheitliches Personalrecht für die heute bei der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde angestellten Personen nötig. Auch über diese neue Personalverordnung wird die Gemeindeversammlung abstimmen.

Entschädigungsverordnung: Warum die RPK die Zurückweisung beantragt

Hinzu kommt eine weitere Vereinheitlichung, nämlich die neue Verordnung über die Entschädigungen von Behördenmitgliedern und weiteren Funktionären der Gemeinde Uitikon. Ausser für den Schulpräsidenten, der neu auch im Gemeinderat Einsitz nimmt, sind keine Erhöhungen der Grundentschädigungen vorgesehen. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Vorlage an den Gemeinderat zurückzuweisen. Sie erachtet das System, das neben Grundentschädigungen auch Sitzungsgelder, Zusatzentschädigungen und Spesen vorsieht, als «intransparent und kostentreibend».

Die heutige Zeit setze eine minimale IT-Ausstattung für jeden Haushalt voraus. Deshalb erscheine es «verfehlt», den Mitgliedern des Gemeinderats und der Schulpflege pauschale Spesen für die private Infrastruktur, also zum Beispiel für ein Handy oder Druckerpatronen, auszurichten. 1000 Franken sollen die Mitglieder von Gemeinderat und Schulpflege gemäss Entschädigungsverordnung hierfür pro Jahr erhalten. Es handelt sich um das einzige Traktandum der Versammlung, bei dem die RPK Zurückweisung beantragt.

Gemeindeversammlung von Politischer Gemeinde Uitikon und Schulgemeinde Uitikon: Dienstag, 30. November, 19.30 Uhr, im grossen Saal des Üdiker-Huus.

