Uitiker Gemeindeversammlung stimmt über Budget 2023 ab

Uitikon Trotz des 500'000-Franken-Geschenks: Uitiker belassen Steuerfuss auf 80 Prozent Die Rechnungsprüfungskommission schaffte es nicht, die Versammlung der politischen Gemeinde mit ihren Argumenten zu überzeugen. Eine Steuerfusssenkung wurde abgelehnt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 01.12.2022, 13.27 Uhr

André Müller (FDP) und Ron Weinstock (parteilos) waren die einzigen, die sich an diesem Abend eine Debatte lieferten. Privat vertragen sie sich gut, wie sie betonten. Lukas Elser

Die Uitikerinnen und Uitiker hatten am Mittwochabend wenig Lust zum Diskutieren. 135 Stimmberechtigte folgten der Einladung an die Budgetgemeindeversammlung im Üdiker-Huus. Dort wurden der Vorschlag des Gemeinderats und der Gegenvorschlag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Steuerfuss stillschweigend zur Kenntnis genommen. Den Vorschlag der RPK auf Senkung des Steuerfusses von 80 auf 78 Prozent lehnte die Versammlung mit 51 zu 80 Stimmen ab – und das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 80 Prozent nahm sie einstimmig an.