Uitikon Uitiker Sternwarten-Demonstrator: Sein erstes Wort war nicht Mama, sondern Mond René Bieri zeigt den Uitikern seit 20 Jahren den Sternenhimmel. Er erfährt dabei immer wieder aufs Neue, wie klein er doch ist – besonders als ihn die «Limmattaler Zeitung» neulich besucht hat. Lukas Elser Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gibt es etwas zu sehen? Valentin Hehli Diese Frage muss sich René Bieri jeden Abend aufs Neue Stellen. Valentin Hehli Denn sein Teleskop... Valentin Hehli / LTA ...braucht nicht nur Dunkelheit... Valentin Hehli ...sondern auch einen wolkenlosen Himmel. An diesem Apriltag war das leider nicht der Fall. Valentin Hehli

Sein Job als Demonstrator der Uitiker Sternwarte hat René Bieri Demut gelehrt. Nicht nur, weil im Kosmos so unglaublich viele Himmelskörper herumschweben und die Dimensionen der Gestirne jedes Verständnis übersteigen. Er muss auch akzeptieren, dass der Himmel bei einer Führung manchmal bockt.

So geschehen an diesem Abend. Bereits am Telefon hatte Bieri den Besucher vorgewarnt: «Ob die Sichtverhältnisse gut sein werden, kann ich Ihnen leider nicht garantieren.» Und als er am Dienstagabend zum Treffen auf der Uitiker Allmend erscheint, muss er nur kurz auf das dunkelblaue Meer über ihm schauen, um zu erkennen:

«Heute wird es wohl nichts.»

Was ist denn das Problem?, fragt sich der Laie. Es ist doch ziemlich dunkel. Doch als Bieri wenig später die Tür zur Sternwarte aufgeschlossen, den Staubschutzplastik des Teleskops entfernt und das Kuppeldach über die Handkurbel geöffnet hat, zeigt sich: Der Hobbyastronom hatte recht. Durch die Lücke sind viele schöne Wolkenschleier zu sehen, aber praktisch kein Stern.

René Bieri vor dem Teleskop der Sternwarte Uitikon. Valentin Hehli

In solchen Situationen nützt dem pensionierten Berufsbildner für Elektronik- und Automatiklernende all die Vorbereitung nichts, die er für den Abend getroffen hat. Dabei hätte er dem Besuch so gerne all die Himmelsobjekte gezeigt, die im April zu sehen sein könnten. Die Zwillinge mit den Nachbarsternen Castor und Pollux, den Löwen mit seinem Hauptstern Regulus, das Frühlingsdreieck oder das im April langsam verschwindende Wintersechseck mit dem Sternsystem Capella. Nun muss Bieri die Tierkreiszeichen am Bildschirm zeigen.

Als die Möglichkeiten der digitalen Notlösung erschöpft sind, haben die Sterne immer noch keine Lust, sich zu zeigen. Dafür macht sich langsam die kalte Nachtluft bemerkbar. So muss eine weitere Alternative zum Teleskop her.

Was erwartet den Besuchern an diesem Abend am Sternenhimmel? Valentin Hehli

Kurzerhand führt Bieri seinen Besuch über eine Rundtreppe ins Untergeschoss des kleinen Baus. Dort befindet sich das Sonnenlabor – gemäss Bieri ist die Sternwarte eine der wenigen in der Schweiz, die ein solches besitzt. Tagsüber kann man hier Sonnenexperimente machen. Zum Beispiel das Sonnenlicht über eine komplizierte optische Vorrichtung in seine Spektralfarben aufteilen, die Frauenhofer Linien der Sonne aufzeigen und so ihre chemischen Elemente nachweisen. Oder man kann Sonnenflecken und Protuberanzen beobachten. Das sind teils heftige eruptive Erscheinungen, die am Sonnenrand auftreten.

Bieri will dem Besuch aber vor allem die «astronomischen Hits» zeigen, wie er sie nennt. An der gekrümmten Kellerwand befinden sich mehrere Fotos mit bekannten Himmelsphänomenen. Bieri erklärt dem Besuch den Unterschied zwischen einem offenen Sternhaufen und einem Kugelsternenhaufen. Er spricht von weissen Zwergen und vom Merkurschatten. Er tritt auf, wenn sich der Merkur genau zwischen die Erde und die Sonne schiebt. Allerdings ist das Phänomen so klein, dass es von Auge nicht zu erkennen ist.

Das All hat den 65-Jährigen immer schon fasziniert. Sein erstes Wort als Knirps sei nicht Mama, sondern Mond gewesen, erzählt er. Als der Mensch 1969 zum ersten Mal den Mond betrat und das Spektakel am Fernseher übertragen wurde, stand der damals Zwölfjährige um fünf Uhr morgens auf und klebte mit der Nase fast am Schwarz-Weiss-Fernseher. Bieri freut sich bereits jetzt auf die bevorstehende erneute Mondlandung der Amerikaner mit der Artemis-Mission, die 2024 starten soll.

Wenn der Tägeriger den Weltraum betrachtet, kommt er zuweilen auch ins Grübeln. Gibt es ein Leben ausserhalb der Erde? Weshalb haben sich die Menschen so rasch entwickelt? Warum kann die Gesellschaft nicht so funktionieren wie in der Star-Trek-Utopie, wo allen alles gehört? Wieso können die Menschen nicht friedlich miteinander umgehen? Und dann wird ihm bewusst, wie belanglos der Mensch doch ist.

Das Sonnenlabor befindet sich im Untergeschoss der Sternwarte. Valentin Hehli

Schliesslich ist auch das Wesentliche im Sonnenlabor gezeigt und das Ende der Führung zeichnet sich ab. Doch als Bieri wieder die Treppe hinauf zum Teleskop steigt und vor dem Abschluss nochmals einen letzten Kontrollblick durch den Schlitz der Kuppe wirft, zögert er – vielleicht möchte der Himmel ja doch noch an diesem Abend.

Bieri springt auf und bedient hastig den Computer. Dabei sagt er halblaut:

«Einfach keine Wolke jetzt bitte.»

Bieri eilt zum Teleskop. Nun muss er das Gerät nur noch auf die Koordinaten einstellen, die ihm der Computer angegeben hat.

Geschafft. Im Teleskop erscheinen zwei ganz nahe beieinanderliegende Sterne. «Das ist ein Doppelstern», sagt Bieri und simuliert am Computer zwei Beispiele von Doppelsternsystemen. Er zeigt, wie die Sterne in je unterschiedlichem Tempo um den gleichen Gravitationspunkt kreisen. «Man nimmt an, dass es sich dabei sogar um ein Vierfachsystem handelt», sagt Bieri. Doch das sei mit dem Uitiker Apparat nicht zu erkennen.

Der Laie hat Mühe, nur schon zwei Punkte in der schwarzen Umgebung auszumachen, so winzig erscheint das Phänomen im Sucher. Für Bieri aber hat es sich doch noch gelohnt, an diesem wolkenverhangenen Abend nach Uitikon zu kommen. Er hat zwar kein einziges ganzes Sternbild gesehen, aber immerhin einen Teil davon: Gamma Leonis, der dritthellste Stern des Sternbilds Löwe. Auf Arabisch wird er Algieba genannt, was so viel wie «Mähne des Löwen» bedeutet.

Die Sternwarte Uitikon ist jeden Mittwoch für die Öffentlichkeit gratis zugänglich. Es ist eine Anmeldung über www.sternwarte-uitikon.ch erforderlich.

Das Teleskop soll demnächst mit einer Kamera ausgestattet werden. Valentin Hehli

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen