Mobiler Pumptrack: Anlage in Uitikon wird gut genutzt

Uitikon Sportskanonen toben sich während drei Wochen auf einer mobilen Pumptrackanlage aus Seit dem 25. Oktober fahren Uitiker Kinder aller Altersklassen über die Wellen des mobilen Pumptracks auf der Allmend. Ob während des Sportunterrichts oder in der Freizeit: Die Anlage wird gut genutzt. Celia Büchi Jetzt kommentieren 11.11.2021, 16.11 Uhr

Unter der Leitung von Adrian Aschwanden fahren diese Uitiker Schülerinnen und Schüler über die Wellen der mobilen Pumptrackanlage auf der Allmend. Valentin Hehli (Uitikon, 9. November 2021)

Adrian Aschwanden ist als Sportlehrer und Sportkoordinator in Uitikon tätig. Er hat die Schule Uitikon für die Verlosung angemeldet, dank der nun der mobile Pumptrack für drei Wochen in Uitikon steht. Valentin Hehli

«Wenn es runtergeht, steht ihr auf, und auf den Wellen geht ihr in die Hocke», erklärt Adrian Aschwanden seinen eifrigen Schülerinnen und Schülern, die auf der Allmend in Uitikon vor dem mobilen Pumptrack stehen. Aschwanden ist Sportlehrer in Uitikon und als Sportkoordinator mit dem Sportamt Zürich im Austausch. Über das Sportamt erfuhr er von den drei mobilen Pumptracks, die zwischen März und November auf Schulhaustour gehen und an jedem Standort jeweils drei Wochen bleiben. Seine Bewerbung für den Standort Uitikon war erfolgreich, die Schule wurde ausgelost. Im Vorjahr hatte er Pech gehabt. Doch nun steht seit dem 25. Oktober ein mobiler Pumptrack vor der Panoramakulisse auf der Allmend.

Eine breite Nutzergruppe erfreut sich am mobilen Pumptrack

«Die Anlage wird sehr gut genutzt», sagt Adrian Aschwanden. Es handle sich um eine breite Nutzergruppe; von Kleinkindern auf Kinderlaufrädern bis Sekundarschülerinnen und Schülern auf Skateboards. Die meisten Kinder fahren mit dem Trottinett auf dem Pumptrack. Das Befahren des Pumptracks werde in den Sportunterricht integriert, viele Kinder kämen aber auch in ihrer Freizeit auf die Allmend. Der Vater eines Kindes habe ihm geschrieben und ihm ausdrücklich für den Pumptrack gedankt, denn er sei zu einem neuen Treffpunkt geworden und bereite den Kindern viel Freude. Von anderen Seiten sei ähnliches zu hören gewesen. Bis zum Eindunkeln drehten die Kinder ihre Runden auf der Bahn.

Diese Uitiker Schülerinnen und Schüler befahren während dem Sportunterricht die mobile Pumptrackanlage auf der Allmend. Valentin Hehli

Valentin Hehli

Valentin Hehli

Nachdem sich die Kinder auf ihren Trottinetts eingewärmt haben und mit ihnen die Regeln zur Benützung des Pumptrack besprochen hat, sausen sie mit ihren bunten Helmen auf dem Kopf die Wellen auf und ab. Das Ziel dabei sei es, in der Ebene Geschwindigkeit zu erzeugen und ohne sich abzustossen durch die Bahn zu kommen, so Aschwanden. Die dazu nötige Pumpbewegung fühle sich toll an. «Wenn man es mal raushat, ist es gar nicht mehr schwierig», sagt Lara, die den Pumptrack auch in ihrer Freizeit gerne und oft benutzt. Und ihre Kollegin Elena meint: «Ich will ihn jetzt noch geniessen, denn er ist ja bald weg.»Noch bis am 15. November steht der mobile Pumptrack in Uitikon.

Der Bau einer fixen Pumptrackanlage ist geplant

Die Schulpflegerin Sonja Geiger setzt sich für die sportlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse der Uitiker Schülerinnen und Schüler ein. Valentin Hehli

Die Uitikerinnen und Uitiker müssen sich zwar schon bald vom mobilen Pumptrack verabschieden, können sich dafür aber auf eine fixe Pumptrackanlage freuen, die als Teil des Neubaus Allmend gebaut werden soll. Am 9. Februar 2020 wurde der Projektierungskredit für den Neubau eines Sekundarschulhauses mit grosszügiger Sportanlage auf der Allmend von der Stimmbevölkerung angenommen. 2024 soll das Projekt fertig sein. Die Sportanlage schaffe mehr Sportmöglichkeiten, was für die sportaffine Uitiker Bevölkerung sehr wichtig sei, sagt Sonja Geiger. Sie ist in der Schulpflege unter anderem zuständig für den Bereich Sport und Gesundheit. Die Uitikerinnen und Uitiker seien sehr aktiv in verschiedenen Sportvereinen und die Kinder sollten schon in der Schule die Möglichkeit erhalten, verschiedene Sportarten kennen zu lernen, um dann den passenden Verein finden zu können. An der Schule Uitikon gebe es deshalb ein breites Angebot an freiwilligem Schulsport. Sie ist sogar mit dem Label für Schulen mit sportfreundlicher Schulkultur ausgezeichnet worden.