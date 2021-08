Uitikon Sozialvorstand Daniel Schwendimann: «Heimat ist, wo ich mich für andere engagiere» FDP-Gemeinderat Daniel Schwendimann appellierte in seiner Festrede zum 1. August im Üdiker-Huus an die Solidarität der Menschen. Er wünscht sich wieder jenes Miteinander, das die Lockdown-Zeit im vergangenen Frühjahr geprägt habe. Sven Hoti 01.08.2021, 18.35 Uhr

Die Eröffnungsrede hielt Gemeindepräsident Chris Linder (FDP). Sven Hoti Sprach sich für mehr Freiwilligenarbeit aus: der Uitiker Sozialvorstand Daniel Schwendimann (FDP). Sven Hoti Untermalt wurde die Feier von der Harmonie Birmensdorf. Sven Hoti Im Anschluss an die Feier gab es Kartoffelsalat mit heissem Schinken sowie den gemeindeeigenen Gätterewy. Sven Hoti

«Endlich sind wir wieder einmal so weit, dass wir ein Fest feiern können», freute sich der Uitiker Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) bei seiner Eröffnungsrede zum 1. August im Üdiker-Huus. Wegen des Regens konnte die Feier nicht auf dem Dorfplatz abgehalten werden. Bei den gut 150 Gästen im grossen Saal herrschte dennoch ausgelassene Stimmung.

Nach der Eröffnungsrede kam der FDP-Gemeinderat und Sozialvorstand Daniel Schwendimann für die Festrede ans Rednerpult. Er philosophierte über die Bedeutung des Begriffs Heimat:

«Heimat ist insbesondere dort, wo ich mich wohlfühle, wo ich verwurzelt bin, wo ich mich für andere engagiere und wo andere auch für mich da sind, wenn ich einmal Hilfe oder Unterstützung brauche.»

Solidarität im zweiten Lockdown gewichen

Damit machte der Gemeinderat einen Schwenker zum Kernthema seiner Rede: Solidarität. Er erinnerte an die Zeit im ersten Lockdown 2020, «als wir zusammengestanden sind und wie wir uns gegenseitig auch moralisch unterstützt haben». Man habe sogar Unbekannten geholfen, wenn sie Unterstützung gebraucht hätten. Diese Solidarität sei im zweiten Lockdown einem rücksichtloseren Umgang gewichen, so Schwendimann.

Er appellierte an die anwesenden Gäste, diese Solidarität aus dem Frühjahr 2020 wieder zurückzuholen. Schwendimanns Appell an die Solidarität war insbesondere einer an die Freiwilligenarbeit, die «wesentlich zu unserem Wohlstand und Wohlbefinden beiträgt». Vor allem beim Nachwuchs in der Freiwilligenarbeit gebe es noch viel zu tun.

Nach der Rede wurde der Schweizerpsalm gesungen, begleitet von der Harmonie Birmensdorf. Diese gab danach noch ein paar weitere Stücke zum Besten. Gleichzeitig wurde der Zmittag serviert: Kartoffelsalat und heisser Schinken von Edi's Metzgerei. Dazu gab es den gemeindeeigenen Gätterewy. Mit dem Zmittag endete diese 1.-August-Feier in Uitikon. Das sonst übliche Abendprogramm mit dem Höhenfeuer auf der Allmend fand dieses Jahr nämlich nicht statt.