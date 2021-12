Die Wiedereröffnung des Hallenbads Uitikon begeistert die Kunden

Uitikon Senioren freuen sich riesig über die Wiedereröffnung ihres Hallenbads Die Gäste des Uitiker Hallenbads mussten ein Jahr lang warten, bis sie wieder ins kühle Nass tauchen konnten. Nun ist es wieder offen. Die Kundenzufriedenheit am ersten Tag war entsprechend gross. Lukas Elser Jetzt kommentieren 20.12.2021, 19.45 Uhr

Die «Sprudel-Bank» ist das Highlight des neuen Bads und bei den ersten Gästen besonders beliebt. Sandra Ardizzone Die Wände sind jetzt bordeaux-rot. Sandra Ardizzone Die Farbe kommt auch im Wandbild vor. Sandra Ardizzone Das neue Chromstahlbecken. Sandra Ardizzone Ein Jahr war das Bad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Sandra Ardizzone Am Eingang heisst es Zertifikat zeigen. Sandra Ardizzone Denn ohne den Beleg kommt man nicht ins Hallenbad. Sandra Ardizzone Der Eröffnungstag fällt exakt auf den Tag, an dem 2G+ in den Hallenbädern wirksam wird. Sandra Ardizzone

Die Sanierungsarbeiten im Uitiker Hallenbad sind abgeschlossen. Am ersten Betriebstag sagten alle das Gleiche: Endlich ist die Anlage wieder offen. Da ist zum Beispiel Luigi Bernasconi, der dem Covid-Kontrolleur am Eingang gerade sein Zertifikat zeigt und mit seinem Gehstock nur langsam vorankommt:

«Ich habe sehr darauf gewartet. Die Bewegung hat mir stark gefehlt.»

Das Schwimmen sei die einzige Tätigkeit, die seine Gelenke nicht belaste. Doch weil das Bad wegen Sanierungsarbeiten ein Jahr geschlossen war, hätten sich seine Muskeln zurückgebildet, sagt der Birmensdorfer.

Robert Bärtschiger, der hinter ihm seine Kundendaten ins Tablet eingibt, pflichtet ihm bei: «Für meine Gesundheit ist es so wichtig, dass ich dreimal wöchentlich schwimmen kann.»

Das Stimmvolk hat vor etwas mehr als einem Jahr der Sanierung des mittlerweile fast 50-jährigen Hallenbads für 3,5 Millionen Franken zugestimmt.

Wohlfühloase über Uitikon

Es sind vor allem Stammgäste, die an diesem Mittag das Bad aufsuchen. So wie Marianne Wenger aus Knonau. Sie komme hierher, weil der Ort auf dem Hügel von Uitikon nicht immer rammelvoll sei. Das Hallenbad ist für sie eine Art Wohlfühloase. «Hier kann ich mich richtig entspannen», sagt sie.

Wenn das Uitiker Hallenbad bereits vor der Sanierung ein Ort der Entspannung war, so ist es das jetzt noch mehr. Der Zürcher Architekt Peter Walser hat dem Bad nämlich ein ganz neues Aussehen gegeben. So hat er die weissen Glasmosaiksteine am Boden ersetzt und die Wände in einem neuen Bordeaux-Rot gestrichen.

Walser sagt: «Wir haben uns für Rot entschieden, weil es die Anlage etwas wärmer macht.» Die Farbe zieht sich durch die gesamte Anlage. So sind die Bänkchen vor der Glasfassade, das Durchlaufbecken zwischen Aussen- und Innenbereich sowie der Betonsockel für das Sprungbrett in diesem Farbton gehalten. Und die Farbe findet sich auch im alten, unveränderten Wandbild neben dem Nicht-Schwimmerbecken wieder.

Es wurden aber auch noch andere Veränderungen vorgenommen. So gibt es neu nicht mehr zwei, sondern nur noch ein Sprungbrett. Dies aus Sicherheitsgründen, wie Walser erklärt.

Ebenfalls neu ist das Becken. War es einst mit Mosaiksteinen belegt, besteht es heute ganz aus Chromstahl. An manchen Orten, zum Beispiel beim Beckeneinstieg, ist dieser mit Noppen versetzt, was für die nötige Rutschfestigkeit sorgt. Zudem gibt es jetzt zwei neue Wasserfall- und Sprudeldüsen, die sich auf Knopfdruck einschalten lassen.

Im Bad gibt es jetzt auch eine Wasserfalldusche. Sandra Ardizzone

Besucher stören sich nicht über Kinderkrankheiten

Den rund zwei Dutzend Gästen, die sich an diesem Mittag im Hallenbad aufhalten, scheinen die Neuerungen zu gefallen. So sagt die Knonauer Schwimmerin Wenger: «Die Sprudeldüsen sind definitiv eine Aufwertung.»

Die Besucher sind offenbar so erfreut über die Wiedereröffnung, dass sie sich weder von den neuen 2G-plus-Regeln noch durch die Kinderkrankheiten des wiedereröffneten Betriebs aus der Ruhe bringen lassen. So nehmen sie keine Notiz davon, dass der Desinfektionsspender keine Flüssigkeit enthält. Und es stört sie auch nicht, dass die Umstellung auf die neuen Chiparmbänder bei jedem einzelnen Besucher eine Neuerfassung der Kundendaten notwendig macht.

Nicole Studer, Leiterin Gesundheit der Gemeinde Uitikon, zieht am Schluss des Tages denn auch eine positive Bilanz. «Unsere treuen Gäste liessen sich von den verschärften Coronamassnahmen nicht abhalten, ins Bad zu kommen.»

