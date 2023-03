Uitikon Sechs Personen fuhren zu schnell auf der Allmendstrasse Die Gemeindepolizei Uitikon hat am 9. März von 7.10 bis 8.20 Uhr an der Allmendstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 17.03.2023, 14.00 Uhr

Die Gemeindepolizei Uitikon hat am 9. März von 7.10 bis 8.20 Uhr an der Allmendstrasse in Uitikon eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Während der 70-minütigen Kontrolle wurden sechs Temposünder ­erwischt. Das höchste gemessene Tempo ­betrug 38 km/h, wie die Gemeindepolizei mitteilt. Im ­Kontrollbereich gilt ein Tempolimit von 30 km/h. (liz)