Riegelbau-Ensemble an Schlierenstrasse 1 in Uitikon unter Schutz

Uitikon Riegelhäuser im Uitiker Dorfzentrum unter Schutz gestellt – Eigentümer will Jahrhunderte altes Bijou umbauen Ein Zürcher will die Schmuckstücke an der Schlierenstrasse 1 sanieren. Eine Herausforderung sind die Denkmalschutzauflagen. Lukas Elser 19.08.2021, 10.00 Uhr

Speicher und Haus an der Schlierenstrasse 1. Lukas Elser

Sie stechen sofort ins Auge: Mitten im Dorfzentrum von Uitikon muten die rosenumrankten und teils mit weinrotem Gebälk konstruierten Riegelbauten an wie Museumsstücke.

Geschichtsträchtig ist der Ort alleweil. In der Nähe der beiden Häuser soll sich der Hauptteil des römischen Gutshofs befinden, wie ein Kantonsarchäologe im Uitiker Weihnachtskurier vermutet. Das Amt hat hier vor rund 20 Jahren Grabungen durchgeführt und dabei die Mauern einer römischen Villa entdeckt. Und spätestens 1680, aber wahrscheinlich bereits im 13. Jahrhundert, wurde hier der Chorherrenhof des Zürcher Grossmünsters errichtet. Bis der Hof im Jahr 1869 abbrannte und durch das jetzige Haus ersetzt wurde.

Das zugehörige Objektblatt der Gemeinde wertet das Ensemble aus neuem Haus und vom Feuer unversehrt gebliebenen Nebengebäuden als «wichtigen Bau im Ortsbild». Weil ein Zürcher die Liegenschaft renovieren und umbauen möchte, wurden sie jüngst unter Schutz gestellt.

Beim Besitzer handelt es sich um den mittlerweile pensionierten Verlagsmitarbeiter Taja Gut. Er ist hier aufgewachsen. Das Haus wurde von seinem Urgrossvater Johann Jacob Gut im Jahr 1890 erworben. Dessen Urenkel möchte die beiden alten Scheunen des Hauptgebäudes zu Wohnungen machen, damit neu nicht mehr nur zwei Familien, sondern vier hier wohnen können.

Doch wenn die künftigen Wohnungen bewohnbar sein sollen, muss Licht in die fensterlosen Scheunen fallen können. Gut sagt:

«Gemäss Schutzauflagen müssen die Scheunen nach dem Umbau wieder als solche zu erkennen sein. Grosszügige Dachfenster oder eine Veränderung der Dachkonstruktion ist somit unmöglich.»

In der Tat erscheint das Unterfangen dem Besucher schwierig. Das Dach, das ursprünglich vor allem Schutz vor der Witterung bieten sollte, ragt weit hinaus und verunmöglicht dadurch den Lichteinfall. Und herkömmliche Fenster in der Holzwand würden dem Bau mehr an ein Haus als an eine Scheune erinnern lassen. Abschliessend geklärt hat Gut das Problem noch nicht.

Wie sich beim Besuch zeigt, hat eine solche Scheune aber einen besonderen Reiz. Durch Ritzen und Löcher dringt Licht ins Gebäude und zeichnet am Boden ein Muster aus hellen Punkten und Streifen.

Lukas Elser Lukas Elser Das Licht setzt den Alltagsraum in Szene. Lukas Elser

Reizvoll ist auch der Garten hinter dem Haus. Er empfängt den Besucher mit einem 100-jährigen Birnenbaum. Aus dem Dickicht von Gräsern und Sträuchern dringen Kinderstimmen. Zwischen den Johannisbeersträuchern schaut ein anderes Giebeldachhaus hervor.

Speicher und Garage. Lukas Elser

Und wem die Riegelhäuser noch nicht museal genug sind, der findet im nebenan stehenden Speichergebäude mit Wagenremise aus dem Jahr 1808 zwei weitere Schmuckstücke. Die beiden hölzernen Fensterläden sind nämlich speziell bemalt.

Napoleon? zvg/ Weihnachtschronik

Uitikon

Auf einem ist ein bestiefelter Mann in weissen Reiterhosen, rot-grünem Oberteil und blauem Armee-Sakko abgebildet. Die Hände in den Hüften und den Oberkörper zum Betrachter gekehrt blickt er stolz vom Pferd. Auf dem Kopf trägt er einen Zweispitz. «Früher hielten wir ihn für Napoleon. Der Denkmalpfleger meinte aber, es handle sich dabei um einen Dragoner, einen berittenen Soldaten der Kavallerie», sagt Gut.

Eine Skizze zeigt das verwitterte Bild anschaulicher. zvg

Der andere Laden zeigt einen Mann, der hoch auf einem Baum sitzt und am eigenen Ast sägt. Der Maler hat sein Bild mit einem Spruch versehen: «ES geht ALLES». Taja Gut muss jetzt auf diesen Satz vertrauen. Vielleicht zeigt sich die Uitiker Gemeindeverwaltung gnädig mit ihm und lässt sein Bauprojekt durchgehen.