Die Friedensrichter-Wahlen finden im Limmattal am 7. März statt. In mehreren Gemeinden kommt es zu Kampfwahlen, in anderen wurden die bisherigen Amtsinhaber in stiller Wahl bestätigt. Neben Uitikon haben die Stimmberechtigten auch in Oetwil die Wahl. Hier bewerben sich Fatma Bernegger (CVP), René Laemmel (SVP) und Hubert Boog (FDP) für die Nachfolge von Gabriela Kleiner (FDP). Für den Friedensrichter-Posten in Birmensdorf und Aesch stellen sich Martin Missfelder (CVP) und Christian Däniker (FDP) zur Verfügung. Für das Friedensrichteramt im Kreis IV des Bezirks Baden – zu diesem Kreis gehören Bergdietikon, Spreitenbach, Killwangen, Neuenhof, Würenlos und Wettingen – kandidieren Martin Rellstab (SVP) aus Würenlos und Andrea Kleger (GLP) aus Wettingen. Der Friedensrichter von Weiningen und Geroldswil, Enrico Denicolà (SVP), stellt sich ohne Konkurrenz für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Konkurrenzlos sind auch Claudia Hafner (SP) in Urdorf und Beat Lustenberger (parteilos) in Oberengstringen und Unterengstringen. Bereits in stiller Wahl gewählt wurden die Schlieremer Friedensrichterin Janine Martí-Matt (parteilos) und ihre Dietiker Amtskollegin Christa Maag (EVP).