Gemeindeversammlung Uitikon winkt Entschädigungsverordnung durch

Uitikon Obwohl die RPK dagegen war: Uitiker Gemeindeversammlung winkt neue Entschädigungsverordnung durch Der Schulpräsident erhält neu 7000 Franken mehr pro Jahr – und die Feuerwehrleute ein vergünstigtes Hallenbad-Abo. Lukas Elser Jetzt kommentieren 01.12.2021, 16.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie viel Geld sollen die Behördenmitglieder von Uitikon erhalten? Urs Jaudas

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) ist am Dienstagabend an der Uitiker Gemeindeversammlung im Üdiker-Huus gescheitert. Mit ihrem Antrag, die neue Entschädigungsverordnung für Behörden und Funktionäre der Gemeinde zurückzuweisen, blitzte sie bei den Stimmberechtigten der politischen Gemeinde Uitikon ab. An der Schlussabstimmung über das Traktandum wurde die neue Verordnung mit 48 Ja- zu 4 Nein-Stimmen durchgewinkt. Und damit tritt das Regelwerk per 1. Januar mit der Einführung der neuen Einheitsgemeinde in Kraft.