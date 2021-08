Neuer Pächter will Uitiker Restaurant «Dörfli» zu Dorfbeiz machen

Uitikon Nach langem Stillstand fliesst wieder Bier: Eine Luzernerin und ein alter Bekannter haben das «Dörfli» übernommen Die 27-jährige Jessica Schöpfer ist neue Geschäftsführerin der Dorfbeiz im Zentrum von Uitikon. Der Pächter ist ein Uitiker Gastronom. Lukas Elser 31.08.2021, 04.00 Uhr

Jessica Schöpfer und Remo Schällibaum beginnen am 1. September. Valentin Hehli

Mit dem gewöhnungsbedürftigen Ü von Uitikon tut sie sich noch etwas schwer. Im Gespräch sagt sie – wie wohl die meisten Auswärtigen – im ersten Anlauf U-I-tikon statt Üdike. An diesem kleinen Schönheitsfehler dürften sich ihre Uitiker Gäste, die sie hier ab Mittwoch bewirten wird, aber kaum stören. Und selbst wenn die Einheimischen nicht so unkompliziert sind, wie die neue Wirtin glaubt, kann sie sie mit ihrer freundlichen Art sicher rasch wieder für sich gewinnen.

Jessica Schöpfer ist erst vor einem Jahr zum Team des Gasthofs Leuen gestossen. «Wegen Corona musste ich mein Arbeitsgebiet erweitern und bin deshalb aus dem Luzernischen nach Zürich gezogen.»

Der Zapfhahn steht bereit. Valentin Hehli

Die 27-Jährige, die jetzt als Geschäftsführerin das Restaurant Dörfli im Zentrum übernommen hat, kommt ursprünglich von noch weiter her. Vor siebzehn Jahren ist sie aus Brasilien in die Schweiz gezogen. Und mit etwas Glück werden ihre Gäste demnächst eine Spezialität aus ihrem Ursprungsland aufgetischt bekommen.

Pizokel und Ochsenschwanzjus

Experimente sollen aber die Ausnahmen bleiben, sagt sie. Die Speisekarte des ehemaligen Swissôtel-Kochs Manuel Rodriguez ist geprägt von gutbürgerlichen Schweizer Speisen. Etwa Salat mit gerösteten Kernen, Croûtons, Rüeblistreifen, Radieschen und Hüttenkäse. Oder Gschwellti. Aber auch Pizokel oder Entrecôte an Ochsenschwanzjus.

Die Hausspezialität sind Pastetli mit sieben verschiedenen Füllungen. Die Ausgefallenste darunter: ein pikantes Kokos-Crevetten-Curry.

Preislich will man gemässigt bleiben. «Wir wollen eine Dorfbeiz für jedermann sein.»

Das sagt Remo Schällibaum, dem das Pächterunternehmen, die Firma Schälli Leuen AG, gehört und der ebenfalls am Tisch sitzt. Vor noch nicht einmal zwei Jahren hat er den Uitiker Landgasthof Leuen gekauft. Und nur wenige Monate später entschloss er sich bereits zur Expansion. Er hörte, dass der Vertrag zwischen der Gemeinde und dem alten Dörfli-Pächter aufgelöst werden sollte, und bewarb sich sofort, die Aufgabe zu übernehmen.

Die Dorfbeiz war lange Zeit nicht in Betrieb. Valentin Hehli

Das gemeindeeigene Lokal würde ihm mit seinen beiden Sälen die Möglichkeiten geben, im Unterschied zum «Leuen» auch grosse Bankette durchzuführen. Zudem könnte die Erweiterung einen Nachteil des «Leuen» ausgleichen.

Das Problem:

«Für einige ist der ‹Leuen› zu chic, manchen sogar zu steif.»

Um auch eine Kundschaft zu bedienen, die sich fürs Essen nicht unbedingt in Schale werfen will, beschloss er, sein Stammgeschäft durch ein etwas unkomplizierteres Lokal zu erweitern. Das «Dörfli» versprach ihm eine etwas breitere Kundschaft: Am Mittag die Bauarbeiter, die in der kurzen Mittagspause rasch etwas essen wollen, abends die Gruppen aus den zahlreichen Uitiker Vereinen.

Champions League und Bier

Geschäftsführerin Schöpfer schwebt ein Restaurant vor, wo man sich spontan trifft. Zum Feierabendbier, oder wenn man den Champions-League-Match mit den Kollegen schauen will. Sie sagt: «Ich habe von den Gästen immer wieder gehört, dass das Dorfleben während des Lockdowns tot gewesen sei. Wir wollen, dass wieder Leben hier einkehrt.»

Viel ändern soll sich mit dem neuen Pächter aber nicht. Das Interieur will man so behalten, wie es ist. Irgendwo zwischen elegant und gemütlich: Steinboden, einfache Stühle aus dunklem Holz, getäferte Wände und moderne Beleuchtung.

Am Mittwoch gilt für die neue Wirtin ernst: Dann wird das «Dörfli» offiziell eröffnet und Schöpfer hat ihren ersten richtigen Einsatz im Traditionsrestaurant. Etwas nervös sei sie schon, sagt sie:

«Ich spüre, dass jetzt das ganze Dorf auf mich schaut.»

Aber das ist es schliesslich, weshalb sie den Job macht: Sie will immer wieder neue Herausforderungen annehmen, Fehler machen – und lernen. Damit der Gast am Schluss zufrieden das Haus verlässt und wieder kommt.