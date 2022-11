Vom virtuellen zum realen Shop: Neuer Unverpackt-Laden in Uitikon

Uitikon «Nachhaltigkeit kann Spass machen» – mit Tipps und den Produkten in ihrem Unverpackt-Laden will sie inspirieren Birte Pust aus Uitikon hat Ende Juni ihren Onlineshop «Umdenker» in einen realen Unverpackt-Laden transformiert. Das Geschäft mit nachhaltigem Gedanken läuft gut. Bald sollen Veranstaltungen das Thema noch präsenter machen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Birte Pust liegt das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Sie unterstützt ihre Kundschaft auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Leben. Mathias Förster

Die farbigen Verpackungen im Comicstil stechen einem beim Blick in die Regale sofort ins Auge. Ein Meerschweinchen und eine Katze preisen die «Tam Tam Pon» an und versichern in den Sprechblasen, dass sie zu 100 Prozent aus Biobaumwolle bestehen.

In der Frauenhygiene-Abteilung im «Umdenker»-Shop in Uitikon finden sich weitere amüsant präsentierte Artikel wie etwa Menstruationstassen oder waschbare Binden. «Diese Produkte gehören zu den beratungsintensivsten. Es ist immer noch ein schambesetztes Thema», sagt Birte Pust.

Das Geschäft befindet sich an der Leuengasse 51 in Uitikon. Mathias Förster

Die 36-Jährige hat Ende Juni einen Unverpackt-Laden an der Leuengasse 51 eröffnet und begleitet ihre Kundschaft auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Leben. «Nachhaltigkeit ist kein Verzicht, sondern kann Spass machen», sagt Pust. Sie wolle mit ihrem Geschäft den Grundstein legen und den Menschen den Einstieg erleichtern.

Produkte des täglichen Bedarfs finden sich im Unverpackt-Laden in Uitikon. Mathias Förster

«Manche wissen gar nicht, wo anfangen, und haben das Gefühl, dass sie alleine nichts erreichen können.» Pust ist anderer Meinung: «Wenn jeder ein paar Gewohnheiten ändert, ist das wirksamer, als wenn wenige hardcoremässig nachhaltig leben.»

Kochen mit Backmatte statt Trennpapier

Pust zeigt auf recyceltes Backtrennpapier im Gestell. «Es hilft bereits, wenn mehr Leute dieses statt herkömmliches Papier benutzen.» In einem weiteren Schritt könne man auf eine Backmatte aus Silikon umsteigen. «Nach dem Backen kann man diese abwaschen oder in den Geschirrspüler packen und wiederverwenden, statt jedes Mal Backpapier zu brauchen, das im Abfall landet», so Pust. Ihr ist es wichtig, für all ihre Kundinnen und Kunden etwas zu bieten, egal, wo diese in der Nachhaltigkeitskette stehen.

Und so funktioniert’s: Leergewicht wiegen, abfüllen, an der Kasse nochmals wiegen, Leergewicht abziehen und bezahlen. Mathias Förster

Der Uitiker Unverpackt-Laden verfügt über ein grosses Sortiment: Lebensmittel aller Art, lokales Gemüse und Obst vom Möhrenhof in Urdorf und aus Oberwil-Lieli, Fertigprodukte wie Capuns, Momos oder Chäschüechli aus einer Manufaktur in der Zentralschweiz, Kinderspielsachen, alternative Reinigungsmittel, Zutaten, um Kosmetika selber herzustellen, Hygieneprodukte wie etwa wiederverwertbare Wattepads oder Zahnpasta im Glas. Pusts Ziel ist, der Kundschaft ein Gesamtpaket zu bieten. «Sie sollen ihren kompletten Einkauf hier erledigen können.»

Neu wird auch nach Hause geliefert

Online können die Produkte, ausser die Esswaren, ebenfalls bestellt werden. Pust betreibt den virtuellen «Umdenker»-Shop seit 2018. Neu wird das Sortiment auch über den digitalen Marktplatz «Wir kaufen hier» angeboten und ausgeliefert. Das Geschäft stösst in der Region auf Anklang. «Es besuchen uns viele Familien aus Uitikon und den umliegenden Gemeinden wie Birmensdorf oder Urdorf. Ich habe aber auch Kunden aus dem Aargau und der Stadt Zürich.»

Auch Geschenke und Alltagsgegenstände finden sich in Birte Pusts Laden. Mathias Förster

Zu Besuch kämen besonders jüngere Menschen. «Sie haben die Dringlichkeit für ein nachhaltiges Leben stärker verinnerlicht als andere Generationen», sagt Pust. Doch auch ältere Personen würden bei ihr vorbeikommen. «Sie schätzen es, in kleinen Mengen einkaufen zu können.»

Hier kauft man ein, ohne Plastikabfall zu produzieren. Mathias Förster

Pust ist vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann und ihrem Sohn aus der Stadt Zürich nach Uitikon gezogen. «Der Laden ist aus einem Eigenbedürfnis heraus entstanden. Es war nervig, zum Einkaufen immer nach Zürich zu fahren.» Als sie sich im Dorf etwas umgehört habe, sei sie mit ihrer Idee auf offene Ohren gestossen. Und so verwandelte sie ihren Onlineshop in einen realen.

Sie schreibt auch Blogs

Zusammen mit dem Onlineangebot begann sie vor vier Jahren, den «Umdenker»-Blog zu betreiben. Darin gibt sie Tipps und Denkanstösse. Die gebürtige Deutsche kam mit dem Thema Nachhaltigkeit an der Uni zum ersten Mal in Berührung. Sie studierte Tourismus und Nachhaltigkeit im deutschen Freiburg und in Leeds. Während eines Praktikums im Unterengadin, bei dem sie nachhaltige Tourismusprodukte entwickelte, lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Für ihn zog sie vor fast zehn Jahren in die Schweiz.

Auch nachhaltiges Convenience-Food darf nicht fehlen. Der Renner sind aktuell die Capuns der Zentralschweizer Manufaktur Dinnair. Mathias Förster

Pust ist zufrieden, wie das Geschäft im Unverpackt-Laden angelaufen ist. Mittelfristig will sie das Sortiment vergrössern und den Shop an sechs Tagen pro Woche öffnen. Unterstützt wird sie seit November von einer Angestellten. So kann sie sich auf ein weiteres Anliegen konzentrieren. Pust startet am 8. Dezember eine Eventreihe zum Thema Nachhaltigkeit.

Berät und inspiriert ihre Kundinnen und Kunden gerne. Ab Dezember will Birte Pust den Austausch mit einer Eventreihe fördern. Mathias Förster

«Dabei geht es darum, Inspiration zu vermitteln und zu zeigen, wie man Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren kann.» Im Frühjahr steht das nächste grosse Projekt an. Pust erwartet ihr zweites Kind. Der Laden und der Blog sollen deswegen aber nicht zu kurz kommen.

«In ‹Umdenker› habe ich sehr viel Herzblut gesteckt. Es ist mein erstes Baby.»

Eventreihe zur Nachhaltigkeit: Am 8. und 17. Dezember, 11. Januar und 7. Februar 2023 lädt Birte Pust in ihrem Laden an der Leuengasse 51 in Uitikon zu vier Events ein. Anmeldung über info@umdenker.ch. Mehr Informationen auf umdenker.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen