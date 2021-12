Uitikon Modellflieger geht, Stadionbauer kommt: Bei der Feuerwehr Uitikon steht ein Kommandantenwechsel an Nach 14 Jahren übergibt Werner Oetiker das Kommando an seinen Nachfolger Robert Hormes. Die beiden Männer unterscheiden sich nicht nur äusserlich. Lukas Elser Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Werner Oetiker (rechts) übergibt Robert Hormes per 1. Januar das Kommando über die Feuerwehr Uitikon. Severin Bigler

Unterschiedlicher könnten die beiden Männer kaum sein. Robert Hormes, der im Januar die Feuerwehr Uitikon als Kommandant übernimmt, ist gefühlte zwei Meter gross, athletisch und spricht einen Dialekt mit hochdeutschem Einschlag. Werner Oetiker, der den Chefposten am 31. Dezember abgibt, ist einen Kopf kleiner, stämmig und Ur-Üdiker.

Der eine getraut sich nicht zuzugeben, dass er die Schweizer Fussball-Nati maximal bis in den Viertelfinal unterstützt und dann nur noch seine deutsche Mannschaft auf dem Podest sehen will. Der andere versteht den Trubel um das runde Leder nicht. Er grinst und sagt:

«Ich mag Fussball nicht – am Ende gibt es immer Streit.»

Und so ziehen sich die Gegensätze weiter: Hormes – verheiratet mit der FDP-Gemeinderatskandidatin und Schulpflegerin Michèle Rüegg Hormes – verdient seine Brötchen als Architekt und leitet in Zürich ein Baumanagementbüro. Oetiker, der sich gerne auch mal zu einem flotten Spruch hinreissen lässt, arbeitet als Hauswart im Schulinternat Ringlikon.

Robert Hormes ist der neue Kommandant der Feuerwehr Uitikon. Severin Bigler

Globetrotter löst Fokker-Verehrer ab

Der neue Kommandant Robert Hormes erzählt von seiner Treue zum Fussballverein seiner Heimat, Borussia Mönchengladbach. Und er berichtet, wie er seine Begeisterung für den Sport auch im Beruf ausleben durfte.

Nach dem Studium habe er für ein grosses Architekturbüro gearbeitet, ein Pionier im Stadionbau. Und so habe er auch bei mehreren Stadionprojekten mitgewirkt. Angefangen beim Umbau des Kölner Rheinenergiestadions (früher: Müngersdorfer Stadion) für die Fussball-WM 2006. Anschliessend sei er für zwei Jahre nach Dubai gezogen und habe beim Bau des internationalen Cricket-Stadions mitgewirkt.

Die nächste Destination hiess Südafrika, wo 2010 die Fussball-WM stattfand. Beim Kapstadter Stadion war er gar Projektleiter. Und schliesslich sei er auch noch für die Fussball-WM 2014 in Brasilien verpflichtet worden, sagt der 47-Jährige. Da es aber bei der Verlängerung mit dem Visum Probleme gab, musste er das Land verlassen. In Zürich fand er schliesslich ein neues Jobangebot.

Noch-Kommandant Werner Oetiker hat eine andere Leidenschaft. Der 51-Jährige ist Präsident der Modellfluggruppe Niederhasli und baut Segler und Motorflieger mit einer Spannweite von bis zu vier Metern.

Er hofft, dass er bald etwas mehr Zeit für sein Hobby haben wird. Da gibt es nämlich noch einige Modelle, die er noch nicht gebaut hat: zum Beispiel eine Fokker Dr. I. Es handelt sich dabei um das Dreidecker-Jagdflugzeug, in dem der deutsche Kampfpilot Manfred von Richthofen, auch Roter Baron genannt, im Ersten Weltkrieg zahlreiche Kämpfe ausgetragen hatte.

Oetikers Bubentraum ist allerdings eine Gee Bee R1, ein Rennflieger, der 1932 zum ersten Mal abhob:

«Der Rumpf dieses Race-Flugzeugs sieht aus wie eine Blutwurst mit winzigen Flügelchen und die Maschine ist deshalb ganz schwer zu steuern.»

Zu einem Schnitt in der Führung der Feuerwehr dürfte es trotz dieser unterschiedlicher Lebensläufe nicht kommen. Denn wenn es um die Feuerwehr geht, sprechen die beiden eine sehr ähnliche Sprache. Beide Männer sind per Zufall in die Feuerwehr gerutscht. Bei Oetiker hiess es:

«Werner, du musst in die Feuerwehr. Denn du kennst das Dorf und du hast Zeit.»

Und Hormes wurde durch seinen kleinen Sohn zur Mitgliedschaft «gezwungen». Bei einer öffentlichen Demonstration in Uitikon stieg dieser aufs Tanklöschfahrzeug – und dann hiess es: «Jetzt musst auch du mitmachen.»

Auch inhaltlich haben die Männer ähnliche Vorstellungen. Für beide geht die Kameradschaft über alles. Oetiker sagt: «Die eine Hälfte der Zeit in der Feuerwehr besteht aus Arbeiten. Die andere Hälfte aber muss die Kameradschaft sein. Denn ist der Teamgeist nicht gut, klappt es auch nicht mit den Einsätzen.»

Kollege Hormes scheint das nicht ändern zu wollen: «Werner hat ein super Team aufgebaut. Die Leute stehen hier wirklich füreinander ein. Das müssen wir unbedingt bewahren.»

Jetzt muss er den Akademikern die Handgriffe beibringen

Die Herausforderung sei aber vor allem, das handwerkliche Geschick des Teams zu erhalten, sagt Hormes. Da die Gemeinde Uitikon vor allem Akademiker anziehe, gäbe es immer weniger Landwirte und andere Handwerker in der Mannschaft. Deshalb müssten er und sein 29-jähriger Stellvertreter Dominic Egger es schaffen, die Neuankömmlinge auch für körperliche Arbeit zu begeistern.

Und falls Hormes einmal Hilfe brauchen sollte, steht ihm sein Vorgänger zur Seite. Das Wissen, das sich Oetiker in seinen 14 Jahren als Kommandant und in 28 Jahren als Mitglied der Uitiker Feuerwehr angeeignet hat, ist nicht verloren. Oetiker zieht sich nämlich nur aus dem Stab zurück, bleibt der Truppe aber als Einsatzkraft erhalten. Mit einem Lächeln sagt er: «Hormes wird sicher bald auf mich zukommen und sagen: Werner, kannst du nicht ein Kabel für mich aufhängen?»

Werner Oetiker, am Steuer, bleibt der Feuerwehr erhalten – Robert Hormes freut sich. Severin Bigler

