Uitikon Die neue Geschenkboutique «Mimi's Home» ist ein Familientraum – wahr gemacht hat ihn die Enkelin und Tochter Stefanie Altorfer Die 22-Jährige hat es an die Hand genommen: Zwei Jahre nach einer spontanen Adventsmarktsaktion in Schlieren eröffnet sie am 7. April ihren eigenen Laden mitsamt kleinem Café in Uitikon. Cynthia Mira 05.04.2021, 04.00 Uhr

Stefanie Altorfers Spitzname lautet Mimi. Ihr Bruder hatte sie, als er klein war, so genannt, weil er ihren Name nicht aussprechen konnte. Der Name dient ihr nun als Logo für den eigenen Laden «Mimi's Home». Unterstützt wird die junge Unternehmerin von ihrer Mutter Gabriela Altorfer. Sandra Ardizzone

Mitten im Dorfzentrum von Uitikon eröffnet Stefanie Altorfer am 7. April an der Zürcherstrasse 58 ihre Geschenkboutique «Mimi’s Home». Der Laden mitsamt einem kleinen Café ist ein neuer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der 22-Jährigen. Die Idee eines eigenen Ladens hatte ihren Anfang 2018 am Weihnachtsmarkt im Stürmeierhuus in Schlieren genommen. Damals verkaufte sie selbstgenähte Taschen und Utensilien.

Der Standort in Uitikon sei für sie ein spontaner Glücksgriff gewesen. Sie habe die Anzeige spontan im Internet während dem Nachtessen entdeckt und gleich angerufen, erzählt Stefanie Altorfer. Sandra Ardizzone

Mit viel Liebe hat sie ihr Ladenlokal eingerichtet; Herzchen schmücken oft auch ihre Produkte. Sandra Ardizzone

Im Schaufenster sind nun zarte helle Farben zu sehen. Heitere Sprüche schmücken Schilder, Servietten und Kerzen. Der Fokus liegt auf Dekorationsartikeln und weissem Geschirr, die jeweils mit winzigen Herzchen geschmückt sind. Auch Ledertaschen und kleine Schreibutensilien für Kinder mit Tattoos und Kleber finden sich in ihrem Sortiment.

Zwischen den Lederprodukten und Badeutensilien finden sich auch Stefanie Altorfers selbstgemachte Produkte, zum Beispiel Nuggiketten für Babys. Sandra Ardizzone

Altorfer schwärmt für die Holzbalken im Raum, für die kleinen Treppenstufen im hinteren Bereich des Ladens und für die Grösse von 60 Quadratmetern.

Der Laden hat zurzeit Priorität, nebenbei führt Stefanie Altorfer aber auch einen Onlineshop. Sandra Ardizzone

«Es ist einfach perfekt», sagt sie.

Sie könne es kaum fassen. Wenige Wochen nach dem Weihnachtsmarkt 2018 gründete sie ihre Firma «Mimi’s Home». Kurz darauf richtete sie einen Showroom im Industriegebiet in Schlieren ein. 2019 war sie am Herbstmarkt in Dietikon zu Gast und im März 2020 bezog sie einen Pop-up-Store in Urdorf. «Dieser Laden war für drei Monate gedacht und die Eröffnung fiel aber kurz vor den ersten Lockdown», sagt sie. Es hätte auch alles schieflaufen können. Aber aus den geplanten drei Monaten wurden schliesslich zehn. Und der Showroom in Schlieren dient ihr heute als Büro- und Lagerraum.

Nach den erfolgreichen zehn Monaten in einem Pop-up-Store in Urdorf freuen sich die beiden Frauen auf Kundschaft, die auf Spaziergängen zum Üetliberg noch bei ihnen einkehrt. Sandra Ardizzone

Sie freut sich enorm, dass sie in Uitikon einen festen Standort gefunden hat. Den Laden führt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Gabriela Altorfer, die in Urdorf zuhause ist. Sie selbst ist mittlerweile nach Schlieren gezogen. Wenn es um Einrichtungen geht, zeigen die beiden starke Nerven. Mehrfach hätten sie die Regale aufgebaut und nach dem Einsortieren der Ware dann doch wieder alles umgestellt. «Es braucht seine Zeit», sagt Stefanie Altorfer.

«Man kann nicht aufhören einzurichten, bis man sagt, jetzt stimmt es.»

Es sei ein Gefühl, dass sich einstelle, wenn Raum, Objekte und Farben perfekt zusammenpassen und miteinander harmonieren. Streit hätten sie deswegen nie bekommen, aber gelegentlich die Nerven ihrer männlichen Familienmitglieder strapaziert. Etwa dann, wenn schwere Schränke auf- und wieder abgebaut werden mussten.

Sobald es die Situation mit dem Coronavirus zulässt, servieren die Frauen auch Getränke und Kuchen. Die Backkunst von Gabriela Altorfer ist dann gefragt. Sandra Ardizzone

Im Café gibt es Mamas Kuchen

Trotz ihrem Ehrgeiz für das Projekt hat Stefanie Altorfer ihr zweites Standbein als KV-Angestellte zu 40 Prozent behalten. «Ich musste zuerst wissen, ob es klappt und auch hier in Uitikon will ich zuerst Fuss fassen», sagt sie. Die Arbeitsstelle gebe ihr eine gewisse Sicherheit.

Sobald es die aktuelle Situation mit dem Coronavirus erlaubt, servieren sie an einigen Sitzplätzen drinnen und draussen auch Kaffee und Kuchen. Das Backen übernimmt Gabriela Altorfer. Sie liebt es, Kuchen und Süssigkeiten zu backen.

«Das ist für mich wie Meditation und ist überhaupt nicht mit Arbeit verbunden», sagt sie.

Alles muss zusammenpassen, vorher geben die beiden Frauen keine Ruhe. Sandra Ardizzone

Auch der Ort für das Café und den Shop sei ideal. «Viele spazieren am Wochenende zum Üetliberg hoch.»

Der stolze Opi ist ein treuer Kunde im «Frauenlädeli»

«Wir sind mächtig stolz, was unsere Enkelin alles aufgebaut hat», sagt ihr Grossvater Walter Stalder. Er hatte ihr als ehemaliger Präsident des Vereins Freizeit Schlieren den Weg zum Weihnachtsmarkt 2018 geebnet. Auch seine Frau hatte schon mit Gabriela Altorfer darüber geredet, einst einen Laden zu eröffnen. Und nun wurde dieser Traum dank der Enkelin Wirklichkeit. Mit einem Schreiner und einem Elektriker in der Familie erfährt sie auch viel Unterstützung. «Es ist gewaltig, wie sie sich einsetzt», sagt Grossvater Stalder. Das Neueste sei die Einbindung der Elektronik, die es ihr erlaube, Etiketten mit Barcodes auf den Produkten anzubringen. In Urdorf ging er mehrmals bei ihr einen Kaffee trinken. Es sei aber doch eher ein «Frauenlädeli.»

Öffnungszeiten von «Mimi's Home» an der Zürcherstrasse 58 in Uitikon: Mittwoch: 14-18 Uhr

Donnerstag: 10-12 Uhr / 14-18 Uhr

Freitag: 10-12 Uhr/ 14-18 Uhr

Samstag: 10-16 Uhr

Sonntag, Montag und Dienstag geschlossen