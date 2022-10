Uitikon Mehrfamilienhaus neben der katholischen Kirche kann gebaut werden Der Uitiker Gemeinderat hat die baurechtliche Bewilligung für den Ersatzneubau an der Suracherstrasse in Uitikon erteilt. Lukas Elser 06.10.2022, 14.38 Uhr

Im Umfeld der katholischen Kirche Uitikon wird verdichtet: So hoch wird das Gebäude an der Suracherstrasse 4 und 6. Aufgenommen am 16. August 2022. Lukas Elser

Der Abbruch des Doppeleinfamilienhauses an der Suracherstrasse 4 und 6 in Uitikon kann beginnen. Ein privater Bauherr will den bestehenden Bau durch ein neues Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und Flachdach ersetzen. Die betreffende Parzelle steht vis-à-vis der katholischen Kirche St.Michael. Im Sommer waren die Baugespanne ausgesteckt.