Uitikon Wasserspiel, Sprudelecke und bargeldloser Eintritt: Das erwartet die Gäste im frisch sanierten Hallenbad Allmend Die Sanierungsarbeiten im Uitiker Hallenbad Allmend schreiten voran. Die Eröffnung ist auf den 17. Dezember geplant. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es einige Neuerungen. Sven Hoti 08.10.2021, 05.00 Uhr

Im Uitiker Hallenbad Allmend laufen derzeit noch Sanierungsarbeiten. Valentin Hehli Den Hauptteil der Sanierungsarbeiten bildete der Ausbau des rund 50 Jahre alten, abgenützten Plättlibeckens und der Einbau eines neuen Chromstahlbeckens. Valentin Hehli Die Sitzbänke an der Aussenseite der Halle sind nun wieder beheizt – die Heizungen hatten schon länger nicht mehr funktioniert. Valentin Hehli Die Wände im Schwimmbad werden neu in rotbraunem Ton daherkommen. Die Wandmalerei beim Nichtschwimmerbecken soll jedoch erhalten bleiben. Valentin Hehli Der Duschbereich der Sauna wird behindertengerecht umgestaltet. Valentin Hehli Im Untergeschoss des Schwimmbades, in welchem unter anderem die Wasseraufbereitung stattfindet, wurden die Wärmedämmung der Räume erneuert und neue Heizleitungen verbaut. Valentin Hehli Neu wurde im Untergeschoss auch ein Warenlift (hinten links) eingebaut. Valentin Hehli

Noch vor Weihnachten soll im Hallenbad Allmend in Uitikon wieder geplanscht, geschwommen, getaucht und entspannt werden. Man sei gut im Zeitplan, versicherte Peter Walser vom Zürcher Architekturbüro Walser bei einem Rundgang. Seit dem vergangenen Frühjahr wird das Hallenbad saniert. Die Arbeiten sollen bis zum Tag der offenen Tür am 17. Dezember abgeschlossen sein – sofern nichts mehr dazwischenkomme, sagt Walser.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet im frisch sanierten Schwimmbad einige Neuerungen. So funktionieren die Eintrittssysteme künftig weitestgehend bargeldlos. Wer also ein Ticket kaufen will, kann auf ein kontaktloses Zahlungsmittel wie die Kreditkarte oder Apple Pay zurückgreifen. Das entspreche einfach der heutigen Zeit, so Walser. Eine Kasse mit Möglichkeit zur Barzahlung werde es aber weiterhin geben.

Das sanierte Hauptbecken bietet den Besucherinnen und Besuchern künftig eine Sprudelecke mit Sitzplätzen an, wo sich die Gäste vom Wasser massieren lassen können. Im Nichtschwimmerbecken können sich die Kleinen an den neuen Wasserspielen vergnügen. Und die Sitzbänke an der Aussenseite der Halle sind wieder beheizt – die Heizungen hatten schon länger nicht mehr funktioniert.

Das zweite Sprungbrett musste weichen

Eine Einbusse müssen die Gäste jedoch hinnehmen: Künftig wird es nur noch ein Sprungbrett geben. Weil die nötigen Abstände mit der neuen SIA-Norm nicht mehr eingehalten werden könnten, sei aus Sicherheitsgründen nur noch ein Sprungbrett möglich gewesen, erklärt Walser.

Darüber hinaus erfährt das Schwimmbad einen Neuanstrich: Die Wände tauchen in ein Rot-Braun; zuvor dominierten lachsfarbene Plättchen. Die Wandmalerei beim Nichtschwimmerbecken soll jedoch erhalten bleiben. Der Eingangsbereich wird ebenfalls etwas umgestaltet; zwei Glasfronten trennen ihn künftig vom Hallenbad. Die Garderoben bleiben vorerst so, wie sie sind. Sie wurden bereits 2015 erneuert. Der Duschbereich in der Sauna wird behindertengerecht umgestaltet. Ebenfalls erneuert wird das Durchschreitebecken im Aussenbereich des Schwimmbades.

Kantonales Sportamt unterstützt das Projekt mit 330'000 Franken

Die jetzigen Bauarbeiten bilden die zweite Etappe eines 5,5-Millionen Franken-Sanierungspaketes, das der Gemeinderat 2015 budgetiert hatte. 1,4 Millionen hatte das Uitiker Stimmvolk kurz darauf für die Teilsanierung der Technik sowie für die Verbesserung der Garderobe und der Sauna und für weitere Massnahmen genehmigt. Für die zweite Etappe in diesem Jahr haben die Stimmberechtigten im Juni 2020 einen Kredit über 3,46 Millionen Franken mit deutlicher Mehrheit gutgeheissen. Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt das Bauprojekt mit einem Betrag von 330'000 Franken aus dem kantonalen Sportfonds.

Die Sanierungsarbeiten seien überwiegend nach Plan verlaufen, bescheinigt Architekt Walser. Auf die grösste Herausforderung stiessen die Verantwortlichen bereits zu Beginn der Arbeiten im Frühjahr, als es darum ging, Schadstoffe wie Asbest aus dem alten Plattenboden zu entfernen. Walser erklärt:

«Wir hatten mit weniger Altlasten gerechnet.»

Den Hauptteil der Sanierungsarbeiten bildete der Ausbau des rund 50 Jahre alten, abgenützten Plättlibeckens und der Einbau eines neuen Chromstahlbeckens. Letzteres soll hygienischer, pflegeleichter und langlebiger sein. Das Nichtschwimmerbecken wurde ebenfalls mit Chromstahl eingekleidet.

Das Chromstahlbecken ist bereits verbaut. Nun muss der Umgang noch mit weissen Mosaikplättchen bestückt werden. Zudem fehlt die neue Unterwasser-Beleuchtung. In fünf bis sechs Wochen sollen laut Architekt Walser auch diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Dereinst versorgt eine Wärmepumpe das Schwimmbad mit Wärme

Ebenfalls saniert wurde das Untergeschoss, in welchem unter anderem die Wasseraufbereitung stattfindet. Hier wurde die Wärmedämmung der Räume erneuert. Darüber hinaus wurden ein Warenlift eingebaut, die Beleuchtung ausgetauscht und neue Heizleitungen verbaut. Letztere beheizen nun unter anderem die Bänkchen im Schwimmbad.

Die Wärme soll dereinst von einer Wärmepumpenanlage kommen. Das Uitiker Stimmvolk hatte an der Abstimmung vom 26. September den Weg dazu bereitet, als es Ja zu einer neuen, das Allmend-Areal umfassenden Energieversorgung gesagt hatte.