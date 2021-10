Krise? Evelyne Müller und Patrik Wolf verlassen die FDP Uitikon

Uitikon Krise bei den Uitiker Freisinnigen? Zwei FDP-Exponenten kehren der Partei den Rücken Streit in der Ortspartei? Die alt Friedensrichterin Evelyne Müller und der Gemeinderat Patrik Wolf sind aus der FDP ausgetreten. Lukas Elser Jetzt kommentieren 08.10.2021, 04.01 Uhr

Patrik Wolf wollte ein Zeichen setzen und trat deshalb kurz vor seinem Rückzug aus dem Gemeinderat auch noch aus der Uitiker FDP aus.

J. Lauber/zvg

Was ist mit der Uitiker FDP los? Zuerst das innerparteiliche Gezänk um die richtige Friedensrichterkandidatin: Anfang Jahr stellten sich einige Exponenten der Partei gegen Jessica Wolf, offizielle Kandidatin der Freisinnigen für die Friedensrichterwahl 2021. Stattdessen empfahlen diese Exponenten ihre parteilose Konkurrentin, Martina Sengupta-Frick.

Und prompt gab die grosse Mehrheit der Wähler an der Urne Gegenkandidatin Sengupta-Frick die Stimme. Für die FDP bedeutete dies, dass sie nicht mehr die Friedensrichterin stellte – zuvor tat sie dies in der Person von Evelyne Müller (FDP).

Wie sich jetzt herausstellt, hat die Partei nun auch noch zwei prominente Mitglieder verloren. Wie sie am Telefon bestätigt, ist Evelyne Müller aus der Partei ausgetreten, nachdem sie Mitte Jahr ihr Amt als Friedensrichterin niedergelegt hatte.

Zum gleichen Entschluss ist der Ehemann der unterlegenen Friedensrichterkandidatin Jessica Wolf gekommen: Auch der Uitiker Sicherheitsvorstand Patrik Wolf trat jüngst aus der FDP aus. Damit haben die Freisinnigen derzeit nur noch zwei ihrer ursprünglich drei Sitze im Gemeinderat.

Die Partei, die bei den vergangenen National- und Kantonsratswahlen den höchsten Wähleranteil verzeichnet und bei den kommunalen Gesamterneuerungswahlen 2018 erstmals nach rund zehn Jahren wieder ihren dritten Sitz im Gemeinderat zurückerobert hatte, scheint Probleme zu haben.

Patrik Wolf: Knatsch um Polizei war «absolut kein Grund» für Austritt

Wie ist es zu den Austritten gekommen? Alt Friedensrichterin Müller wollte sich auf Anfrage nicht zu den Gründen äussern. Anders Patrik Wolf.

Dem Gemeinderat zufolge war die von Rechtsanwältin Manuela Vock im Frühjahr geäusserte Kritik, gemäss der Wolf die Kommunalpolizei nicht genügend professionell führen würde, «absolut kein Grund» für seinen Rückzug aus der Politik. Wolf sagt: «Andere Ansichten gehören zum Politikalltag. Und diese Ansichten zu einer guten Lösung zusammenzuführen, gehört zu meinen wichtigsten Aufgaben.»

Das Misstrauen, mit dem ihm, seiner Frau und dem Gesamtgemeinderat einige Exponenten seiner eigenen Partei bei der Friedensrichterwahl 2021 begegnet seien, sei schon eher ein Grund. «Was mich stört, ist insbesondere, dass kein offener Dialog gesucht worden ist, sondern dass einzelne Parteikollegen ohne Nachfragen mich und meine Gemeinderatskollegen – einige davon ebenfalls FDP-Mitglieder – unter Generalverdacht gestellt haben. Dies entspricht nicht meiner Vorstellung von Kollegialität.»

Ausschlaggebend für seinen Rückzug aus Politik und Parteigeschehen seien allerdings weniger einzelne Episoden gewesen, sondern die grundsätzliche Art und Weise, wie heute politisiert werde. Zum Beispiel missfallen ihm die taktischen Spielchen, die die Parteien spielen würden, um ihre Macht auszuweiten. So würden gewisse Entscheide nur deshalb nicht gefällt, weil sie den Parteien schaden könnten oder ihrer Ideologie widersprächen.

«Ob man dabei im Sinne der Bevölkerung handelt, ist manchmal leider zweitrangig»,

sagt Wolf. Im schlechtesten Fall richteten sich die politischen Entscheidungen sogar gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung.

Sein Entschluss, kurz vor seinem Rückzug aus der Politik auch noch der Partei den Rücken zu kehren, ist für ihn trotzdem ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Adresse der kritisierten Parteikollegen:

«Sie dürfen es durchaus als Ausdruck meiner Unzufriedenheit und als Zeichen dafür verstehen, dass sie ihre Vorgehensweise überdenken sollten»,

sagt Wolf. «Während meiner acht Jahre in der Exekutive habe ich viel lernen können und dafür bin ich dankbar. Ich hätte mir allerdings mehr Support von der Partei gewünscht.»

Bei aller Kritik an seiner Partei will Wolf aber auch betont haben, dass es sich bei der von ihm kritisierten Verhaltensweise um ein grundsätzliches Problem handle: «Politische Prozesse können für das Wohl der Gesamtbevölkerung zum Problem werden, wenn Parteipolitik wichtiger ist als pragmatische Lösungen. Dies ist keineswegs ein Problem der FDP, sondern aller Parteien.»

Wiederholt sich die Geschichte?

Es handelt sich nicht um den ersten Fall eines FDP-Mitglieds, das die Ortspartei aus Protest verlässt. Auch Carole Hofer, die von 2006 bis 2018 im Uitiker Gemeinderat sass, trat das Amt für die Freisinnigen an. Doch nach zwei Jahren im Amt kehrte sie der Ortspartei den Rücken und leistete der FDP nur noch innerhalb der Kantonspartei Treue.

Wie sie später in einem Interview mit der «Limmattaler Zeitung» sagte, führten Spannungen innerhalb der Partei zu ihrem Austritt aus der Ortspartei. Gewisse Exponenten der Ortspartei hätten damals gegen ihre Person gezielt, sagte Hofer.

Der Partei gehe es nicht schlecht, sagt Vizepräsident André Müller

Für den Vizepräsidenten der Uitiker FDP, André Müller, sind die gegenwärtigen Austritte und Streitigkeiten kein Symptom für ein grösseres Problem, er wertet sie vielmehr als Einzelfälle. Seiner Ortspartei gehe es nämlich gar nicht schlecht. Der Kantonsrat sagt:

«Wir haben mehr Mitglieder als vor zehn Jahren, sind mit Abstand die grösste Ortspartei im Bezirk und in allen Behörden stark vertreten.»

Der Austritt der alt Friedensrichterin Evelyne Müller aus der FDP sei überraschend und bedauernswert, weiter will er sich derzeit nicht dazu äussern. Zu Patrik Wolf aber schon: «Der Vorstand bedauert sehr, dass wir ein langjähriges, sehr aktives und sehr geschätztes Mitglied verloren haben.» Man habe vieles versucht, um Wolfs Austritt zu verhindern.

Der Vizepräsident der FDP-Ortspartei, André Müller, hält nicht viel von öffentlich ausgetragenen Konflikten. zvg

Müller anerkennt, dass vom Vorstand Fehler gemacht wurden: «Im Nachhinein hätten wir vielleicht proaktiver auf Wolf zugehen müssen. Offenbar haben wir unterschätzt, dass er mehr Unterstützung braucht.» Müller nimmt die Behördenmitglieder aber grundsätzlich in die Pflicht:

«Wenn jemand Unterstützung benötigt, muss er es auch deutlich zu erkennen geben.»

Mit Wolfs Grundsatzkritik ist Müller dagegen grösstenteils einverstanden: «Der Ton in den politischen Diskussionen hat sich in den letzten Jahren grundsätzlich verschärft.» Und leider würde nur noch ein verschwindender Teil der Politiker das Amt als Dienst an der Gesellschaft betrachten.

Er kritisiert auch, dass bestimmte FDP-Mitglieder sich im Rahmen der Friedensrichterwahlen öffentlich gegen Jessica Wolf gestellt hätten: «Sauer ist mir aufgestossen, dass sie ihre Wahlempfehlung unter dem Label der Partei verkündet haben. Dabei standen Vorstand und Parteiversammlung hinter Jessica Wolf.» Müller stört sich auch darüber, dass sich manche Mitglieder mit ihrem Anliegen an die Medien gewandt hätten:

«Es zeugt weder von gutem Stil noch bringt es den Bürgern einen Erkenntnisgewinn, persönliche Fehden in der Öffentlichkeit auszutragen.»