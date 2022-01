Ausbau der Kläranlage Birmensdorf war günstiger als budgetiert

Birmensdorf/Uitikon/Aesch Kläranlagenausbau war günstiger als budgetiert – die Abrechnung liegt jetzt vor Die Baukostenabrechnung für den Ausbau der Kläranlage Birmensdorf wurde vom Uitiker Gemeinderat genehmigt. Die drei Ausbau-Etappen haben 25,49 Millionen Franken gekostet. Lukas Elser und David Egger 13.01.2022, 17.32 Uhr

Über 25 Millionen Franken teuer, aber günstiger als erwartet, war der Ausbau der Kläranlage an der Reppisch in Birmensdorf. Bild: Oliver Graf (21. Juni 2019)

Der Uitiker Gemeinderat hat der ­Baukostenabrechnung für die Sanierung und den Ausbau der Kläranlage Birmensdorf zugestimmt. Das schreibt der Uitiker Gemeinderat in einer Mitteilung. Im März 2013 wurde ein Kredit in der Höhe von 25,645 Millionen Franken für den Ausbau der Kläranlage bewilligt. Der inzwischen abgeschlossene Ausbau fand in drei Etappen statt, von 2014 bis 2019. Die so erneuerte Anlage wurde am 21. Juni 2019 offiziell eingeweiht.