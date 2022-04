Uitikon «Ich musste immer mehr als 100 Prozent geben»: So führte eine 23-Jährige Unternehmerin ihre Boutique durchs erste Jahr Stefanie Altorfer eröffnete vor einem Jahr an der Zürcherstrasse die Wohnboutique Mimi's Home. Trotz schwierigem Start wegen Corona erfreut sie sich einer wachsenden Kundschaft. Celia Büchi Jetzt kommentieren 01.04.2022, 11.00 Uhr

Stefanie Altorfer führt seit einem Jahr die Boutique Mimi's Home an der Zürcherstrasse in Uitikon. Bei schönem Wetter kann ihre Kundschaft draussen Kaffee und Kuchen geniessen. zvg

In der Boutique Mimi's Home an der Zürcherstrasse 58 in Uitikon verkauft Stefanie Altorfer seit einem Jahr Wohnartikel aller Art. Dazu betreibt sie ein kleines Café, in dem ihre Kundschaft Kaffee und Kuchen geniessen kann. Nebenbei arbeitet die 23-Jährige als Kauffrau.

Vor drei Jahren wurde sie Unternehmerin

Altorfer gründete ihre Firma vor drei Jahren und eröffnete kurz darauf einen Showroom in Schlieren. Ein Jahr später bezog sie einen Pop-up-Store in Urdorf, bevor sie ihren heutigen Standort in Uitikon fand. Nun wird ihr Laden in Uitikon ein Jahr alt.

Es sei ein strenges Jahr gewesen, sagt Altorfer. «Ich musste immer mehr als 100 Prozent geben.» Ihre Mutter unterstütze sie, doch alles im Unternehmen gehe mindestens einmal durch ihre Hände. «Es ist unglaublich, was alles hinter einem solchen Laden steckt, all die Abläufe im Hintergrund, von der Bestellung bis zum Verkauf», sagt sie. Sie hätte zum Beispiel nie erwartet, wie weit voraus sie jeweils planen müsse. «Da wir saisonale Kollektionen haben, denke ich jetzt bereits daran, was ich im Herbst und Winter machen will», sagt Altorfer.

Durch den Winter gab es Fondue im «Mimi's»

Neben den Kollektionen passe sie auch ihr Café jeweils der Saison an, sagt sie. «Als es im Herbst und Winter kälter wurde, habe ich drinnen eine Kaffeestube eingerichtet und immer wieder Fondue-Abende veranstaltet.» Jetzt, auf den Frühling und Sommer hin, habe sie den Sitzbereich im Laden wieder verkleinert und tische dafür öfters draussen auf. «Wenn Leute draussen sitzen, zieht das vermehrt Kundschaft an», sagt Altorfer.

Kurz nach der Eröffnung der Boutique Mimi's Home präsentierten Stefanie Altorfer und ihre Mutter Gabriela Altorfer einige Produkte aus dem Sortiment. Sandra Ardizzone Fast sämtliche Artikel in «Mimi's Home» sind in verschiedenen Erdtönen und Pastellfarben gehalten. zvg Für die kalte Jahreszeit richtete Stefanie Altorfer in ihrer Boutique eine Kaffeestube ein und veranstaltete dort teilweise Fondue-Abende. Celia Büchi Die Einrichtung und die Kollektionen passt Stefanie Altorfer stets saisonal an. Momentan schmücken Frühlingsblumen den Laden. zvg

Allgemein laufe der Laden bisher gut, sagt die Jungunternehmerin. Die Coronapandemie habe es ihr aber nicht immer einfach gemacht. Teilweise seien Artikel mit langer Verzögerung oder überhaupt nicht geliefert worden, sagt sie. Trotzdem wachse die Nachfrage nach ihren Produkten stetig. «Die Kundschaft vom Pop-up-Store in Urdorf kommt nach Uitikon herauf, das ist sehr schön.» Zusätzlich gewinne sie schrittweise Kundinnen und Kunden in Uitikon selber, so Altorfer.

«Was auch gut läuft, ist der Online-Shop. Dort verkaufe ich mehr als doppelt so viel wie am Anfang.»

Besonders beliebt seien die Badeartikel und Lederwaren. Auch die Duftprodukte wie ätherische Öle und Duftsprays seien sehr gefragt, weshalb sie das Sortiment ausgebaut habe, sagt Altorfer. Fast sämtliche ihrer Artikel sind in verschiedenen Erdtönen und Pastellfarben gehalten. «Das sind Farben, die mir gefallen. Ausserdem passen sie in viele Haushalte und lassen sich gut kombinieren.»

In diesem Jahr, in dem sie «Mimi's Home» nun führe, habe sie gemerkt:

«Das ist es, was ich die nächsten zehn Jahre machen will»,

sagt Altorfer. Ihr Ziel sei es, irgendwann ihre Teilzeitstelle als Kauffrau ganz niederzulegen und sich voll auf die Boutique zu konzentrieren. Sollte das Unternehmen noch deutlich wachsen, werde sie sich nach möglichen Erweiterungen umsehen müssen, sagt sie. «Momentan habe ich die Lagerräume an einem anderen Ort. Wenn eine Kundin oder ein Kunde etwas möchte, das ich nur im Lager habe, kann ich es nicht einfach schnell holen gehen. Das ist schade.»

Bei einem Apéro wird das Jubiläum gefeiert

Bevor sie jedoch die Zukunft weiter plane, werde sie erst einmal das einjährige Jubiläum von «Mimi's Home» feiern. «Am Samstag, 9. April, zwischen 10 und 16 Uhr wird es tolle Angebote und einen Apéro geben.»

Am Samstag, 9. April, zwischen 10 und 16 Uhr gibt es an der Zürcherstrasse 58 in Uitikon einen Apéro und verschiedene Angebote zur Feier des einjährigen Jubiläums von «Mimi's Home».

