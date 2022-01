Uitikon Historikerin über Pläne zum AKW Üetliberg: «Ein Hang zum Tunnelblick war in dieser frühen Pionierphase angelegt» Vor siebzig Jahren dachte man über ein Atomkraftwerk in Zürich nach. Sonja Furger, die das Thema aufgearbeitet hat, spricht im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» über den damaligen Zeitgeist. Lukas Elser Jetzt kommentieren 07.01.2022, 15.23 Uhr

Der Üetliberg stand vor 70 Jahren im Fokus der Kernforscher. Severin Bigler

Die Geschichte eines AKWs im Üetliberg ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Wie sind Sie darauf gestossen?

Sonja Furger: Da ich sporadisch für den Uitiker Weihnachtskurier arbeite, sammle ich besondere Meldungen, die die Gemeinde betreffen. 2011 kam es zum Reaktorunfall in Fukushima und in den Zeitungen wurde deshalb die Kernenergie wieder zum Thema. In zwei Artikeln bin ich damals auf Hinweise zu den Üetliberg-Plänen gestossen. Was mir auffiel: Auch in späteren Publikationen wurden immer nur die gleichen rudimentären Informationen wiedergegeben. Und deshalb wollte ich mehr herausfinden. Zudem waren mir einige Dinge unklar. Als Laiin in Sachen Kernenergie und Technikgeschichte konnte ich mir beispielsweise nicht vorstellen, wohin genau so eine Anlage zu stehen gekommen wäre und wie man im trockenen Üetliberg-Gebiet genügend Kühlwasser hätte zuführen können.

Die Zürcher Historikerin Sonja Furger schreibt regelmässig über Themen mit Bezug zur Gemeinde Uitikon. Lukas Elser

Kommen Sie öfters über die Zeitung zu Geschichten?

Das ist eher selten. Meistens gelange ich über die Arbeit mit Quellen oder anhand von Sekundärliteratur zu neuen Fragestellungen oder eben Themen.

Wie lange haben Sie für den Artikel gearbeitet?

Das kann ich nicht sagen. Mit ersten Recherchen habe ich im Sommer 2019 begonnen. Ich musste sie aber aus Zeitmangel unterbrechen. Wenn mich ein Thema interessiert, ich mich fachlich vertieft einlesen muss und die Suche nach geeigneten Quellen aufwendig ist, wird es schwierig, den zeitlichen Aufwand zu protokollieren.

War die knappe Quellenlage die Hauptschwierigkeit bei Ihrer Arbeit?

Schwierig war, mir ein Bild über die Arbeitsweise der beteiligten Kernphysiker und Ingenieure in dieser Frühzeit der Reaktorforschung zu machen und den Projektstatus der Üetliberg-Anlage einzuschätzen. Die Quellenlage ist gerade für die Jahre vor 1950 sehr lückenhaft und die noch vorhandenen Protokolle und Rechenschaftsberichte der BBC-Ingenieure sind nicht als Einheit überliefert, sondern im ETH-Archiv über verschiedenste Dossiers verstreut.

Ist die Idee eines Zürcher Reaktors für Sie eine beachtenswerte Pionierleistung von Visionären oder das Resultat von einzig an ihrem Fach interessierten Wissenschaftlern, die die Realität ausblenden?

Der Schrecken, den die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki weltweit hervorriefen, ging einher mit einer ungeheuren Faszination für diese neue Energiequelle, von der man sich gerade nach den Versorgungskrisen des Zweiten Weltkriegs eine sorgenfreie Zukunft versprach. Dass sich Walter Boveri als BBC-Verwaltungsratspräsident sogleich entschied, die Möglichkeiten auszuloten, die sich daraus für seinen Konzern boten, ist vielleicht nicht visionär, sondern Resultat eines strategischen Abwägens. Was in den USA in Sachen Atomtechnologie und Reaktorentwicklung geschah, bis 1955 noch immer unter hoher Geheimhaltung, würde so oder so die zukünftigen Marktchancen beeinflussen. Gleichzeitig war es in der Reaktortechnologie vom theoretischen Wissen bis zur konstruktiven Umsetzung so ein riesiger Schritt, dass sich die hier in der Schweiz beteiligten Kernphysiker und Ingenieure zunächst zwangsläufig auf einige wenige Teilbereiche konzentrieren mussten. Ein Hang zum Tunnelblick, was Sicherheitsfragen und Risikoabschätzung anbelangt, war also in dieser frühen Pionierphase angelegt. Wirklich ernsthaft kam beispielsweise die Standortfrage eines künftigen Reaktors erst ab 1953 aufs Tapet. Allerdings warnte bereits 1946 einer der BBC-Stipendiaten, Werner Zünti, in einer Studie vor den katastrophalen Folgen eines Reaktorunfalls, wenn radioaktives Material in grossen Mengen freigesetzt würde.

Der Bericht wurde allerdings nie veröffentlicht.

Genau. Da kann man sich schon fragen, warum.

Wollte man verhindern, dass ein Zweifler den Tatendrang stört?

Das ist schwer zu sagen. Es gab wohl kritische Stimmen, die sogleich nach den Atombombenabwürfen das Gefahrenpotenzial der Kernenergie anprangerten, doch eine breite öffentliche Diskussion kam erst in den 1950er Jahren mit der sogenannten Fallout-Debatte auf. In den Protokollen der ETH-Schulleitung ist nachzulesen, dass man sich damals aus Furcht, die Atomeuphorie könnte allzu schnell in Atomangst umschlagen und den Bau des geplanten ETH-Reaktors verzögern, vom Standort mitten in Zürich verabschiedete.

Wären Beznau, Gösgen und Co nicht möglich gewesen ohne Boveris Tatendrang?

Das glaube ich nicht. Die Entwicklung der Atomtechnologie in den USA, die internationale Konkurrenz der Reaktorbauer und das Wettrüsten im Kalten Krieg hatten viel grösseren Einfluss auf all die Entscheidungen, die im Rahmen von Wissenschaft, Exportindustrie, Energiepolitik – und nicht zu vergessen: der Armee – den Ausbau der Kernenergie in der Schweiz ab den 1950er Jahren prägten.

