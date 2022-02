Hannes Zürrer verabschiedet sich nach 17 Jahren von Pro Üetliberg

Uitikon Hannes Zürrer verabschiedet sich aus dem Vorstand von Pro Üetliberg und zieht eine durchzogene Bilanz Hannes Zürrer war rund 17 Jahre lang Vizepräsident von Pro Üetliberg, nun tritt er kürzer. Das Anliegen des Uitiker Vereins liegt ihm aber weiter am Herzen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 09.02.2022, 18.15 Uhr

Hannes Zürrer engagierte sich für einen grünen Üetliberg, der allen frei zur Verfügung steht. Lydia Lippuner

Hannes Zürrer sitzt in einem Zürcher Altbau am Fusse des Üetlibergs. Er schlägt mit der flachen Hand auf den Holztisch und sagt: «Ich mag Holztische. Es ist in Ordnung, wenn man von Zeit zu Zeit einen Baum fällt. Ich habe ja auch ein Cheminée, in das ich Holz werfe.» Doch wie am Üetliberg abgeholzt werde, das missfällt Zürrer sehr. Der Doktor der Biologie engagierte sich nun bereits seit rund 17 Jahren als Vizepräsident für den Verein Pro Üetliberg mit Sitz in Uitikon. Nun verlässt der 80-Jährige aufgrund seines Alters den Vorstand.

Sein Fazit nach dem jahrelangen Einsatz für einen grüneren und öffentlichen Üetliberg fällt ernüchternd aus. «Bezüglich Waldwirtschaft haben wir nichts erreicht», sagt er. Wenn Schnee liege, sehe man am Berg viele weisse Stellen. «Diese rühren davon, dass man beinahe einen Kahlschlag im Wald verursacht hat. Dabei könnte man den Wald einfach ruhen lassen, so wie man das beispielsweise im Sihlwald macht», sagt er. Doch obwohl er mehrere Male mit Grün Stadt Zürich, die die Forstwirtschaft am Üetliberg verantwortet, geredet habe, sei wenig in diese Richtung unternommen worden. Im Gegenteil, die Stadt sei mit schweren Maschinen eingefahren, habe Bike-Trails erlaubt und sogar Bauprojekte auf dem Üetliberg toleriert.

Auch der zuständige Zürcher Tiefbauvorsteher Richard Wolf (AL), zeigte dem Anliegen Zürrers die kalte Schulter. Er begründete seine Absage wie folgt:

«Ihr Antrag auf eine faktische Stilllegung der Holznutzung würde dazu führen, dass der Wald am Üetliberg seine gesetzlich geschützten Funktionen nicht mehr erfüllen kann.»

Doch ganz hat Zürrer die Hoffnung nicht aufgegeben. Nun solle Sibylle Kauer, die neu zum Verein stiess, und für die Grünen im Zürcher Gemeinderat sitzt, dem Anliegen zu politischem Schub verhelfen.

Der Schutzverein des Zürcher Hausbergs Der Verein Pro Üetliberg wurde 2004 gegründet. Er war eine Reaktion auf die rege Nutzung des Üetlibergs durch die Betreiber des «Uto Kulm». Wie es in den Medien damals hiess, sammelten die Grünen 7393 Unterschriften, um beim Regierungsrat gegen den «Rummel auf dem Üetliberg» zu protestieren. Um diesem Bedürfnis Nachdruck zu verleihen, folgte die Vereinsgründung. In den Jahren darauf wehrten sich die Naturschützer immer wieder, indem sie Einsprachen einreichten. Der Üetliberg als autofreier Berg, der im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler enthalten ist, verlange besondere Schonung.

Die Macht der Ämter

Zürrer ist aber überzeugt, dass die Politik nur eine geringe Macht hat, wenn es um die Forstwirtschaft im Wald geht. «Das wirkliche Regiment führen die Ämter. Gegen diese kommt man schwer an», sagt er. Wohl gebe es Dokumente, Verordnungen und Reglemente, die veröffentlicht werden. Doch dies seien oft nur Papiertiger, die fern von den Forstwarten in einem Büro liegen.

Ein Papier führte jedoch zu einem kleinen Triumph für Pro Üetliberg: Der Gestaltungsplan, der 2016 verabschiedet wurde, berücksichtig viele Anliegen des Vereins. Beispielsweise, dass der Üetliberg verkehrsfrei bleibt, dass keine Bauprojekte auf dem Berg realisiert werden dürfen und dass das Plateau der Öffentlichkeit gehört. Der Verein habe jedoch immer wieder mit Argusaugen über die Umsetzung des Gestaltungsplans wachen müssen. «Sonst wäre er oftmals nicht beachtet worden», sagt Zürrer.

Ein Kino-Projekt gab einst den Ausschlag

So schritt der Verein gemeinsam mit dem Denkmalschutz bereits einige Male ein, als der Hotelier und «Uto Kulm»-Besitzer Giusep Fry ein Bauprojekt auf dem Plateau startete. Wegen einer solchen Aktion wurde der Verein 2004 auch ins Leben gerufen. «Das Interessante ist, dass wir nicht mehr wissen, wie wir zusammenkamen. Doch der Auslöser war das Kino am Berg», sagt Zürrer. Das Kino-Projekt habe 2004 verschiedene Anwohner von Uitikon, Zürich und Stallikon aufgeschreckt und sie dazu veranlasst, einen Verein zu gründen. Die Gruppe setzte sich durch und bodigte das Projekt.

In den kommenden Jahren setzte sich der Verein weiter für den Naturschutz am Zürcher Hausberg ein. Zürrer war stets an der Spitze mit dabei. Er sei bereits als Junge auf dem Üetliberg rumgerannt. Deshalb wolle er, dass der Zürcher Hausberg ein Aussichts- und Erholungsort für alle bleibt. Auf die Vorstandssitzungen könne er nun altershalber verzichten, die Biketrails probiere er jedoch weiter zu verhindern.

Margrith Gysel, Präsidentin von Pro Üetliberg, wird ihren langjährigen Weggefährten vermissen. Sie sei auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern. «Ich werde den Verein nicht auf ewige Zeiten präsidieren können», sagt sie. Dabei gebe es immer noch einiges zu tun. Man müsse die eingehenden Spenden verdanken und verwalten sowie neue Projekte, wie den Brunnen bei der Endstation, aufgleisen. All dies tun die Vereinsmitglieder ehrenamtlich – ein Engagement, zu dem heute nur wenige bereit seien. So besteht der Verein aktuell mehrheitlich aus älteren Leuten. Gysel sagt:

«Junge sind schwerlich motivierbar für den Naturschutz im weiteren Sinn.»

Dass sich manche für einzelne Bäume einsetzen, während grosse Waldstücke vergessen gehen, beschäftigt Zürrer. «Jeder Baum ist wertvoll, aber was am Üetliberg geholzt wurde, ist verglichen mit einzelnen nichts», sagt er. Er vermutet, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, wie gesundheitsschädigend das Bäumefällen wirklich ist. «Wir können auf keine andere Art CO 2 speichern als in Pflanzen. Klimaspeicher muss man schützen», sagt Zürrer. In einer Klimakrise sei ein Wald mit möglichst hohem Kohlenstoffspeicher anzustreben. Um der Zukunft willen hofft Zürrer, dass der Verein auch nach seinem Austritt noch weiter auf den Verzicht von Neubauten auf dem Üetliberg, Verkehrswegen, Biketrails und Baumfällen poche.

