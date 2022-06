In Uitikon fand der Spatenstich für das neue Sekschulhaus statt

Uitikon «Grosse Freude»: Der offizielle Baustart für die neue Schul- und Sportanlage auf der Allmend ist erfolgt Auf der Uitiker Allmend fand am Donnerstagnachmittag der Spatenstich für die geplante Schul- und Sportanlage statt. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe wurde der Anlass gebührend gefeiert. Muriel Daasch 17.06.2022, 05.00 Uhr

Freude herrscht: Zwei Schulklassen sowie (von links mit Helm) Schulleiterin Claudia Ruoss, Schüler Gian-Luis, Schulpflegerin Michèle Rüegg Hormes, Architekt Jann Stoos, Schulpräsident Reto Schoch und Gemeinderat Markus Hoppler beim Spatenstich für die neue Schul- und Sportanlage Allmend in Uitikon. Severin Bigler

Nun kann der Bau beginnen: Am Donnerstagnachmittag fand auf der Allmend in Uitikon der Spatenstich für die neue Schulanlage statt. Es wird das künftige Schulhaus für die Uitiker Sekschülerinnen und Sekschüler, die zurzeit noch gemeinsam mit den Primarschülern im Schulhaus Schwerzgrueb unterkommen. Geplant ist ein Ersatzneubau mit sechs Klassenzimmern, mehreren Gruppenräumen, zwei Werkräumen, einem Mehrzweckraum sowie einem Lehrpersonenzimmer und einem Schulleitungsbüro. Ebenfalls zum Projekt gehört eine Dreifach-Turnhalle.

Nachdem seit Anfang März einige Vorbereitungsarbeiten durchgeführt worden waren und das alte Turnhallengebäude Anfang Mai abgerissen wurde, steht nun dem offiziellen Baustart nichts mehr im Wege. Die Bauphase soll bis im April 2024, also rund zwei Jahre dauern. Das neue Sekschulhaus soll dann im August 2024, zu Beginn des neuen Schuljahres, eröffnet werden.

Musikalischer Auftritt der zukünftigen Schulhausnutzer

Als Ersatz für die Turnhalle und die Werkräume steht nun auf dem Areal ein Provisorium in Form von Containerelementen und einer Traglufthalle. «Wir sind am Ende einer langen und intensiven Planungsphase», sagte Schulpräsident Reto Schoch am Spatenstich vom Donnerstag.

«Wir schauen alle mit grosser Freude und Neugier auf das, was hier nun am Entwickeln ist», sagte die zuständige Schulpflegerin Michèle Rüegg Hormes. Der symbolische Akt wurde umrahmt von zwei gemeinsamen Gesangsauftritten der Klassen 6a und 4b. «Ihr seid die zukünftigen Nutzer dieser Schulanlage», sagte Architekt Jann Stoos von der Firma Stoos Architekten zu den Schülerinnen und Schülern.

Es sei für die anwesenden Kinder auch spannend zu sehen, wie viele Menschen und Berufe in solch einem Projekt involviert seien, sagte Stoos. «Ich bin mir sicher, dass die Schulanlage für die gesamte Gemeinde eine grosse Bereicherung wird», sagte er. Ebenfalls anwesend am feierlichen Anlass waren auch Gemeinderat Markus Hoppler sowie Schulleiterin Claudia Ruoss.

Zentrale Energieversorgung auf dem Allmend-Areal

Im letzten September sagte die Uitiker Stimmbevölkerung deutlich Ja zur neuen Schul- und Sportanlage. Der Kredit in der Höhe von 25,745 Millionen Franken wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 81,7 Prozent genehmigt.

Am selben Abstimmungssonntag stimmten die Uitikerinnen und Uitiker auch über die Erstellung einer neuen zentralen Energieversorgung auf dem Allmend-Areal ab. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 88,4 Prozent wurde der Kredit in der Höhe von 3,76 Millionen Franken ebenfalls deutlich angenommen. Im Rahmen dieses Energieprojekts soll in Zukunft nicht nur die neue Schulanlage, sondern auch das geplante Veranstaltungs- und Jugendhaus sowie das Hallenbad mit Strom und Wärme versorgt werden. Geplant sind unter anderem eine Wärmepumpenanlage mit Erdsonden sowie Fotovoltaikanlagen.

Aufgrund des Bevölkerungswachstums erwartet man in Uitikon bis 2025 rund 200 Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2018/19.

So soll die neue Schul- und Sportanlage künftig aussehen. zvg/ Stoos Architekten