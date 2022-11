Hauptübung: Uitiker Feuerwehr gibt Einblick in Arbeit und Depot

Uitikon Gleich mehrere Unfälle: Die Feuerwehr Uitikon hatte an der Hauptübung alle Hände voll zu tun Die Feuerwehr Uitikon zeigte an der Hauptübung am Samstag ihr Können und lud die Zuschauenden danach für eine Besichtigung ins geräumigere Depot. Mattia Wirth Jetzt kommentieren 13.11.2022, 18.41 Uhr

So präsentierte sich das neu zentralisierte Depot der Uitiker Blaulichtorganisationen den interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern der Feuerwehr-Hauptübung in Uitikon am Samstag. Sie konnten das Gebäude im Anschluss besichtigen. Mattia Wirth

Die Zuschauer warten gebannt, während Übungsleiter Dominic Egger das Szenario der Uitiker Feuerwehr-Hauptübung erklärt. Schauplatz ist eine Baustelle auf dem Kiesplatz zwischen Coop-Filiale und Häuserblöcken im Kern Uitikons. Ein Baggerfahrer ist verunglückt und unter die Raupen geraten. Ein Autofahrer kommt zufällig an der Unfallstelle vorbei, erschrickt und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallt an den Bagger und fährt weiter, bis er auf der Wiese stehen bleibt. Wegen des harten Zusammenstosses mit dem Bagger fängt das Fahrzeug Feuer.

Zwei Feuerwehrautos kommen mit Blaulicht angerauscht. Als Erstes betritt Kommandant Robert Hormes die Unfallstelle. Konzentriert verschafft er sich einen Überblick und gibt die Anweisung, sofort den Unfallwagen zu löschen. Später sagt er: «Personen in unmittelbarer Gefahr zu retten, hat oberste Priorität.» Das Auto qualmt und brennt lichterloh, während die Feuerwehrleute es mit dem Schlauch löschen. Unterdessen kümmern sich weitere Feuerwehrleute um die unter dem Bagger eingeklemmte Person. Dabei umwickeln sie diese mit Isolierfolie, um das Unterkühlungsrisiko einzudämmen.

Feuerwehr-Hauptübung in Uitikon und Besichtigung des fertigen Depots. Mattia Wirth

Plötzlich ertönt ein dumpfer Knall aus dem brennenden Auto. Zuschauer spekulieren: «Vermutlich ein geplatzter Reifen. Könnte auch eine Explosion unter der Motorhaube gewesen sein.» Kurze Zeit später ertönt ein viel lauterer Knall. Eine Zuschauerin zuckt zusammen. Der Knall ist auf eine Explosion in einer Mülltonne neben der Baustelle zurückzuführen. Sogleich eilen weitere Feuerwehrleute mit einem Schlauch herbei und bringen die Situation unter Kontrolle. Das Auto ist unterdessen gelöscht und die Person unter dem Bagger geborgen.

Für die Puppe im Auto kommt jede Hilfe zu spät

Aus dem Fahrzeug kann nur noch eine verbrannte Puppe geborgen werden. Silvan Spiess sagt dazu in seiner Bewertung am Ende der Übung: «Das Fahrzeug stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr alarmiert wurde. So bleibt für eine erfolgreiche Bergung zu wenig Zeit.» Insgesamt bewertet er die Übung als erfolgreich. Einzig zwischen den einzelnen Unfallplätzen habe es gewisse Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Insbesondere gelobt wird Kommandant Robert Hormes: «Erst hast du dir einen Überblick verschafft, dann koordiniert und auf die Explosion in der Mülltonne reagiert. Du hattest den Laden von Anfang an im Griff.»

Mehr Platz hilft, um schneller auszurücken

Das Schlusswort hält Dominic Egger, der die Übung zusammen mit Werner Oetiker und Köbi Bosshard organisiert hat. Er zeigt sich zufrieden mit dem Team. Nach der Hauptübung geht es zum Feuerwehrdepot für eine Besichtigung und einen Apéro. Bis im Frühling soll die Zentralisierung der Blaulichtorganisationen, Feuerwehr und Polizei, für 1,97 Millionen Franken beendet sein. Die Neuerungen im Uitiker Depot sind aber bereits kürzlich fertig geworden.

Dank des zusätzlichen Platzes können die Feuerwehrautos nun nebeneinander parkiert werden, was ein schnelleres Ausrücken ermöglicht. Ein neuer Atemschutzraum sowie weitere Verbesserungen ermöglichen ein fortschrittliches Hygienekonzept. Kommandant Hormes zeigt stolz das sortierte Einsatzmaterial: «Durch das neue Materialkonzept sind wir schneller und mobiler. Auch bei mehreren Einsätzen gleichzeitig.»

