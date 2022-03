Uitikon Gemeinderatswahlen: Michèle Rüegg Hormes macht das beste Ergebnis – auch für Ron Weinstock reicht es Mit 966 Stimmen lag Michèle Rüegg Hormes (FDP, neu) bei den Uitiker Gemeinderatswahlen am Sonntag ganz vorne. Chris Linder (FDP) bleibt für weitere vier Jahre Gemeindepräsident. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 27.03.2022, 20.16 Uhr

Ron Weinstock (parteilos, neu), hier beim Uitiker Wahlpodium am 2. März. Severin Bigler

Bei den diesjährigen Gemeinderatswahlen in Uitikon kämpften nicht nur neun Kandidatinnen und Kandidaten um acht Sitze, auch die Ergebnisse hielten Überraschungen bereit: Michèle Rüegg Hormes (FDP) erreichte als Neue mit 966 Stimmen das beste Ergebnis. Auf sie folgt Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) mit 930, Sozialvorstand Daniel Schwendimann (FDP) mit 885, Finanzvorstand Markus Hoppler (Mitte) mit 870, Ron Weinstock (parteilos, neu) mit 829, Gesundheitsvorstand Walter Schelling (SVP) mit 692 und Tiefbauvorstand Markus Stäheli (SVP) mit 678 Stimmen. Für David Vetsch (GLP, neu) reichte es mit 649 Stimmen knapp nicht.

Den achten Gemeinderatssitz belegt von Amtes wegen die neu gewählte Schulpräsidentin Caroline Cada (FDP, neu). Sie erhielt 754 Stimmen als Schulpräsidentin, derweil sie mit 881 Stimmen in die Schulpflege gewählt wurde. Chris Linder erhielt für seine Wahl zum Gemeindepräsidenten 810 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei den Gemeinderatswahlen bei 38,9 Prozent. Bei der Schulpflegewahl fiel sie mit 36,6 Prozent etwas tiefer aus.

«Ich bin sehr froh und erleichtert», sagte Michèle Rüegg Hormes nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse. «Ich hatte zwar kein schlechtes Gefühl, aber man weiss nie, wie eine Wahl rauskommt.» Die Architektin will sich in den kommenden vier Jahren für das Zusammenwachsen der verschiedenen neuen Quartiere in der Gemeinde einsetzen. «Uitikon ist in den letzten Jahren jünger und internationaler geworden», sagte sie. Dem wolle sie Rechnung tragen, zum Beispiel in Form von Begegnungsräumen. Ihr Ziel:

«Die Menschen sollen miteinander leben und sich im Dorf verwurzelt fühlen.»

Auch Ron Weinstock zeigte sich zufrieden: «Ich bin glücklich, erleichtert und dankbar», sagte er. Als Parteiloser sei der Wahlkampf nicht ganz einfach gewesen. Er habe sich den Einzug in den Gemeinderat erhofft, aber keine grossen Vermutungen angestellt. «Ich habe während des Wahlkampfs mein Umfeld mobilisiert und bin auch aktiv im Dorf auf Leute zugegangen», sagte er.

Nun möchte sich Weinstock für Uitikon einsetzen: Wichtig seien ihm Familienpolitik, Verkehrssicherheit, Integration von neuen Einwohnerinnen und Einwohnern und starke Schulen. Zudem wolle er Vereine unterstützen und Begegnungsorte schaffen.

«Es ist schade, dass es nicht geklappt hat», sagte der nicht gewählte David Vetsch (GLP) am Sonntag zwar. Trotzdem sei er zufrieden mit dem guten Resultat: Nur 29 Stimmen trennten ihn vom Bisherigen Markus Stäheli. «Das ist gut, auch vor dem Hintergrund, dass es die GLP in Uitikon erst seit einem Jahr und vier Monaten gibt.» Die GLP wolle sich in den nächsten vier Jahren auf jeden Fall weiter etablieren und für die nächsten Gemeinderatswahlen wieder jemanden aufstellen.

