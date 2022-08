Uitikon Gemeinderat will Abfallsammelstelle Langwis für 1,2 Millionen ersetzen Gemäss Kanton ist die Sammelstelle nicht zonenkonform. Nun muss die Gemeinde ein Projekt anpacken, das sie zu einem früheren Zeitpunkt angedacht, aber noch nicht umgesetzt hat. Lukas Elser 04.08.2022, 17.19 Uhr

So soll die geplante Abfallsammelstelle in Uitikon aussehen. Es handelt sich bei dieser Zeichnung nur um einen ersten Entwurf. Die Projektierung ist noch nicht abgeschlossen. zvg

Die Gemeinde Uitikon muss eine ihrer drei Sammelstellen versetzen. Offenbar ist die Anlage nicht zonenkonform. Der Gemeinderat schreibt in einer aktuellen Mitteilung: «Die bestehende Sammelstelle Langwis in Ringlikon muss aufgrund ihrer Lage in der Landwirtschaftszone auf Anordnung der Baudirektion des Kantons Zürich per Juni 2023 zurückgebaut werden.»