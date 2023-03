Uitikon 795 Kilogramm Trauben geerntet: Gätterewy-Ernte 2022 war «rekordverdächtig» Im vergangenen Jahr wurden im Uitiker Rebberg in der Gättern 795 Kilogramm Trauben geerntet – eine Freude nach der schlechten Ernte 2021. David Egger 13.03.2023, 05.00 Uhr

Der Uitiker Gätterewy ist an der Uitiker Bundesfeier jeweils hoch im Kurs. David Egger (1. August 2017)

Die Traubenernte im Uitiker Rebberg in der Gättern war 2022 dreimal so hoch wie im Vorjahr. «Eine rekordverdächtige Ernte von 795 Kilogramm von guter Qualität konnte zur Kelterung übergeben werden», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. 2021 waren es noch 253 Kilogramm. Der Gemeinderat hat den Rebberg-Jahresbericht 2022 zur Kenntnis genommen. «Das Rebbaujahr 2022 war im Gegensatz zum Vorjahr sehr erfreulich», hält er fest.