Der Uitiker Beat Meier will bald in seinem Wohn-Lkw leben

Uitikon Beat Meier bereist mit seinem Wohn-LKW die Welt – und will eines Tages ganz darin leben Der Uitiker Beat Meier ist stolzer Besitzer eines zehn Tonnen schweren und rund siebeneinhalb Meter langen Wohn-Lastwagens. Damit will er bald durch die Mongolei reisen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 09.03.2022, 09.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Meier und seine zweijährige Hündin Thara begeben sich gerne zusammen auf Reisen. Chris Iseli

Angefangen hat alles 1979 auf einer Reise durch Südamerika mit drei Freunden und einem selbst ausgebauten Kastenwagen. «Weil die Strassen in Bolivien und Peru schlecht ausgebaut waren und es oft regnete, konnten wir teilweise nur 20 oder 30 Kilometer pro Tag zurücklegen», erinnert sich der Uitiker Beat Meier. «Immer wieder mussten uns Lastwagen aus Schlaglöchern ziehen.» Seit da war es sein Traum, eines Tages einen Wohn-LKW zu haben und damit die Welt zu bereisen. Heute ist der 68-jährige Softwareentwickler, der in Uitikon aufgewachsen ist, stolzer Besitzer eines solchen Fahrzeugs.

Zehn Tonnen schwer, rund siebeneinhalb Meter lang und rund dreieinhalb Meter hoch ist Meiers Wohn-Lastwagen. In zwei Tanks ist Platz für 600 Liter Diesel, der Verbrauch beträgt etwa 23 Liter pro 100 Kilometer. Ein Ersatzrad wiegt stolze 100 Kilogramm. «Von der Bodenfreiheit her ist so ein Wagen fast nicht zu übertreffen», sagt Meier. Aus diesem Grund habe er sich auch nicht für ein gewöhnliches Wohnmobil entschieden. «Zudem gibt es nur wenige Allrad-Wohnmobile», fügt er hinzu. Für rund 350'000 Franken hat er 2020 sein neues Gefährt gekauft und selber einen Heckträger und eine Seilwinde angebracht sowie den zweiten Dieseltank eingebaut. Seine Liebe zu grossen Wagen hat aber schon früher begonnen.

Sein erster Lastwagen hat 1600 Franken gekostet

«Ich hatte davor schon zwei andere Lastwagen», sagt Meier. Den Lastwagenführerschein hatte er bereits aus seiner Zeit bei der Feuerwehr. Den ersten Wagen habe er an einer Versteigerung von alten Militärfahrzeugen für 1600 Franken erworben. «Damit bin ich oft zelten gegangen und unter anderem durch Tunesien gereist.» Seinen zweiten Lastwagen habe er innerhalb von fünf Jahren vollständig selbst gebaut. «Mit der Zeit war mir dieser allerdings zu stinkig», sagt er. Das sei bei seinem neusten Fahrzeug nicht der Fall. «Mir ist klar, dass ein Lastwagen umwelttechnisch nicht ideal ist», sagt er. «Dafür verzichte ich auf Flugreisen.» Vier Solarpanels auf dem Dach sorgen dafür, dass der Wagen selbstversorgend ist. Zudem verfügt er über eine Dieselheizung, eine elektrische Bodenheizung und eine Heizung für die Wassertanks, die insgesamt 450 Liter fassen.

Eines Tages will Beat Meier ganz in seinem Wohn-Lastwagen leben. Dieser verfügt über ein Badezimmer, eine Innenküche ... Chris Iseli ... einen Tisch ... Chris Iseli ... ein Bett ... Chris Iseli ... und sogar eine Aussenküche. Chris Iseli Um seine Partnerin von seinem Vorhaben zu überzeugen, will Beat Meier einige grössere Reisen unternehmen, um zu sehen, wie es sich über längere Zeit im Fahrzeug lebt. Chris Iseli

«Der Wohn-Lastwagen fährt sich sehr gemütlich, fast wie ein Personenwagen»,

sagt Meier. «Dabei kann ich den schönen Ausblick geniessen.» Sowohl das Reisen als auch das Autofahren gehörten schon immer zu seinen Leidenschaften: «Ich mag die Unabhängigkeit, die man mit dem Auto hat», sagt er. «Man findet die schönsten Plätze und lernt dabei, Karten zu lesen.» Auf seinen Reisen wohnt er normalerweise auf Campingplätzen oder ausserhalb der Saison an Stränden. «In Skandinavien ist es zudem üblich, Bauern nach einem Abstellplatz zu fragen», erzählt er. Dabei lebt er stets nach dem Motto: «Der Weg ist das Ziel.» Er sagt:

«Man muss sich Zeit lassen für seine Reisen.»

Mit seinem neuen Fahrzeug konnte Meier coronabedingt bisher noch nicht so viele Reisen unternehmen wie gewünscht. «Ich war damit vor allem in der Schweiz unterwegs», sagt er. Über Weihnachten sei er zudem mit seiner Partnerin und seiner zweijährigen Hündin Thara durch Spanien gereist. «Am besten hat es mir in Tarifa gefallen», sagt er. «Es war zwar sehr windig, aber die Strände waren wunderschön.» Mit seinen vorherigen Wohn-Lastwagen war er unter anderem bereits in Italien, in Griechenland und am Nordkap.

Meiers grosses Ziel: Seinen Wohnsitz in Uitikon aufzulösen und ab Ende des nächsten Jahres ganz in seinem Wohn-LKW zu leben, der drei Sitzplätze hat. Mit Bett, WC, Dusche, Aussen- und Innenküche und einem Tisch hat das Fahrzeug alles, was Meier braucht. «Meine Partnerin ist von der Idee noch nicht ganz überzeugt», sagt er und lacht. «Deshalb wollen wir nun ein paar grössere Reisen unternehmen, um zu sehen, wie es sich länger im Wagen lebt.» Im Herbst ist eine Reise durch die Mongolei mit drei weiteren Fahrzeugen geplant. Was Meier besonders freut: «Die Camper-Community wächst zurzeit enorm und man lernt ständig neue Leute kennen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen