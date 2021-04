Uitikon Ein Buchtipp zum Abschluss: Die Uitiker Gemeindebibliothekarin Rosmarie Haueis geht in den Ruhestand Rosmarie Haueis hat am Samstag ihren letzten Arbeitstag nach über 25 Jahren als Uitiker Gemeinde- und Schulbibliothekarin. Mit der «Limmattaler Zeitung» spricht sie über die prägenden Momente ihrer Arbeit, ihre Schlussgedanken im Gemeindekurier und das beste Buch, das sie bisher gelesen hat. Hans-Caspar Kellenberger 23.04.2021, 04.35 Uhr

Bibliothekarin Rosmarie Haueis in der Gemeinde- und Schulbibliothek Uitikon. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Am Samstag wird Rosmarie Haueis ihre letzte Ausleihe betreuen. Kurz nach ihrem 25-Jahr-Dienstjubiläum geht die Bibliothekarin der Gemeinde- und Schulbibliothek Uitikon in den Ruhestand. Sie freut sich darauf. «Das Haus entrümpeln will ich schon lange. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin eher der Sammler und trenne mich nur schwer von Dingen», sagt Haueis. Zuerst aber möchte die Bibliothekarin «eine Woche schleifen lassen und in den Tag hinein leben». Sobald es wieder möglich ist, will sie mit ihrem Mann auch wieder reisen. Er sei schon länger pensioniert. Haueis sagt:

«Auch bin ich wieder flexibler beim Hüten meiner Enkelkinder. Ich freue mich auf den Ruhestand.»

Am 1. April 1996 hatte Haueis als Quereinsteigerin ihre Arbeit in der Bibliothek Uitikon begonnen. Knapp drei Jahre später schloss sie bereits die Ausbildung zur Bibliothekarin ab. Seither ist sie ausgebildete Gemeinde- und Schulbibliothekarin. «In den letzten drei Jahrzehnten hat Rosmarie Haueis mit ihren Ideen und ihrem Engagement die Entwicklung der Gemeinde- und Schulbibliothek entscheidend mitgeprägt», schreibt die Gemeinde Uitikon in einer Mitteilung.

Zahlreiche prägende Momente

Momente, die bleiben, gab es viele. Haueis erinnert sich: «2011 wurden die langen Öffnungszeiten inklusive jener an den Samstagen eingeführt. Das war ein grosser Schritt für eine so kleine Bibliothek.» Davor hatte die Gemeindebibliothek jeweils nur während zweier Stunden am Tag geöffnet. «Was ich nie vergessen werde, sind die Vorbereitungen für das 20-Jahr-Jubiläum», sagt Haueis. Im Sommer 2006 fuhren die Bibliotheksmitarbeiterinnen mit einem Boot zur «Seerose» in Wollishofen und stellten dort innert kürzester Zeit das gesamte Jahresprogramm auf die Beine. «Ich werde mich immer daran erinnern», sagt Haueis.

«2007 haben wir dann Divertimento für einen Anlass der Gemeinde engagiert. Wir als Bibliotheksteam gingen auf die Bühne, um die Besucher zu begrüssen. Daraufhin wurden wir von Divertimento die ‹Acapickels von Uitikon› genannt», erinnert sich die Bibliothekarin. Ebenfalls besonders waren die vielen Lesungen, die Haueis zusammen mit den eingeladenen Schriftstellern organisierte. «Leute wie Pedro Lenz haben einem menschlich viel gegeben, wenn man mit ihnen zusammengearbeitet hat», sagt Haueis. Auch an negative Ereignisse erinnert sich die langjährige Bibliothekarin. 2019 starb eine jüngere Arbeitskollegin nach langer Krankheit. Dies hat Haueis sehr getroffen.

Dem Gemeindekurier bleibt Rosmarie Haueis noch einen Monat erhalten

Die Öffentlichkeitsarbeit lag der Bibliothekarin am Herzen. Jede Woche schrieb Haueis für den Uitiker Gemeindekurier, erstellte Flyer und Informationsmaterial für verschiedenste Anlässe. Im Kurier hatte sie zudem ihre eigene Rubrik: «Und zum Schluss noch ein Gedanke.» Diese fand in der Gemeinde regen Anklang. «Es hat mir grossen Spass gemacht und war ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Manchmal war es einfacher, manchmal schwieriger, gute Zitate zu finden», sagt Haueis. Die Bibliothekarin versuchte jeweils, mit den Zitaten das Zeitgeschehen zu spiegeln und zum Nachdenken anzuregen.

Gerade in der Coronakrise wollte sie den Menschen mit den Schlussgedanken im Gemeindekurier auch Mut machen. So zitierte sie im Mai 2020 den französischen Schriftsteller und Philosophen Albert Camus mit den Worten: «Die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten.» Haueis dazu:

«Die Coronakrise erlebe ich so, dass ich hier in Uitikon in einem Haus mit Garten leben darf. Wir dürfen uns nicht beschweren.»

«Wir sind sehr privilegiert, es geht uns trotz allem sehr gut. Ganz im Gegensatz zu anderen. Viele junge Menschen haben mehr Probleme mit der Situation», sagt sie weiter. «Gerade beruflich haben die meisten Menschen meiner Generation keine Sorgen. Wir sind am Ende unserer Karriere. Der momentane Verzicht ist verkraftbar», sagt die Bibliothekarin. «Ich war seit Monaten nicht mehr in der Stadt einkaufen, das ist aber nur ein kleiner Verlust», sagt Haueis. Dem Uitiker Gemeindekurier bleibt sie derweil noch einen Monat erhalten.

Ein würdiger Abschluss und die wichtigste Frage

Am heutigen Freitag, dem Welttag des Buches, wird Rosmarie Haueis 64 Jahre alt. Nur einen Tag vor ihrer Pensionierung. «Es kommt vieles zusammen, ist aber ein wunderschöner Abschluss, auch wenn man coronabedingt nicht richtig feiern kann», sagt die Bibliothekarin. Dass das alles zusammenfällt, sei reiner Zufall. Die nächsten zwei Wochen stellt die Bibliothek auf Ferienbetrieb um, deshalb ist am Samstag ihr letzter Arbeitstag. Eine Antwort bleibt die Bibliothekarin zum Ende ihrer Karriere aber noch schuldig: Welches ist das beste Buch, das sie bisher gelesen hat? «Es gibt viele gute Bücher, ich würde aber auf ‹Das Parfum› von Patrick Süskind tippen.»