Auf dem Werkhof in Uitikon steht bald ein neuer Presscontainer

Uitikon Ein neuer Presscontainer mit Ladeschaufel soll auf dem Werkhof bald die Arbeit erleichtern Auf dem Werkhof in Uitikon stehen zurzeit vier Sammelcontainer und ein gemieteter Presscontainer. Nun schafft die Gemeinde einen neuen Presscontainer mit Ladeschaufel an, der den alten Mietcontainer ersetzen und das Zuladen erleichtern soll. 08.05.2022, 12.17 Uhr

Beim Werkhof in Uitikon soll bald ein neuer Presscontainer mit Ladeschaufel zu stehen kommen. zvg

Auf dem Werkhof in Uitikon soll ein neuer Presscontainer mit Ladeschaufel den aktuell bestehenden gemieteten Presscontainer ohne Hubkippvorrichtung ersetzen, wie der Gemeinderat Uitikon in einer Mitteilung schreibt. Zurzeit befinden sich auf dem Werkhof in Uitikon vier 800-Liter-Container, die jedoch nur zur Sammlung und Lagerung der Wertstoffe genutzt werden können.

Gepresst wird das gesammelte Sperrgut momentan noch in einem gemieteten Presscontainer, der beim Uitiker Werkhof steht. Der gemietete Presscontainer verfügt jedoch über keine Ladeschaufel, was das Zuladen der Container erschwert. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen sei zudem das Volumen der Abfallmenge in den letzten Jahren angestiegen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So würden die bestehenden Container für die Abfallsammlung nicht mehr ausreichen und die manuelle Zuladung der Container sei zudem sehr zeit- und arbeitsintensiv.

Infolgedessen habe der Gemeinderat beschlossen, einen neuen Presscontainer mit Ladeschaufel zu beschaffen, der den alten gemieteten Presscontainer ersetzen soll. Der Auftrag wird an die Hunkeler Systeme AG mit Sitz im luzernischen Wikon vergeben und die Kosten für den Container betragen rund 46'000 Franken. Mit der Anschaffung des neuen Presscontainers soll sämtlicher vom Werkhof gesammelter Abfall sowie Sperrgut und weitere Stoffe gesammelt und hoch verdichtet werden. Zudem fallen die Mietkosten für den alten Container weg und die optimale Ausnutzung der Zuladung ermögliche einen kostengünstigen Transport. (dam)