Diese Spenden hat die Kinderhilfe Uitikon 2021 getätigt

Uitikon Diese Spenden hat die Kinderhilfe Uitikon aktuell getätigt Die Generalversammlung hat kürzlich den Vorstand gewählt und Gelder für verschiedene Hilfsprojekte gesprochen. 18.02.2022, 16.16 Uhr

Die Kinderhilfe Uitikon spricht auch in diesem Jahr wieder Gelder. Im Bild: Ein Stand des Hilfswerks beim Frühlingsmarkt 2021 auf dem Uitiker Dorfplatz. Christian Murer

Der von der Gemeinde Uitikon finanziell unterstützte Verein Kinderhilfe Uitikon führte kürzlich seine Generalversammlung wegen der Coronapandemie auf schriftlichem Weg durch. Die Versammlung hat unter anderem die Jahresrechnung 2021 sowie das Budget für das laufende Jahr einstimmig genehmigt, wie der Verein mitteilt.

Weiter hat die Generalversammlung die Unterstützung für folgende Projekte genehmigt: Die Hilfe für Sipas Wayna in Peru wird für weitere drei Jahre zu einem jährlichen Betrag von 30’000 Franken fortgesetzt. Auch Calcutta Rescue Street Medicine 2 in Indien erhält für weitere drei Jahre Hilfsbeträge in der Höhe von jährlich 20’000 Franken.

Laos, Albanien, Indien und Nepal

Auf der Liste der Hilfsprojekte des Vereins steht auch das Bildungsprojekt Honghian Ban Hao II in Laos. Die zweite Tranche von 11’000 Franken für das Projekt wurde bewilligt. Zu Gunsten der Schule in Muhurr und der Ambulanzstation im albanischen Zogje wird ein Betrag von 20’000 Franken zur Verfügung gestellt. Die Schule Sano Prakash in Nepal wiederum erhält 16’000 Franken. Das Hilfswerk Musik übers Meer bekommt total knapp 23’000 Franken, über drei Jahre verteilt.

Ohne Gegenstimme wurden Hendrik Holsboer als Präsident, Susanne Borer als Aktuarin, Peter Salzgeber als Kassier gewählt. Luzia Huber, Vincent Chaignat, Muriel Salzgeber und Vanessa Schubert wurden ebenfalls wieder in den Vorstand gewählt. (liz)