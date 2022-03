Uitikon Neun Personen wollen und acht können in den Uitiker Gemeinderat Am 27. März entscheidet die Stimmbevölkerung, wer für die nächsten vier Jahre in den Uitiker Gemeinderat einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» sagen die neun Kandidierenden, wo sie Herausforderungen sehen und wofür sie sich einsetzen wollen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Caroline Cada (FDP, neu), Markus Hoppler (Mitte, bisher), Chris Linder (FDP, bisher), Michèle Rüegg Hormes (FDP, neu), Walter Schelling (SVP, bisher), Markus Stäheli (SVP, bisher), Daniel Schwendimann (FDP, bisher), David Vetsch (GLP, neu) und Ron Weinstock (parteilos, neu). Lukas Elser

In Uitikon kommt es am 27. März zu einer Kampfwahl um den Gemeinderat. Sieben herkömmliche Sitze sind zu besetzen, acht Personen kandidieren dafür. Jemand aus dem Pool der fünf Bisherigen Markus Hoppler (Mitte), Chris Linder (FDP), Walter Schelling (SVP), Markus Stäheli (SVP), Daniel Schwendimann (FDP) und den drei Neuen Michèle Rüegg Hormes (FDP), David Vetsch (GLP) sowie Ron Weinstock (parteilos) wird also ausscheiden.

Dabei sah es zuerst noch danach aus, als würde es Uitikon genauso laufen wie in der Gemeinde Oetwil, wo so viele Personen für den Gemeinderat kandidieren, wie es Sitze zu vergeben hat.

Doch anders als in Oetwil, wo es definitiv nicht zu einer Kampfwahl kommt, reichte nach den provisorischen Wahlvorschlägen eine zusätzliche Person ihre Kandidatur ein. Als Mitte Januar die definitiven Wahlvorschlägen publiziert wurden, stand ein neuer Name auf der Liste: Ron Weinstock. Der Parteilose, der bis jetzt noch nicht politisch in Erscheinung getreten war, stieg auch noch ins Rennen.

Wenig Spannung bei den Präsidiumswahlen

Anders präsentiert sich die Situation bei der Wahl ums Gemeindepräsidium. Amtsinhaber Chris Linder (FDP) ist der einzige Kandidat. Linder folgte 2016 auf seinen zurückgetretenen Parteikollegen Victor Gähwiler, der das Gemeindepräsidium 24 Jahre lang inne hatte. Linder setzte sich damals in einer Kampfwahl ganz knapp gegen seinen Konkurrenten Markus Hoppler (Mitte) durch. Linder holte lediglich 63 Stimmen mehr als Hoppler.

Ausnahmsweise werden acht Sitze vergeben

In einer Hinsicht sind die aktuellen Wahlen besonders. Denn die Uitiker Exekutive wird in der Amtsperiode 2022 bis 2026 aus acht Mitgliedern bestehen. Es handelt sich dabei um eine Übergangsbestimmung der neuen Gemeindeordnung. Seit dem 1. Januar 2022 ist Uitikon eine Einheitsgemeinde. Bereits in der Amtsperiode 2026 bis 2030 wird der Rat wieder auf sieben Sitze reduziert werden.

Der achte Gemeinderatssitz gehört in der Legislaturperiode 2022 bis 2026 von Amtes wegen dem Schulpräsidium. Und da sich auch hier nur eine Person für das Amt bewirbt, ist der Ausgang dieser Wahl gleichfalls vorhersehbar: Caroline Cada (FDP), seit 2018 Vizepräsidentin der Schulpflege, ist die einzige Kandidatin für das Amt.

Caroline Cada (FDP, neu) sitzt seit 2017 in der Schulpflege. Zvg

Alter: 41

Familie: verheiratet, vier Kinder

Beruf: MSc (lic.phil.), MBA, Mediatorin SKWM (Schweizer Kammer für Wirtschaftsmediation)

Ämter: Seit 2017 Mitglied der Schulpflege (Ressort Personal und Schulentwicklung), seit 2018 Vizepräsidentin der Schulpflege.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Caroline Cada: Im Leitbild der Schule steht grossgeschrieben: Gemeinsam stark! Ich wünsche mir, dass dieses Motto künftig für die gesamte Gemeinde gilt. Als grosses Schiff wird die Schule in der Gemeinde Platz nehmen. Positive und konstruktive Beziehungen zu den Ressorts der Gemeinde möchte ich als Schulpräsidentin pflegen. Ich werde mich für diese Werte, die in der Schule verankert sind, weiter engagieren.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Wegen der verdichteten Bauweise gewinnen die öffentlichen Aussenräume stark an Bedeutung. Ich möchte, dass die öffentlichen Plätze so gestaltet werden, dass sie zu echten Aufenthalts- und Begegnungsräumen für alle werden. Dabei spielt bei mir der Inklusionsgedanke eine wichtige Rolle. Ich möchte dafür sorgen, dass Uitikon eine starke Einheitsgemeinde mit einer weiterhin starken Schule wird.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

In Uitikon wohnen im Moment so viele Kinder wie noch nie. Der öffentliche Raum muss auch für sie konzipiert werden, und dies über die Schulareale hinaus. Ich möchte die Verbindungen zwischen den Quartieren und den Schulhäusern für den Langsamverkehr angenehmer und sicherer gestalten. Wir werden davon profitieren, denn wo sich Kinder sicher und wohl fühlen, fühlen sich in der Regel alle wohl.

Markus Hoppler (Mitte, bisher) ist seit 20 Jahren Gemeinderat. Zvg

Alter: 62

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Betriebsökonom HWV, Unternehmer

Ämter: seit 20 Jahren Gemeinderat, Finanz- und Liegenschaftenvorstand.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Markus Hoppler: Ich bin nicht der Meinung, dass in unserer Gemeinde vieles schief läuft. Im Gegenteil erachte ich Uitikon als sehr gut aufgestellt mit einem gesunden Finanzhaushalt. Damit sichern wir uns die Handlungsfähigkeit, nachhaltige, zukunftsgerichtete Projekte in unserer Infrastruktur umzusetzen. Dafür will ich mich weiterhin einsetzen und meine Erfahrung als Gemeinderat konstruktiv für Üdike einbringen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Es gilt die neuen Einwohner willkommen zu heissen und in unserem Dorf zu integrieren. Üdike befindet sich in einer Phase enormen Wachstums, was unter anderem hohe Investitionen in die Infrastruktur nach sich zieht. Es ist daher entscheidend, mit den finanziellen Mitteln haushälterisch umzugehen, damit auch in Zukunft ein solider Finanzhaushalt gewährleistet werden kann.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Die laufende Verdichtung in unserer Gemeinde ist eine Realität, mit welcher wir konstruktiv umgehen, und die wir in verträgliche Bahnen lenken müssen. Verhindern können wir sie nicht. Das Wachstum trägt aber auch zur Vielfalt in unserer Gemeinde bei, was ich sehr begrüsse. Wir haben nun unter anderem viel mehr Familien in Üdike, etwas, das sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt hatte.

Chris Linder (FDP, bisher) ist seit 2016 Gemeindepräsident. Zvg

Alter: 69

Familie: In Partnerschaft mit Antoinette, keine Kinder

Beruf: Betriebsökonom, MBA

Ämter: Seit 2016 Gemeindepräsident, von 2006 bis 2016 Mitglied der Schulpflege (Ressort Finanzen), Vorstand FDP Uitikon, Präsident Stiftung Uitikon, Präsident Kultur- und Freizeitkommission, Präsident Bibliothekskommission, Präsident Stiftung Sternwarte.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Chris Linder: Mit dem sich abzeichnenden weiteren Wachstum Uitikons werden sich auch Fragen bezüglich Verkehr weiter aufdrängen. Der ÖV wird eine zunehmende Nachfrage zu bewältigen haben. Spürbar zugenommen hat der Individual- beziehungsweise Durchgangsverkehr. Aber auch gute Bildungsmöglichkeiten sind von zentraler Bedeutung. Im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten möchte ich mich für geeignete Massnahmen einsetzen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Seit 1. Januar 2022 ist Uitikon eine Einheitsgemeinde. Die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde haben sich zusammengeschlossen. Die Einheitsgemeinde ist nun auf Verwaltungsebene umzusetzen, die Zusammenarbeit in den Gremien zu vertiefen und Synergien sind auszuschöpfen. Meine Erfahrung als Gemeindepräsident und ehemaliger Finanzvorstand der Schule lässt mich diesen zentralen Prozess mit offenem Blick angehen.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Uitikon wird weiter wachsen und sich entwickeln. Wobei Entwicklung nicht Wachstum um jeden Preis bedeutet. Im Rahmen der Möglichkeiten der Gemeinde sind diese Veränderungen vorausschauend zu lenken und zu gestalten. Die Standortvorteile, wie niedriger Steuerfuss, Nähe zur Stadt Zürich, intaktes Naherholungsgebiet und eigene Schule, sind zu nutzen und vor allem ist ihnen weiterhin Sorge zu tragen.

Michèle Rüegg Hormes (FDP, neu) sitzt seit vier Jahren in der Schulpflege. Zvg

Alter: 51

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Diplomierte Architektin ETH

Ämter: Seit 2018 Mitglied der Schulpflege Uitikon (Ressort Bauten und Schulraumplanung).

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Michèle Rüegg Hormes: Die Zukunft Uitikons nachhaltig mitzugestalten, ist mir ein persönliches Anliegen. Mitgestalten bedeutet, Zusammenhänge und Potenziale zu erkennen und langfristige Entwicklungsziele in aktuellen Planungsprozessen miteinzubeziehen. Nachhaltige Entwicklung ist immer eine Balance zwischen Bewahren und Erneuern. Uitikon soll ein Ort bleiben, in dem sich alle Üdikerinnen und Üdiker wohl und zuhause fühlen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die Strukturen in der neuen Einheitsgemeinde werden jetzt neu gebündelt und müssen zusammenwachsen. In den nächsten Jahren werden wichtige Weichen gestellt, die entscheiden, wie unser Dorf in Zukunft aussehen wird, und wie die Menschen hier zusammenleben werden – nebeneinander oder miteinander. Mit einer sorgfältigen Ortsplanung können wir wichtige Impulse für eine nachhaltige Entwicklung setzen.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Die bauliche Verdichtung der Gemeinde muss unterstützt und das Zusammenwachsen der alten und neuen Quartiere aktiv gefördert werden. Uitikon ist moderner und jünger geworden. Es braucht Begegnungsorte, die Menschen zusammenbringen. Ein Meilenstein ist der Bau der Schul- und Sportanlage Allmend. Das Generationenprojekt ist seit 2019 in meiner Verantwortung und wird uns einen grossen Mehrwert bringen.

Walter Schelling (SVP, bisher) ist seit 2006 Gemeinderat. Zvg

Alter: 39

Familie: keine Angabe

Beruf: Schulleiter

Ämter: Gemeinderat seit 2006, 1. Vizepräsident des Gemeinderats.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Walter Schelling: In Uitikon läuft nichts falsch. Die Gemeinde hat ihre Aufgaben gemacht und der Gemeinderat erhält für seine Arbeit gute Rückmeldungen. Es bleibt mir ein Anliegen, die Gemeindepolitik sachlich, gemeinschaftlich und im Interesse aller Üdiker*innen zu gestalten. Wichtig wird dabei, die Übergangsfrist von vier Jahren optimal zu nutzen und die neuen Strukturen mit der Einheitsgemeinde zu festigen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Es wird eine Herausforderung, den neuen Bedürfnissen in der Gemeinde adäquat Raum zu verschaffen und mit den historisch gewachsenen Vorstellungen zu verschränken. Uitikon hat sich politisch, demografisch und sozial verändert. Zudem haben wir auf dem Papier eine Einheitsgemeinde, die in den nächsten Jahren ein Funktionsverständnis entwickeln muss. Auch rücken die finanziellen Möglichkeiten verstärkt ins Zentrum.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Praktisch alle Gemeinden rund um Zürich wachsen stark. Da kann man voneinander auch lernen. Grundsätzlich sind die Grundbedürfnisse der Menschen gleich. Was nicht gleich ist, ist die politische Teilhabe. Hier muss der Gemeinderat inklusiv denken und alle Üdiker*innen berücksichtigen. Auch jene, die nicht laut oder mächtig sind.

Markus Stäheli (SVP, bisher) sitzt seit sieben Jahren im Gemeinderat. Zvg

Alter: 65

Familie: verheiratet, keine Kinder

Beruf: früher: Berufsfeuerwehr, Werkmeister und Werkhofchef, heute: Bauherrenvertreter

Ämter: Gemeinderat seit sieben Jahren, Delegierter GWL, Delegierter Gruppenwasser GALM, Delegierter Kläranlagenkommission Birmensdorf, Mitglied Bau- und Personalausschuss Kläranlage Birmensdorf, Mitglied Baukommission Uitikon, Präsident Natur- und Landwirtschaftskommission, Präsident Uetlibergverein.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Markus Stäheli: Ich glaube nicht, dass in der Gemeinde Uitikon viel falsch läuft. Die Gemeinde ist durch die Erschliessung neuer Quartiere stark und schnell gewachsen. Dies war und ist eine grosse Herausforderung, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Infrastruktur. Ich setze mich daher dafür ein, dass die Natur und die Naherholungsräume attraktiv und gesund bleiben, damit sich die Einwohner wohl fühlen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Im schnellen Aufbau der vielen neuen Infrastrukturbauten. Dies wird für die Zukunft im Bereich Unterhalt eine grosse Herausforderung in finanzieller Hinsicht werden, aber auch Personalressourcen beanspruchen. Immer mehr Gedanken mache ich mir über den Umgang mit Naturereignissen wie Stark­regen, Stürme und die lange Trockenheit; diese werden zu immer wichtigeren Aufgaben (Lokalklima).

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Offen und mit guten Ideen. Wachstum ist auch ein Wandel der Zeit. Uitikon hat in den letzten Jahren schon einige Herausforderungen bestens gemeistert und wird dies auch mit dem grossen Wachstum weiter tun. Ich setzte mich für eine direkte, unkomplizierte und bürgernahe Kommunikation ein, sprich weniger Papier und Vorschriften, dafür mehr Taten, und persönliches Verhandeln anstelle von Mails.

Daniel Schwendimann (FDP, bisher) sitzt seit 2018 im Gemeinderat. Zvg

Alter: 61

Familie: ledig, vier Patenkinder

Beruf: Unternehmer (Vermögensverwaltung), pensionierter Finanzberater

Ämter: Seit 2018 Gemeinderat (Sozialvorstand), Präsident der Sozialbehörde, Stellvertreter Ressort Gesundheit und Alter, Vorstand FDP Uitikon (2010-2015), Kantonaler FDP-Delegierter und Bezirksdelegierter seit 2015, Vorstand Zweckverband Sozialdienst Limmattal, Solvita-Stiftungsrat, Initiant Projekt «Üdike zäme».

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Daniel Schwendimann: Die offene Jugendarbeit steht heute grossen Herausforderung gegenüber, unter anderem der des neuen urbanen Umfeldes in Uitikon. Familienergänzende Betreuungsangebote werden häufiger genutzt. Meine Erfahrung, meine Empathie und meine Offenheit gegenüber Neuem helfen mir sicherzustellen, dass Jung und Alt mit ihren individuellen Bedürfnissen nicht unbedacht benachteiligt werden. Dafür möchte ich mich weiterhin einsetzen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die Übergangslegislatur gibt uns eine einmalige Chance, durch eine weitsichtige Neuausrichtung der Ressorts (Reduktion ab 2026), eine Optimierung der Gemeindeverwaltung, unter gleichzeitiger Anpassung an die stark wachsende Einwohnerschaft, sowie eine optimale Basis für das «neue Üdike» mit rund 6000 Einwohnern zu schaffen. Ein neues Ressort Gesellschaft und Soziales scheint mir eine wegweisende Idee.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Es gilt zeitgerechte Strukturen für Jung und Alt zu schaffen, ohne dabei Bewährtes aufzugeben. Gerne setze ich mich auch künftig für gesellschaftliche und soziale Themen ein. Zum Beispiel für Mitmenschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, für die Kleinsten, für die offene Jugendarbeit, für die Vielfalt von lokalen Vereinen und insbesondere auch für die Freiwilligenarbeit «Üdike zäme», die für einen neuen lokalen Kitt sorgt.

David Vetsch ist Mitgründer und Co-Präsident der Grünliberalen Partei Uitikon. Zvg

Alter: 35

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Immobilienportfoliomanager bei einer Schweizer Grossbank, nebenberuflich Dozent an einer Gewerbeschule in St. Gallen

Ämter: Mitgründer und Co-Präsident Grünliberale Partei Uitikon, Vorstandsmitglied Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel Uitikon.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

David Vetsch: Uitikon ist eine sehr attraktive und gut funktionierende Gemeinde. Wir dürfen uns dafür sehr glücklich schätzen, stolz darauf sein und müssen dies pflegen. Ich kandidiere als Grünliberaler und will Akzente setzen, in dem ich mich für eine zukunftsträchtige Infrastruktur einsetze, die Themen der Ökologie und Nachhaltigkeit stärke, sowie effiziente und digitalisierte Prozesse fördere.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Im Gemeinderat wird es unsere Pflicht sein, die Gemeinde fit zu machen in Bezug auf die dringlichen Themen der Nachhaltigkeit und die Fertigstellung des Leuenquartiers. Dazu gehört eine solide Infrastruktur für unser Bildungs- und Vereinswesen, die proaktive Reduktion unseres CO 2 -Fussabruckes und die Stärkung unserer ökologischen Infrastruktur. Dies, während wir unsere Finanzen im Lot behalten.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Die Einwohner:innen des neuen Leuenquartiers, ich bin einer von ihnen, sollen in das bestehende Gemeindeleben integriert werden und die Infrastruktur soll, wo notwendig, angepasst werden. Es wäre ein grosser Verlust, wenn diese sich ausschliesslich nach Zürich und nicht nach unserer Gemeinde orientieren. Nach Fertigstellung des Leuenquartiers leben dort rund 20 Prozent der Uitiker Bevölkerung; die Vertretung im Gemeinderat ist wichtig.

Ron Weinstock (parteilos, neu) war Vorstand des Elternforums. Zvg

Alter: 42

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Versicherungsspezialist

Ämter: ehemaliger Vorstand Elternforum Uitikon (neu: Elternrat), zu Jugendzeiten Fussballtrainer beim FC Uitikon.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Uitikon falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Ron Weinstock: Das schnelle Wachstum bringt grosse Herausforderungen in Infrastruktur, Verkehr, Wohnen sowie Integration. Als partei-unabhängiger Ur-Üdiker möchte ich zudem die grösste Bürgergruppe – die der Parteilosen – vertreten. Ich will aktiv zu einer homogenen Gemeinde für alle Generationen beitragen und mich ganzheitlich und vorausschauend für ein attraktives, lebendiges Dorf- und Vereinsleben einsetzen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Uitikon muss ein attraktiver Wohnort bleiben und soll qualitativ und nachhaltig wachsen. Die Infrastrukturprojekte müssen auf die Bedürfnisse der Bürger ausgerichtet sein und sinnvoll umgesetzt werden. Der Dorfcharakter darf nicht verloren gehen und soll für alle Generationen attraktiv gestaltet werden. Die Verkehrssituation muss sich verbessern und dem Naherholungsraum mehr Sorge getragen werden.

Wie soll man dem starken Wachstum der Gemeinde begegnen?

Die Integration von neuen Einwohnern soll gefördert und unterstützt werden, damit diese aktiv am Dorf- und Vereinsleben teilnehmen können. Trotz des starken Wachstums soll Uitikon eine lebendige Dorfgemeinde bleiben. Es sollen für alle Üdiker mehr Begegnungsorte und Naturräume geschaffen werden. Die Wohnattraktivität und hohe Lebensqualität muss sinnvoll gefördert und angemessen umgesetzt werden.

