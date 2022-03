Uitikon: Rasenmähroboter für die Sportanlage Sürenloh

Uitikon Die Sportanlage ­Sürenloh erhält einen satellitengesteuerten Rasenmähroboter Die Uitiker Werkbetriebe haben bei der Sportanlage Sürenloh viel zu tun. Aber bald werden sie von einem Roboter entlastet. David Egger 10.03.2022, 22.58 Uhr

So ein Rasen will gut gepflegt sein. Valentin Hehli

Der Rasen der Sportanlage Sürenloh in Uitikon wird bislang durch das Team der Uitiker Werkbetriebe gemäht. Dies führt aber laut einer Mitteilung der Gemeinde zu einem personellen Aufwand von rund 250 Stunden pro Jahr und einem maschinellen Aufwand von rund 140 Stunden pro Jahr. Das will der Gemeinderat so nicht mehr. Er hat entscheiden, einen satellitengesteuerten Rasenmähroboter der Marke Husqvarna anzuschaffen, wie er nun mitteilt. Die jährlichen Leasingkosten inklusive Serviceleistungen für den neuen Rasenmähroboter würden rund 8000 Franken betragen, schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung.