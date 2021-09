Uitikon Sie wollen kein «GlÜhdikon» – und montieren darum eine grosse Solaranlage auf das Schuldach Die Uitiker Sekundarschülerinnen und -schüler bauen eine Solaranlage auf das Schuldach. Es ist eine der Aktionen auf dem vierjährigen Weg zur «Klimaschule». Lydia Lippuner 14.09.2021, 19.58 Uhr

Die Sonne scheint warm. Es ist optimales Wetter für die Uitiker Sekundarschülerinnen und -schüler, die mit Helm, Handschuhen und einer Portion Sonnencreme ausgerüstet auf das Flachdach des Schulhauses Rietwis klettern. Dort stellt eine Gruppe von zwei Sekundarschülerinnen und vier Sekundarschülern insgesamt 148 Solarmodule auf das Dach. «Wir wurden ausgelost. Ich bin froh, erhielt ich das Los von einem Freund», sagt einer der Schüler.

Er montiert am Dienstag gemeinsam mit dem Montageteam der Fotovoltaik-Firma «eConnect» die rund 20 Kilogramm schweren Module auf dem Dach. Einer der Schüler bohrt dabei das Modul an die Eisenvorrichtung. Die Montagearbeiter leiten sie an. «Ich fand es schwierig, gerade zu bohren», sagt einer der Schüler. Es sei das erste Mal, dass er mit dem Akkubohrer hantiert habe.

Der ganze Morgen der Sekundarschüler ist dem Thema Energie gewidmet. Der Aktionsmorgen ist Teil des Bildungsprogramms «Klimaschule», das vom Verein Myblueplanet, einer Schweizer Klimaschutzorganisation aus Winterthur, initiiert wurde. Das Ziel ist es, Klimaschutz und Nachhaltigkeit mittels eines vierjährigen Programms im alltäglichen Leben einzubauen.

Uitikon wird bereits die 18. «Klimaschule» im Kanton

Uitikon startete im Januar mit einem «Black-out-Day», bei dem ein Stromausfall simuliert wurde, im Mai gab es einen «Biodiversitäts-Tag», dort konnten die Schülerinnen und Schüler in der Natur Hand anlegen. Uitikon sei die erste Limmattaler Gemeinde, deren Schule zur «Klimaschule» werde. Doch die Nachfrage sei hoch: «Wir erhalten laufend Anfragen neuer Schulen. Dies ist bereits die 18. Schule im Kanton Zürich, die auf dem Weg zur Klimaschule ist», sagt Ronja Karpf, Kommunikationsverantwortliche bei der «Klimaschule».

Eine Schülergruppe hört auf dem Flachdach gerade einem Kurzvortrag über Solarpanels zu. Ein Mitarbeitender von «eConnect» erklärt, dass ein Panel den Strombedarf von rund drei Playstations decken kann. Das beeindruckt die Schüler. «Ich stelle mir gleich ein Modul ins Zimmer», sagt ein Junge. Mit dem Projekttag sollen die Teenager ihrem Motto «Wir wollen kein GlÜhdikon!» näher kommen. Dieses entstand in Anlehnung an die Klimaerwärmung. Gegen diese soll der Solarstrom, der voraussichtlich rund 130 Prozent des Strombedarfs des Schulhauses abdecken wird, einen Beitrag leisten. Den überschüssigen Strom werde man direkt ins Netz einspeisen, sagt die Schulleitung. So leiste die Schule bereits einen Beitrag, um die Energieversorgung des ganzen Umfelds ein wenig grüner zu gestalten.

Mit Solarstrom betriebener Ventilator

Hinter dem Schulhaus ist ein weiterer Posten, bei dem die Schülerinnen und Schüler sehen, wie eine portable Solarplatte einen Ventilator antreibt. «Die Kinder und Lehrpersonen sind sehr engagiert», sagt Karpf. Das Ganze erfordere von allen viel Koordination und Motivation, da die Gruppen ständig rotieren. Denn nebst den praktischen Inputs erhalten die Schüler auch Schullektionen von Lehrerinnen und Lehrern zum Thema.

«Es ist uns wichtig. dass die Schüler breit informiert sind über die erneuerbaren Energien», sagt die Schulleiterin Claudia Ruoss. Dabei gehe es ja um die Zukunft der Schüler. Dieser Aktionstag sei überdies ein besonders wichtiger Teil, da er nicht nur vom Klima handelt, sondern den Teenagern auch einen Einblick in die Arbeit der Handwerker gibt. Ruoss sagt:

«Das ist für den Berufswahlprozess sehr wichtig.»

Beim Bohren, Zuhören und Ausprobieren soll es aber nicht bleiben. Im Herbst werden die Schülerinnen und Schüler den jüngeren Jahrgängen ihre neu gewonnenen Erkenntnisse vermitteln. Das Projekt sei so aufgestellt worden, dass die Kinder das Wissen auch weitergeben sollen, sagt die Schulleiterin. Sie ist froh, dass das Bewusstsein für Umweltschutz sich so noch besser in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler verankern kann.