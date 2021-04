Uitikon Weil das Dorf wächst, ist bald Schluss mit der Ein-Mann-Polizei Ab Juli sollen in Uitikon zwei Gemeindepolizisten patrouillieren. Der Dienstchef ist ein ehemaliger Dietiker Stadtpolizist. Lydia Lippuner 13.04.2021, 04.00 Uhr

Von Dietikon nach Uitikon: Florian Stutz ist neuer Dienstchef der Uitiker Gemeindepolizei. zvg

Nachdem die Uitiker Dorfpolizei 63 Jahre lang als Ein-Mann-Betrieb funktionierte, bewilligte der Gemeinderat im Sommer 2020 erstmals eine zweite Stelle. «Wir müssen die Polizei den Gegebenheiten anpassen. Wir sind ja nicht mehr 2000, sondern nun über 5000 Uitiker», sagt Sicherheitsvorsteher Patrik Wolf (FDP). Es sei schon lange an der Zeit gewesen, die Polizei mit einem zweiten Polizisten zu ergänzen, damit auch Personenkontrollen, Verkehrskontrollen sowie Nacht- und Wochenenddienste taktisch korrekt ausgeführt werden können. Per Januar 2021 stellte die Kommunalpolizei deshalb Florian Stutz, der zuvor in Adliswil und Dietikon tätig war, als neuen Dienstchef ein. Die durch den Abgang von Georgia Rümbeli frei gewordene Stelle werde per 1. Juli besetzt, sagt Wolf.

Im Frühling 2020 war Georgia Rümbeli als Gemeindepolizistin vereidigt worden. zvg

Rümbeli verliess die Uitiker Polizei Ende Januar nach zwei Jahren. Während dieser Zeit schloss sie ihre Ausbildung zur Polizistin ab. Ihr Abgang kurz nach dem Abschluss hinterlasse keinen schalen Nachgeschmack. «Georgia Rümbeli wollte sich in einem anderen Polizeiposten einbringen. Das ist alles», erklärt Wolf. Zudem habe sie ihre Ausbildung selbst bezahlt und gute Arbeit für Uitikon geleistet. Sie schulde der Gemeinde nichts.

Anders war es bei ihrem Vorgänger, dem Gemeindepolizisten Heinz Frei. Er wurde im Januar 2019 nach 23 Dienstjahren aufgrund mehrerer Anschuldigungen, die das Vertrauen der Gemeinde in den Polizisten erschütterten, fristlos entlassen. Kommt Wolf auf dieses Kapitel zu sprechen, ist es ihm wichtig zu betonen, dass vor allem der Schluss der Arbeitsbeziehung zu Frei schwierig gewesen sei. «Es ist Fakt, dass eine Beziehung negativ enden kann. Doch man muss sehen, dass nicht alles schlecht war», sagt er. Frei habe viele Jahre eine gute Arbeit gemacht und man sei lange zufrieden mit ihm gewesen.

Es ist einfacher, wenn der Dorfpolizist nicht im Dorf wohnt

Wie Florian Stutz soll auch die zweite Stelle bei der Dorfpolizei mit einem Auswärtigen besetzt werden. «Es ist schwieriger, im eigenen Dorf Polizist zu sein, da Privates und Geschäftliches zu sehr vermischt werden. Darum ist es definitiv ein Vorteil, wenn ein Polizist nicht auch noch in der eigenen Gemeinde wohnhaft ist», sagt Wolf. So könne man irgendwann wirklich abschalten.

Nicht alle stehen der Gemeindepolizei mit Wohlwollen gegenüber. Die Uitiker Anwältin Manuela Vock forderte im November 2019 an der Gemeindeversammlung die Abschaffung der Kommunalpolizei. Sie warf dem Gemeinderat vor, zu wenig für eine unabhängige, effiziente Polizei im Dorf zu tun. Dies sei auch nach dem Abgang von Rümbeli der Fall, bekräftigt sie auf Nachfrage.

Kapo statt Dorfpolizei: Manuela Vock, Anwältin aus Uitikon, will die Kommunalpolizei abschaffen. zvg

Vock sagt: «Der Gemeinderat ist für eine gemeindeeigene Polizei, damit er Einfluss nehmen kann, wo kontrolliert wird und wo nicht.» Diesen Vorwurf kann Wolf nicht nachvollziehen. Abgesehen davon, dass die zwei neuen Polizisten nicht aus Uitikon stammen, habe er bei der Einstellung seine Finger nicht im Spiel gehabt. Traditionellerweise seien die Polizisten direkt dem amtierenden Gemeinderat unterstellt gewesen. Dies habe sich inzwischen aber geändert: «Wir haben das den heutigen Gegebenheiten angepasst. Die Leitung der Polizei ist heute Sache der Abteilungsleiterin Sicherheit und Einwohnerkontrolle», sagt Wolf. Die Rekrutierung geschehe immer in Zusammenarbeit mit dem Dienstchef, der Abteilungsleitung und dem Personalchef. Dabei habe der übergeordnete Gemeinderat das Vetorecht.

Vock beanstandet, dass die Polizei zu teuer sei

Vock moniert zudem, dass die Kommunalpolizei viel zu teuer sei und wünscht sich, dass die Kantonspolizei die Aufgaben der lokalen Polizei übernimmt. «Eine Erweiterung der Stellenprozente der Polizei ist umso mehr ein Grund, die professionellen und auch günstigeren Dienste der Kapo Zürich in Anspruch zu nehmen», sagt sie. Gut geführte Gemeindepolizeien seien in Ordnung. Doch dazu zähle die Uitiker Polizei nicht. Dafür werde sie vom zuständigen Gemeinderat Wolf zu wenig professionell geführt, so Vock.

Diesen Vorwurf lässt Wolf nicht stehen. Er sagt:

«Wir wollen eine Polizei, die qualitative Arbeit leistet. Das lassen wir uns etwas kosten. In den vergangenen 63 Jahren war das Stimmvolk mit dieser Polizei grundsätzlich zufrieden.»

Die Kantonspolizei mache auch eine gute Arbeit, doch ihr Auftrag unterscheide sich von dem einer Gemeinde- oder Stadtpolizei. In den Gemeinden und Städten brauche es bürgernahe Polizistinnen und Polizisten, die sich auch um die kleinen und grossen Probleme der Bevölkerung kümmern und nicht erst bei grossen Straftatbeständen ausrücken. Mit den übergeordneten Aufgaben, die die Kantonspolizei auch für Gemeinden und Städte übernehme, habe die Kantonspolizei überdies genug zu tun.

«Wenn ein Bürger tatsächlich die eigene Gemeindepolizei wegen der Kosten abschaffen möchte, müsste er den demokratischen Weg suchen», sagt Wolf. Man müsse sich in diesem Fall aber fragen, ob eine Zentralisierung auf Kosten der Leistung sinnvoll sei. Deshalb bevorzuge er eine Dorfpolizei, die zwar ein wenig teurer sei, dafür aber qualitativ gute Arbeit nahe an der Bevölkerung leiste. Bei den Stadtpolizeien komme man ja auch nicht auf die Idee, diese durch die Kapo zu ersetzen. «Es braucht die verschiedenen Polizeien, und es ist wichtig, dass sie Hand in Hand arbeiten», sagt Wolf. Er verfügt über langjährige und internationale Erfahrung in Sachen Sicherheit: Der Doppelbürger diente im israelischen Militär und arbeitete danach als Sicherheitsfachmann für Private. 1994 startete er bei der Sicherheitsfirma Protectas. Er arbeitete sich intern zum stellvertretenden Generaldirektor hoch.

Mit diesem Hintergrund ist sich Wolf bewusst, dass die Polizei in der Gesellschaft ein kontroverses Thema ist.

«Die einen reklamieren, weil der Polizist angeblich nur Gipfeli isst, und die anderen, weil sie eine Busse erhalten haben.»

Solche Vorwürfe müsse man immer individuell anschauen. Er sei sich jedoch sicher, dass die Uitiker Polizei pflichtbewusst und korrekt arbeite.

«Das Ziel unserer Polizei ist nicht, dass sie die Bürger jagen, sondern dass sie mit ihrer Arbeit auch für präventive Sicherheit sorgen.»

Es sei normal, dass dies nicht allen gefalle. Doch eine unabhängige und korrekte Arbeit sei das Hauptanliegen der Polizei.

In diesem Punkt sind sich Vock und Wolf einig. Ihre Vorstellungen vom Weg dahin unterscheiden sich jedoch nach wie vor. Für Vock wäre es mit der zentral organisierten Kantonspolizei getan. Sie sagt:

«Es wäre gut, gäbe es eine hinreichend qualifizierte politische Führung, ein massvolles Vorgehen der Polizei und keine Sonderbehandlung von Gemeinderäten.»

Für Wolf ist dagegen eine Kommunalpolizei, die mit der Kantonspolizei zusammenarbeitet, das Mittel der Wahl. Denn er wünscht sich ein sogenanntes Community Policing, das ein ungetrübtes Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung und ihrer Polizei voraussetzt.