Üdiker-Huus: Stimmvolk bewilligt neue Lüftung für 1,92 Millionen

Uitikon Deutliches Ja zum Dorftreffpunkt: Das Üdiker-Huus erhält eine neue Lüftung Die Uitiker Stimmberechtigten bewilligen einen Kredit von 1,92 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 79 Prozent. Mit dem Betrag soll das Gebäude fit für die Zukunft gemacht werden. Sibylle Egloff 13.02.2022, 19.20 Uhr

Zentrum des Dorflebens: Das Üdiker-Huus (im Bild ein Üdiker-Huus-Schild und im Hintergrund das Gemeindehaus) wird bald mit einer neuen Lüftung betrieben. Die bestehende Anlage ist bereits 45 Jahre alt. Severin Bigler

Das Üdiker-Huus bekommt nach 45 Jahren eine neue Lüftung. Das haben die Uitiker Stimmberechtigten am Abstimmungssonntag entschieden. Sie genehmigten einen Kredit von 1,92 Millionen Franken für den Ersatz der Lüftungsanlagen im Gebäude. Das Projekt wurde an der Urne mit 1368 Ja- zu 365 Nein-Stimmen angenommen. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 79 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 55 Prozent.

Erfreut über das Resultat zeigt sich der Finanzvorstand und Projektverantwortliche Markus Hoppler (Mitte): «Da wir das Projekt an der vorberatenden Gemeindeversammlung im November gut präsentieren konnten, hatte ich ein positives Gefühl. Ich habe jedoch nicht mit so einem deutlichen Ergebnis gerechnet. Das ist genial.»

Im Herbst soll das Üdiker-Huus wieder voll nutzbar sein

Hoppler deutet das Ja als ein Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens. «Es ist schön, dass die Stimmbevölkerung unser Vorhaben unterstützt», sagt er. Und auch für das Üdiker-Huus selbst ist das Abstimmungsresultat massgebend. Denn: «Ohne funktionierende Lüftung, welche der heutigen Gesetzgebung und den aktuellen Vorschriften entspricht, könnten wir das Gebäude nicht mehr weiterbetreiben», sagt Hoppler. Nach 45 Jahren habe die Anlage ihre Lebensdauer schon längst überschritten. Es sei immer schwieriger geworden, Ersatzteile aufzutreiben. Das soll nun bald der Vergangenheit angehören. Bereits am Montag starten die Vorbereitungsarbeiten. Der Einbau der neuen Lüftungsanlage erfolgt im Sommer.

Finanzvorstand Markus Hoppler (Mitte) freut sich, dass die Gebäudetechnik im Üdiker-Huus bald auf dem neusten Stand sein wird. Sandra Ardizzone

«Ziel ist, dass das Üdiker-Huus im Herbst wieder voll nutzbar ist», sagt Hoppler. Neben der Erneuerung der Lüftung werden parallel auch die Sanierung der Kanalisation und der WC-Anlagen in Angriff genommen. Die Stimmberechtigten bewilligten dafür einen Kredit von 800'000 Franken an der Gemeindeversammlung Ende November 2021. Überdies erfolgt gleichzeitig die Zentralisierung der Blaulichtorganisationen. Die Uitiker Polizei zieht zur Feuerwehr, die bereits heute im Untergeschoss des Üdiker-Huus beheimatet ist. Ende September 2021 sprach das Uitiker Stimmvolk an der Urne dafür einen Kredit von 1,97 Millionen Franken.

Einschränkungen soll es nur für kurze Zeit geben

«Das Üdiker-Huus kann in der Bauzeit nur stark eingeschränkt genutzt werden. Wir sind deshalb froh, dass wir die drei Projekte gleichzeitig vornehmen können, damit die Immissionen möglichst kurz sind», sagt Hoppler. Die drei Projekte würden die Gebäudetechnik ins 21. Jahrhundert überführen. Danach stünden einzig noch energetische Massnahmen an. So etwa der Ersatz von Fenstern oder die Anschaffung einer neuen Heizung. Das sei im Finanzplan bereits abgebildet, sagt der Finanzvorstand.

«So kann das Üdiker-Huus nachhaltig und ökologisch für viele weitere Jahrzehnte genutzt werden», sagt Hoppler. Das liege dem Gemeinderat am Herzen. «Das Gebäude ist ein zentraler Ort für Anlässe aller Art, ein wichtiger Treffpunkt für die Einwohner und somit ein essenzielles Element unseres Dorflebens.»