Alle für alle: ROKJ finanziert Kindern Musikschule und Sport

Uitikon Zustupf für Sport- und Musikunterricht: Dieser Verein will mehr Kindern ermöglichen, ihre Lieblingshobbys auszuüben Der Verein ROKJ hat bereits 430 Gesuche finanziert, damit Kinder ein Instrument oder eine neue Sportart erlernen können. An der Benefizveranstaltung im Üdikerhuus sammelt der Verein nun wieder Geld für Kinder, denen ein Hobby ansonsten wegen der Kosten verwehrt bliebe. Lydia Lippuner 19.10.2021, 04.00 Uhr

Damit der Bogen immer besser über die Seiten streicht: Der Verein ROKJ sammelt Spenden, um Kinder aus schlechter gestellten Familien Musik- oder Sportangebote zu finanzieren. Alex Spichale

Weder Geigenunterricht, noch Fussballtraining und schon gar kein Klassenlager: Das ist für viele Kinder in der Schweiz Realität. «Man glaubt gar nicht, wie viele Familien es gibt, die in der reichen Schweiz, insbesondere aber auch im Limmattal, unter ärmlichen Bedingungen leben», sagt Heinz Beiner. Seit fünf Jahren sammelt der 62-jährige Raumplaner und Rotarier Spenden, damit auch Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien ein Instrument erlernen oder eine Sportart ausüben können. Beiner ist Präsident des Vereins Rotary für Kinder und Jugendliche (ROKJ) Limmattal/Knonaueramt, der von den drei Rotary Clubs Zürich-Limmattal, Zürich-Dietikon und Zürich-Knonaueramt gegründet wurde.

«Ich denke, dieses Jahr werden wir noch besser als in unserem Topjahr 2019 abschliessen», sagt Heinz Beiner, Präsident von ROKJ Limmattal/Knonaueramt. Zvg / Limmattaler Zeitung

In den letzten Jahren gelangten Familien, Sozialdienste und Musikschulen mit ihren Unterstützungsgesuchen an ROKJ. Der Verein habe seither 430 Gesuche im Gesamtbetrag von rund 210'000 Franken bewilligt. Das Geld stammt von den drei Rotary-Clubs, von privaten Spenderinnen und Spendern sowie von Benefizanlässen, die der Verein einmal pro Jahr durchführt.

Gesuche nahmen während der Pandemie zu

Dabei fiel Beiner auf, dass die Anfragen, nach einem Einbruch im Coronajahr, nun wieder kräftig anstiegen. «Ich denke, dieses Jahr werden wir noch besser als in unserem Topjahr 2019 abschliessen», sagt er.

Blick zurück: Am Schlierefäscht 2019 halfen viele Freiwillige bei der Spendenaktion für ROKJ. Zvg

Das liege wohl auch daran, dass durch Covid die finanzielle Situation für viele Familien noch prekärer geworden sei. Aus diesem Grund hofft er auch, dass möglichst viele Leute am Benefizanlass mit Theater und Musik im Üdikerhuus teilnehmen. «Wenn 150 Leute kommen, könnten wir 15'000 Franken einnehmen. Diese werden wir dann – so das Ziel – vollumfänglich für die Kinder und Jugendlichen verwenden», sagt Beiner.

Der Anlass am 29. Oktober in Uitikon wird in zwei Teile aufgeteilt. Ab 18.30 Uhr werden die Besucher mit einem Apéro riche verköstigt. «Wir suchen noch Sponsoren für das Buffet, damit wir wirklich den ganzen Eintritt spenden können», sagt Beiner. Um 20 Uhr tritt das Künstlertrio Zapzarap auf, um das Publikum mit Musik und Theater zu unterhalten. Der Eintritt kostet 100 Franken pro Person. Im Moment harze es aber noch mit den Anmeldungen.

Bei Wiederholungsgesuchen geben Trainer ihre Einschätzung ab

Die Unterstützungsgesuche sind dagegen zahlreich und werden aus vielen unterschiedlichen Gründen gestellt. Oft melden sich Familien mit zwei und mehr Kindern sowie Familien, bei denen ein Elternteil invalide sei oder die Mutter die Kinder alleine versorgen und betreuen müsse. «Wenn eine Mutter rund 2000 Franken im Nebenerwerb verdient, reicht dies nur für das Allernötigste», sagt Beiner. In solchen Fällen komme ROKJ zum Zug. Dem Verein sei es wichtig, dass die Kinder sich integrieren können und von ihren Klassenkameradinnen und -kameraden nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Wiederholungsgesuch fragen die Gesuchsprüfenden von ROKJ bei den Lehrerinnen und Trainern nach, wie die Kinder sich entwickeln. Beiner sagt:

«Dabei erhalten wir jeweils schöne Feedbacks, die zeigen, dass die Kinder von unserer Unterstützung sehr profitiert haben.»

Die Gesuche für Musik- und Sportangebote seien dabei fast ausgeglichen. «Nebst Fussball sind Kampfsportarten hoch im Kurs. Diese helfen den Kindern auch, mit ihren emotionalen Schwankungen zurecht zu kommen und ihre Energien zu kanalisieren», sagt Beiner. «Das Ziel ist, dass die Kinder sich derart entwickeln, dass sie später einmal eine Lehre machen können und so selbstständig werden.»

Hin und wieder berappe der Verein zu diesem Zweck auch eine grössere Summe, etwa wenn es darum gehe, Kindern einen Sprachkurs oder eine teure Sehkorrektur zu bezahlen. «Wir prüfen jedes Gesuch», sagt Beiner. Dabei habe der Verein in den letzten fünf Jahren lediglich 30 Gesuche ablehnen müssen, weil die Bewilligungsvoraussetzungen nicht erfüllt waren.

Theater und Musik: Am 29. Oktober findet der Benefizanlass des Vereins ROKJ Limmattal/Knonaueramt im Üdikerhuus statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einem Apéro riche, um 20 Uhr wird die Künstlergruppe «zapzarap» auftreten. Tickets können bis zum 20. Oktober unter limmattal@rokj.ch bestellt werden.