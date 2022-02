Uitikon Der topfitte Pöstler und sein ehrgeiziger Plan für den Unruhestand Der Uitiker Postbote Rolf Häfliger wird Ende dieser Woche seine letzte Tour im Dorf in Angriff nehmen. Nach knapp 50 Jahren im Dienst wird er pensioniert. Jetzt plant er einen 330 Kilometer langen Marsch. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

«Ich freue mich auf die Zeit, die ich jetzt selber einteilen kann.» Rolf Häfliger, noch bis Ende dieser Woche Postbote in Uitikon. Ruedi Burkart

Wir schreiben das Jahr 1973. Der Bundespräsident heisst Roger Bonvin, an drei Sonntagen gilt in der Schweiz ein Autofahrverbot und in der Hitparade räumen die Rolling Stones mit «Angie» ab. Am 9. April ebendieses Jahres 1973 beginnt ein 16-jähriger Teenager – damals sagt man noch Halbwüchsiger – aus Zürich namens Rolf Häfliger seine berufliche Laufbahn bei der Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe Schweiz, der damaligen PTT. Ein halbes Jahr zuvor hatte er sich bei der Kreispostdirektion Zürich für eine Lehre als uniformierter Postbeamter beworben. «Es war tatsächlich so», sagt Häfliger im Rückblick, «schon damals musste man sich für eine Lehre bei der PTT bewerben.» Er schaffte den Cut und wurde erst Betriebslehrling, später Betriebspraktikant.

Ein knappes halbes Jahrhundert ist seither ins Land gezogen. Vieles hat sich geändert, die Welt – nicht nur die berufliche – ist längst nicht mehr dieselbe. Eines ist indes gleichgeblieben wie damals Anfang der 1970er-Jahre: Rolf Häfliger arbeitet immer noch für die PTT, respektive deren Nachfolgerin, die Schweizerische Post, wie der staatliche Betrieb seit 1998 heisst. Aber nicht mehr für lange. Ende dieser Woche hat Häfliger seinen letzten Arbeitstag. Dann wird er letztmals seine Uitiker Tour unter die Räder seines dreirädrigen Elektrogefährts nehmen.

Bald Vergangenheit: Rolf Häfliger füllt die Briefkästen. zvg

Kommt angesichts des bevorstehenden Abschieds von seinen Arbeitskollegen eine Spur Wehmut auf? «Nein, das nicht», sagt Häfliger, «ich habe immer gerne gearbeitet, habe auch all die vielen Veränderungen, die die Zeit mit sich brachte, mitgetragen. Es passte immer für mich.» Und mit einem Blick zu seiner Frau Luzia, die beim Gespräch ebenfalls mit am Küchentisch in der Uitiker Wohnung sitzt:

«Aber jetzt, da ich pensioniert werde, freue ich mich auf die Zeit, die ich selber einteilen kann.»

Dass er über das Pensionsalter hinaus arbeiten würde, war nie ein Thema gewesen. «Ich wurde nie angefragt, hätte aber ziemlich sicher Nein gesagt. Schliesslich steht mein Nachfolger bereits in den Startlöchern, ein sympathischer junger Mann.»

Seit 40 Jahren immer im selben Mehrfamilienhaus

Uitikon. Seit 1982 wohnen die beiden im Dorf, das sich in dieser Zeit so rasant entwickelt hat. Ein Jahr nach dem Einzug in die Wohnung, in der die beiden immer noch leben, folgte die Heirat. Zwei Töchter haben Rolf und Luzia Häfliger, «und mittlerweile vier Enkelkinder, zwei Buben und zwei Mädchen», wirft Luzia Häfliger lachend ein.

Fünf Jahrzehnte auf demselben Beruf, da kann man sicher Dutzende von Geschichten erzählen. Häfliger erzählt mit einem Schmunzeln:

«Ja, die eine oder andere gäbe es da schon. Zum Beispiel, dass wir Postbeamten früher haufenweise Geld dabei hatten. Die AHV wurde damals noch an der Tür ausbezahlt. Zudem war es gang und gäbe, dass Firmen den Monatslohn via den Postboten an ihre Angestellten auszahlen liessen.»

Zudem gab es früher viel mehr Briefpost zu vertragen. Häfliger: «Ist ja logisch, damals konnte man nicht einfach mal schnell eine E-Mail schreiben.» Heute ist das natürlich ganz anders, die Aufgaben haben sich verändert. «Heutzutage entsorgen wir unter anderem Nespresso-Kapseln oder PET-Flaschen, natürlich neben der eigentlichen Arbeit, dem Vertragen von Post und Paketen.»

Kaum einen Tag habe er während seiner beruflichen Laufbahn krankheitshalber gefehlt, sagt Häfliger mit berechtigtem Stolz. «Schnee und Eis im Winter, die Hitze im Sommer – das machte mir nichts aus. Im Gegenteil.» Lag einmal in einem harten Winter der Schnee kniehoch, kletterte er einfach über die Schneemauer und fütterte die Briefkästen trotzdem.

Die Vorfreude auf noch mehr Sport

Natürlich muss die Frage kommen: Was tun Sie mit all der vielen freien Zeit, die Sie bald haben werden, Rolf Häfliger? «Ich werde wieder ein bisschen intensiver Sport treiben als in letzter Zeit», sagt er nur. Dazu muss man wissen, dass Häfliger auch auf den zweiten Blick einen topfitten Eindruck macht. Wüsste man es nicht besser, würde man denken, der Bald-Rentner befinde sich in der finalen Vorbereitungsphase für einen Marathon. Tatsächlich absolvierte der Uitiker elfmal den Bieler 100-Kilometer-Lauf und sage und schreibe 21-mal (!) den Jungfrau-Marathon. Eine Steigerung hat Häfliger noch in petto. «Das Ziel ist es, irgendwann einmal die 330 Kilometer der Donau entlangzumarschieren. Von Donaueschingen in Deutschland, wo die Donau entspringt, bis nach Wien.» Hoppla! «Ich muss dafür einfach noch ein wenig trainieren, dann wage ich das Abenteuer.» Alles gut also vor den letzten Arbeitstagen? Fast. Etwas wurmt Rolf Häfliger.

«Wegen Corona und den Schutzmassnahmen ist es leider nicht möglich, meinen Abschied mit den Kollegen zünftig zu feiern. Das ist schade, aber leider nicht zu ändern.»

