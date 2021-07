Uitiker Brillen-König verkauft sechs Millionen Schutzbrillen

Uitikon Der Brillenkönig aus Uitikon verkaufte sechs Millionen Schutzbrillen während der Pandemie Der Uitiker Unternehmer Jerry Dreifuss vertreibt weltweit 1,5 Millionen Brillen pro Jahr. Dass er sich als schwuler Jude outete, hat er bislang nicht als Hindernis erlebt. Lydia Lippuner 10.07.2021, 04.00 Uhr

Die Brille für «Normalos»: Jerry Dreifuss verkauft alleine in der Schweiz jährlich einige Hundertausend Brillen. Severin Bigler Helle statt abgedunkelte Gläser: Während der Pandemie verkaufte Dreifuss rund sechs Millionen Schutzbrillen. Severin Bigler Er gilt als eine der einflussreichsten LGBTQ*-Personen: Dass Dreifuss sich als schwuler Jude outete, hat er bislang aber nicht als Hindernis erlebt. Severin Bigler

Bevor man zu Jerry Dreifuss' Büro kommt, geht man durch einen von Sonnenbrillen gesäumten Korridor. Die Modelle sind silbern, eckig oder rund, jedes anders – aber keines ausgefallen. Das solle auch so sein, seine Brillen sollen für die Mutter, die Studentin, aber auch für den Grossvater geeignet sein, sagt Dreifuss, CEO der Swiss Eyewear Group, der Firma hinter der Brillenmarke Invu. «Es gibt viel mehr Normale als Hipster. Ich bin ja auch ein Normalo.» Dreifuss zeigt auf sein blaues Hemd, so fühle er sich wohl. Ausgefallene Brillen für 300 Franken zu verkaufen, das interessiere ihn null.

Die Verkaufszahlen geben seinem Konzept recht: Jährlich gehen weltweit mehr als 1,5 Millionen «Invu»-Brillen über den Ladentisch – nur schon in der Schweiz seien es einige hunderttausend. Seine Brillen sollen wie das Schoggistängeli vor der Kasse Spontankäufer überzeugen. Dass Dreifuss ebenfalls schnell und anpassungsfähig ist, zeigte er beispielsweise während der Coronakrise. Als das Sonnenbrillengeschäft infolge der Ladenschliessungen massiv einbrach, stellte er innert Tagen auf Schutzbrillen um. So machte er das Pandemiejahr zum Rekordjahr. Dreifuss sagt:

«Wir kamen gerade rechtzeitig und verkauften rund sechs Millionen Schutzbrillen.»

Dreifuss ist ein Marketingfachmann. Im Gespräch sind viele seiner Sätze druckreif. Statt in grosse Werbekampagnen investiere er aber lieber in qualitativ hochwertige Brillen, die für alle erschwinglich sein sollen. «Wir sind die Marke, die niemand kennt, aber jeder kauft. Und wir bieten beste Qualität zum besten Preis», sagt Dreifuss. Sein Qualitätsanspruch gelte auch für die Mitarbeiterwahl. «Es ist mir egal, ob Mann, Frau oder etwas dazwischen. Es zählt einzig, dass die Leute das Beste leisten», sagt er.

Er habe nun 55 Prozent Frauen im Team. Dieser Prozentsatz sei aber nicht aufgrund einer Quote entstanden, dafür hat Dreifuss nur ein müdes Lächeln. Dass eine Mitarbeiterin nun schwanger ist, sei kein Problem. «Man kann das ja planen. Und ich will, dass sie weiter bei uns arbeitet, weil sie die beste Designerin ist», sagt er.

Auch Zuspruch von unerwarteter Seite

Dreifuss ist jedoch nicht nur als Schweizer Brillenkönig bekannt – er wurde von der «Schweizer Illustrierten» auch zu einer der mächtigsten LGBTQ*-Personen der Schweiz erkoren. Zu dieser Auszeichnung hat er ein gespaltenes Verhältnis: Einerseits sei es eine Ehre und er mache auch kein Geheimnis daraus, dass er mit einem Mann liiert ist. Doch dass ein solches Aufheben darum gemacht werde, sei ihm auf der anderen Seite unangenehm. «Jeder sollte gleich behandelt werden. Für mich bräuchte es auch keinen Pride-Monat.» Es gebe aber wohl noch Länder, in denen es nötig sei. «Dass nun aber gar Banken beteuern, sie führen einen Gay-Club, das ist doch vor allen Dingen eine Marketingmasche», sagt er und lacht. Sein Unternehmen verkaufe jedenfalls keine Pride-Brille. «Dafür sind ‹Invu›-Brillen divers und viele sind unisex.»

Als schwuler Jude gehört Dreifuss gleich zwei Minoritäten an. Von Repression könne er jedoch kaum berichten. Er wisse nicht, woran das liege: ob am Zufall oder daran, dass er einfach in einer guten Filterblase lebe. Es komme für ihn aber auf keinen Fall in Frage, mit einer antisemitischen oder homophoben Person zusammenzuarbeiten. «Alle meine Mitarbeitenden sind total offen und gerade für die Jugendlichen ist dies schon längst kein Thema mehr», sagt er. Dreifuss erhalte aber auch von unerwarteter Seite Zuspruch. So seien etwa seine russischen Kunden sehr schwulenfreundlich. Einzig in arabischen Ländern schreibe er sich seine sexuelle und religiöse Orientierung nicht auf die Stirn.

Mit der Kippa wurde er auf einmal beschimpft

Es sei aber für ihn persönlich eine Herausforderung gewesen, dass er sich mit seiner sexuellen Orientierung befassen musste, sagt er.

«Dafür hatte ich 23 Jahre weniger lang Zeit, als mich mit dem Judentum auseinanderzusetzen.»

Lange habe er gedacht, dass seine Homosexualität ein Problem für die Gesellschaft, seine Eltern oder seine jüdischen Freunde sei. «Dem war aber absolut nicht so», sagt er. Er sei lediglich einmal in Paris beschimpft worden, als er Hand-in-Hand mit seinem damaligen Freund durch die Strasse ging. Antisemitismus erlebte er ebenfalls wenig. Man sehe es ihm ja selten an, dass er Jude ist.

Vor wenigen Tagen aber war er an einer jüdischen Beerdigung. Dabei trug er die traditionelle religiöse Kopfbedeckung jüdischer Männer. «Ich sass im Auto und vergass völlig, dass ich die Kippa noch trug. Da pöbelten mich Männer an und beschimpften mich.» In diesem Moment habe er gemerkt, was es heisse, wenn man als jüdische Minorität auch optisch herausrage. «Normalerweise hätte ich in meiner direkten Art den Männern gleich erklärt, dass dies total inakzeptabel ist.» Aber bis er gemerkt habe, was gerade passiert war, sei das Auto bereits losgefahren.