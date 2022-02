Warum das Uitiker Restaurant Waldesruh ein Wohnhaus wurde

Uitikon «Die ‹Waldesruh› war die Ausgangsmeile der 1930er-Jahre» – warum sich heute im ehemaligen Restaurant nur noch Wohnungen befinden Das Restaurant Waldesruh an der Bahnstation Uitikon Waldegg befindet sich seit November 2021 in Liquidation. Beim Umbau des Gebäudes in ein Wohnhaus wurde der Stil von 1892 neu interpretiert. Virginia Kamm 02.02.2022, 17.10 Uhr

So sieht das ehemalige Restaurant Waldesruh an der Bahnstation Uitikon Waldegg heute aus. Die grauen Schattierungen an der Hausmauer zeigen die ursprüngliche Fenstereinteilung auf. Virginia Kamm An dieser Seite befand sich früher ein Tanzsaal. Heute lädt ein Gartensitzplatz zum Verweilen ein. Virginia Kamm Der ehemalige Schopf ist einem um 90 Grad gedrehten Holz-Ersatzneubau mit zwei Wohnungen gewichen. Virginia Kamm So sah das Restaurant Waldesruh 2014 aus. Links ans Hauptgebäude angebaut: der Tanzsaal. zvg Der alte Schopf und links davon die Waldesruh im Jahr 2014. zvg Anstelle eines Kegelbahngebäudes des Restaurants sind bereits von Juni 2016 bis Oktober 2017 zwei Mehrfamilienhäuser entstanden. Virginia Kamm

Beim Restaurant Waldesruh direkt an der Üetliberg-Bahnstation Uitikon Waldegg handelte es sich um einen Traditionsgasthof: 1892 wurde er erbaut und unter dem Namen Restaurant Berggeister eröffnet. Fast 130 Jahre lang war im Haus eine Beiz untergebracht, bis das Restaurant Waldesruh, in dessen Gebäude sich auch zwei Wohnungen befanden, im März 2020 seine Türen endgültig schloss. Letzten November hat das Bezirksgericht Dietikon die Restaurant Waldesruh GmbH aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet. Ein weiterer Fall von Beizensterben auf dem Land also.

Der letzte Wirt des Restaurants Waldesruh, Giuseppe Bruno, möchte sich auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» nicht zur Sache äussern. «Der Pachtvertrag mit Herrn Bruno war von Anfang an auf fünf Jahre bis im März 2020 befristet und es war schon lange ein Umbau des Gebäudes geplant», sagt Edwin Weber, der die Liegenschaft seit 2014 zusammen mit Gustav Ungricht besitzt. Die Schliessung und der Konkurs geschahen also unabhängig voneinander. «Wir hatten ursprünglich vor, den Restaurationsbetrieb im Erdgeschoss des Gebäudes beizuhalten», sagt er. Sowohl die vorherige Besitzerin als auch die Gemeinde Uitikon hätten sich dies gewünscht. Er habe zahlreiche etablierte Zürcher Gastgeber angefragt, doch niemand habe Interesse an der Landbeiz gehabt, sagt Weber.

Diese Postkarte zeigt das Restaurant Waldesruh 1951. zvg

«Die ‹Waldesruh› war die Ausgangsmeile der 1930er-Jahre», erzählt Weber und lacht. So sei damals sogar ein Tanzsaal an das ursprüngliche Gebäude angebaut worden. Später wurde dieser aber nicht mehr benutzt, weil das Quartier immer mehr zum Wohngebiet wurde. «Heute ist die ‹Waldesruh› für Stadtzürcher Wirte wohl zu weit von der Stadtgrenze und für ein Ausflugsrestaurant zu weit vom Üetliberg entfernt», sagt er. Von Mai 2020 bis September 2021 wurde das Restaurant also in ein Wohnhaus mit einer Viereinhalbzimmer-Maisonettewohnung und zwei Dreieinhalbzimmerwohnungen umgebaut. Der dazugehörige Schopf wurde abgerissen und es entstand ein Ersatzneubau mit zwei Dreieinhalbzimmer-Maisonettewohnungen mit Gartenzugang.

Der Tanzsaal ist jetzt ein Gartensitzplatz

Beim Gebäude des ehemaligen Restaurants stehen zwar nur das Volumen und das Walmdach unter Denkmalschutz. Beim Umbau sei aber trotzdem der Stil von 1892 beibehalten und lediglich neu interpretiert worden, sagt Weber, dessen Sohn Moritz Weber, Architekt bei Weber Weber Architekten, das Projekt umgesetzt hat. So wurden die Fassade energetisch saniert und die gesamte Innenstruktur des Gebäudes ersetzt, wobei der Baumeisterhaus-Stil der Räume beibehalten wurde. Wo früher das Treppenhaus war, befinden sich heute gegen Süden ausgerichtete Wohnräume. Der frühere Tanzsaal wich einem Gartensitzplatz. Statt einer Ölheizung sorgt nun eine Erdsonde für Wärme im Haus. Die Fenster blieben grösstenteils an ihrem ursprünglichen Platz und wo dies nicht der Fall ist, erinnert heute eine graue Schattierung an der Hausmauer an die alte Fenstereinteilung.

Auch der Ersatzbau, an dessen Stelle sich früher der Schopf befand, nimmt in Volumetrie und Materialisierung Bezug auf das Vorgängergebäude. Dieses war im Vergleich zu heute aber um 90 Grad gedreht. Beim neuen Gebäude handelt es sich um einen reinen Holzbau. Bereits von Juni 2016 bis Oktober 2017 entstanden anstelle eines ehemaligen Kegelbahngebäudes des Restaurants Waldesruh zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf Mietwohnungen.