Das aktuelle Theaterstück der Waldegg-Bühne heisst «Super-Theo»

Uitikon Das aktuelle Stück der Waldegg-Bühne heisst «Super-Theo» Das Theater des Uitiker Ensembles findet demnächst wieder im Üdiker-Huus statt. 11.02.2022, 17.37 Uhr

Die Waldegg Bühne führte im Jahr 2020 das Theaterstück «Mord on Backstage» im Üdiker-Huus auf. Joël Decurtins / Archiv

Die Waldegg-Bühne Uitikon spielt wieder. An sieben Abenden vom 5. bis 19. März geht im Üdiker-Huus das aktuelle Stück «Super Theo» des seit über 30 Jahren bestehenden Theaterensembles über die Bühne. Es handelt sich dabei um eine Erziehungskomödie der Schweizer Autoren Katja Früh und Patrick Frey. Seit November 2021 hat die Gruppe unter der Regie von Jürg C. Maier geprobt, wie es in einer aktuellen Mitteilung heisst.

Die Premiere wird am Samstag, 5. März um 20.00 Uhr durchgeführt. Weitere Aufführungen finden von Freitag, 11. März bis Sonntag, 13. März, am Mittwoch, 16. März sowie am Freitag, 18. März und Samstag, 19. März statt. Die Vorführungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Ausser am Sonntag, dann beginnt sie bereits um 14.30 Uhr. Der Vorverkauf startet am 24. Februar 2022. Billette können auf www.waldeggbuehne.ch oder telefonisch über die Nummer 076 466 81 42 gekauft werden. Das Telefon ist jeweils donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr sowie freitags von 15 bis 16 Uhr bedient.