Uitikon Chlorothalonil-Wert im Trinkwasser wird immer noch überschritten, obwohl niemand weiss, wie gefährlich der Stoff wirklich ist Offiziell gibt es keinen Grenzwert mehr für Chlorothalonil-Rückstände im Trinkwasser. Gleichzeitig warnt der Bund vor zu hohen Konzentrationen des Stoffs im Grossteil des Mittellands. Der Versuch einer Einordnung am Beispiel Uitikon. Lukas Elser 1 Kommentar 18.02.2022, 16.42 Uhr

Brunnen aus dem Jahr 1787 an der Zürcherstrasse 70 – wie gut ist das Trinkwasser in Uitikon? Carmen Frei

Etwas verunsichert darf man angesichts einer Mitteilung der Gemeinde Uitikon schon sein. Im Jahresbericht 2021 der Wasserversorgung Uitikon steht zuerst: «Im Jahr 2021 wurden vom Kantonalen Labor Zürich diverse Trinkwasserproben erhoben. Alle Proben erfüllten die hygienischen Anforderungen an das Lebensmittelgesetz.» Vier Proben wurden dem Uitiker Trinkwasser entnommen, alle kamen zum gleichen Ergebnis: «Anforderungen erfüllt.» Alles gut also – oder nicht?

Dann folgt ein Satz, der aufhorchen lässt: Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema «Chlorothalonil» stehe weiterhin aus. Das Pumpwerk Landikon bleibe deshalb bis auf weiteres in Betrieb. Was für ein Stoff ist das? Klingt jedenfalls ziemlich chemisch. Und wieso bleibt das Pumpwerk in Betrieb, wenn doch offenbar noch ein gerichtlicher Entscheid in Bezug auf diesen Stoff aussteht?

Fragen über Fragen

Noch mehr Fragen stellt man sich, wenn man die jüngsten Entscheide des Gemeinderats in dieser Angelegenheit kennt. Im Frühjahr 2021 hiess es im Jahresbericht 2020 der Uitiker Wasserversorgung, dass das Pumpwerk Landikon habe abgeschaltet werden müssen. Und zwar weil die Höchstwerte an Chlorothalonil überschritten worden seien.

Wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage ausführt, hat sie das Werk von Oktober 2020 bis April 2021 vom Netz genommen. In dieser Zeit habe man die mutmassliche Verunreinigung des Wassers beim Pumpwerk Landikon durch den Kanton überprüfen lassen. Als dann aber der zweite vorläufige Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts erfolgt sei, habe man es am 15. April wieder eingeschaltet. Allerdings: Zu diesem Zeitpunkt lag der gemessene Wert an Chlorothalonil immer noch über dem Grenzwert.

Der Gemeinde zufolge liegt dieser Grenzwert bei Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird, für Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe wie Chlorothalonil bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Im Oktober habe der Wert beim Pumpwerk 0,392 Mikrogramm pro Liter beitragen. Er war also fast viermal höher als der angenommene Grenzwert. Später sei der Wert wieder gesunken und habe sich bei 0,17 Mikrogramm pro Liter eingependelt.

Aber wieso schaltet die Gemeinde das Pumpwerk wieder ein, wenn der gemessene Chlorothalonil-Wert immer noch 0,07 Mikrogramm pro Liter über dem Grenzwert liegt? Die Erklärung der Gemeinde: 2019 sei das Abbauprodukt (sogenannte Metaboliten) von Chlorothalonil vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen als gesundheitlich nicht relevant eingestuft worden.

Das Schweizer Trinkwasser mundet. Aber ist es auch gesund? Themenbild / Archiv

Nur wenige Monate später habe das Bundesamt, angelehnt an die europäische Lebensmittelbehörde, den Entscheid geändert und das Fungizid als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft. Dadurch habe der Grenzwert plötzlich nur noch einen Hundertstel des früheren Grenzwerts betragen, schreibt die Gemeinde weiter. Und:

«Was über Jahrzehnte kein Problem darstellte, wurde plötzlich zu einem. Denn von einem Tag auf den anderen galt das Grundwasser der halben Schweiz als verunreinigt.»

Und da erst im Hauptentscheid des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) darüber befunden werde, ob das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zurecht Chlorothalonil als wahrscheinlich krebserregend und gestützt darauf alle Metaboliten als relevant beurteile, habe die Gemeinde in Absprache mit den kantonalen Behörden entschieden, das Pumpwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Man betont:

«Die Gemeinde setzt ungeachtet des BVG-Entscheids alles daran, die Chlorothalonil-Werte tief zu halten beziehungsweise diesen weiter zu senken.»

Es geht, vereinfacht gesagt, um eine juristische Abklärung. Derzeit herrscht nämlich bei den Ämtern kein Konsens über die Frage, ob Chlorothalonil nun gefährlich ist oder nicht. Wie die Gemeinde Uitikon sagt, steht in diesem Zusammenhang noch das Haupturteil des Bundesverwaltungsgerichts aus.

Agrochemiekonzern Syngenta liegt mit zuständigem Bundesamt im Streit

Offiziell gibt es derzeit gar keinen Grenzwert für Chlorothalonil. Der Maximalwert für die Chlorothalonil-Metaboliten von 0,1 Mikrogramm pro Liter Wasser, auf den sich die Gemeinde Uitikon bezieht, wurde nämlich im April 2021 faktisch abgeschafft. Der Agrochemiekonzern Syngenta, der Hersteller des Spritzmittels, hatte gegen das Bundesamt geklagt, nachdem der Grenzwert eingeführt wurde.

Aufgrund einer Neueinschätzung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wurde Chlorothalonil spätestens im Frühjahr 2020 als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft und verboten. Und damit wurden auch die Chlorothalonil-Metabolite, chemische Abbaustoffe, «trinkwasserrelevant». Das wiederum hatte zur Folge, dass ein Grenzwert für die Chlorothalonil-Metaboliten von 0,1 Mikrogramm pro Liter Wasser festgesetzt wurde.

Syngenta wehrte sich zweimal gegen diese Neueinschätzung und beantragte vorsorgliche Massnahmen. Das Bundesverwaltungsgericht hiess das gut. Bei diesen Beurteilungen durch das Gericht handelt es sich allerdings nur um Zwischenentscheide. Der Hauptentscheid steht noch aus.

So rasch ist keine Gewissheit zu erwarten

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Uitiker mit ihrer allfälligen Ungewissheit leben. Und wie die Gemeindeverwaltung selbst sagt, könnte sich der Hauptentscheid noch etwas hinauszögern: «Es wird davon ausgegangen, dass eine der beiden Streitparteien den Hauptentscheid des BVG anfechten und ans Bundesgericht weiterziehen wird. Somit könnte die lebensmittelrechtliche Beurteilung für Rückstände von Chlorothalonil-Metaboliten noch länger offenbleiben.» Immerhin wird der Chlorothalonil-Gehalt von der Gemeinde derzeit periodisch überprüft, wie es dort heisst.

Die Ergebnisse des Streits betreffen übrigens nicht nur Uitikon. In diesem Monat teilte das Bundesamt für Umwelt mit, dass der Grenzwert für ein bestimmtes Chlorothalonil-Abbauprodukt bei mehr als 60 Prozent der Messstellen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland überschritten werde. Landesweit sei jede dritte Messstelle betroffen.

Der Bund rechnet damit, dass «diese Verunreinigungen die Grundwasser-Qualität noch während Jahren in grösserem Ausmass beeinträchtigen werden».

Chlorothalonil des Typs R471811 im Grundwasser (2020). Karte: Bundesamt für Umwelt

Diese Arbeiten stehen bei der Wasserversorgung Uitikon an Die Gemeinde Uitikon hat kürzlich den Jahresbericht 2021 der Wasserversorgung Uitikon veröffentlicht. Im vergangenen Jahr seien in Uitikon 340’000 Kubikmeter Trinkwasser verkauft worden, schreibt der Gemeinderat. Total bezogen wurden 389’300 Kubikmeter Wasser. Davon stammte rund ein Drittel, nämlich 119'000 Kubikmeter, aus dem gemeindeeigenen Grundwasserpumpwerk im Birmensdorfer Ortsteil Landikon. 25'800 Kubikmeter waren Uitiker Quellwasser. Der Rest des Wassers wurde von der Gruppenwasserversorgung Limmat und der Gruppenwasserversorgung Amt, Limmat und Mutschellen bezogen. Leitungslecks sind 2021 insgesamt sieben aufgetreten. Zudem wurden bei einer Prüfung zwei undichte Stellen im Netz festgestellt. Zwei grössere Projekte wurden 2021 abgeschlossen: Die Versorgungsleitung von der Kreuzung Allmend-/Haldenstrasse bis zum Hallenbad Uitikon wurde ersetzt. Selbiges gilt für die Wasserleitung in einem Abschnitt der Zürcherstrasse sowie im Zufahrtsweg zum Schulhaus Schwerzgrueb. Auch 2022 stehen wieder Arbeiten am Leitungsnetz an: Von der Allmendstrasse/Lättenstrasse bis zur Kreuzung Chapfstrasse wird der Regenwasserkanal weiter erstellt und die Versorgungsleitung ersetzt. Zudem wird eine Leitung im Bereich der neuen Schulanlage Allmend ersetzt. Schliesslich soll der Neubau des Reservoirs Buechhoger weiter geplant und anschliessend mit dem Bau begonnen werden. Das Reservoir aus dem Jahr 1952 genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr, sein Fassungsvolumen soll von 900 Kubikmeter auf 2000 Kubikmeter erhöht werden. Für die Projektierung und Realisierung des Ersatzneubaus wurden im Sommer 2021 knapp 426’000 Franken an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Inbetriebnahme des neuen Reservoirs ist auf September 2023 angesetzt. (lue)

