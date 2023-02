Uitikon: Das Lesehund-Team arbeitet in der Bibliothek

Uitikon Tierische Motivation: Kinder erhalten Lese-Unterstützung in der Bibliothek Andreas Messerli und seine Hündin Faina sind ein «Lesehund-Team». Gemeinsam helfen sie Kindern beim Lesen. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Die erste Lesestunde von Ella. Mit dabei: Andreas Messerli und Faina. Severin Bigler

Am Mittwochnachmittag ist es laut in der Bibliothek Uitikon. Kinder suchen Bücher in den Regalen, ihre Eltern trinken Kaffee und an verschiedenen Tischen werden Spiele gespielt. Aber an einem Ort ist es ruhig.