Uitikon Bald beginnen die Arbeiten für den Ersatzneubau des Reservoirs Buechhoger Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau des Reservoirs Buechhoger in Uitikon beginnen am Montag, 3. Oktober und dauern bis Herbst 2024. LiZ 27.09.2022, 14.23 Uhr

Die Gemeinde Uitikon investiert derzeit in ihre Wasserversorgung. Archivbild: zvg

Um die Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung langfristig sicherzustellen, lässt die Gemeinde Uitikon ihr Reservoir Buechhoger aus dem Jahr 1952 ersetzen und erweitern. Das Fassungsvermögen der Anlage soll dabei von 900 Kubikmeter auf 2100 Kubikmeter verdoppelt werden. Die Massnahme steht im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum in der Gemeinde. Im Sommer hat der Gemeinderat für das Projekt einen Kredit von 4,7 Millionen Franken bewilligt.

Wie der Uitiker Gemeinderat kürzlich mitteilte, werden im Rahmen des Projekts auch die beiden bestehenden Leitungsanschlüsse Richtung Urdorf und Chapfstrasse neu erstellt. Um die neue Leitung an der Kreuzung Eduard Gut-Strasse anzuschliessen, werden in den oberen rund 100 Metern der Chapfstrasse Strassenbauarbeiten ausgeführt.

Baustellenbereich für Verkehr tagsüber grösstenteils gesperrt

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit werde das Hallenbad direkt über eine Ableitung in den Waldwegen an das Reservoir angeschlossen, schreibt der Gemeinderat. Parallel zur neuen Leitungsführung werden Leerrohre für das Signalkabel verlegt. Während der Bauarbeiten in der Chapfstrasse wird der Baustellenbereich für den Verkehr tagsüber mehrheitlich gesperrt.

Die Zu- und Wegfahrten zu den Liegenschaften seien mit Unterbrechungen gewährleistet, heisst es weiter. Die Arbeiten fänden grossmehrheitlich im Wald statt. Um das Siedlungsgebiet nicht zusätzlich zu belasten, führe die Zufahrt für Baufahrzeuge von der Birmensdorferstrasse zum Reservoir. Während der Arbeiten sollen die Waldwege für alle Teilnehmer zugänglich bleiben, ebenso der Vita Parcours.