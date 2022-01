Uitikon: Dank Ron Weinstock kommt es zur Kampfwahl

Dietikon Wegen Neubau beim Kirchplatz: Bis Ende 2023 koch das Restaurant Tomate an neuer Adresse

Das Haus, in dem sich fast drei Jahrzehnte die «Tomate» befand, wird diese Woche abgerissen. Ende 2023 wird das Restaurant in den an gleicher Stelle entstehenden Neubau einziehen. Bis dahin betreiben die «Tomate»-Besitzer ein kleines, temporäres Lokal.